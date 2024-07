Antrenorul Corvinului a explicat cum a anihilat-o pe Paksi la debutul în Europa League

Corvinul Hunedoara a produs surpriza serii din primul tur preliminar al UEFA Europa League și a învins-o fără drept de apel pe Paksi, vicecampioana Ungariei, scor 4-0, în manșa tur.

Florin Maxim: „Am fost mai implicați în joc”

După ce a câștigat Cupa României și și-a asigurat calificarea în primul tur preliminar al UEFA Europa League, Corvinul Hunedoara a dat o nouă lovitură.

Formația antrenată de Florin Maxim a surclasat vicecampioana Ungariei în manșa tur, disputată la Paks, la capătul unui meci controlat de hunedoreni.

Experimentatul Sergiu Buș a spart gheața după doar 9 minute, iar Marius Lupu a reușit o triplă de senzație.

La finalul partidei, antrenorul Corvinului a explicat unde s-a făcut diferența pe tabelă.

„Noi am analizat foarte bine Paksi, o echipă agresivă și puternică, știam că vom avea probleme dacă nu ne ridicăm la un nivel fizic bun.

Am fost echipa mai bună și ne-a ieșit absolut totul, am fost mai implicați în joc. Am avut situațiile mai clare. Pe lângă golurile marcate, cred că am mai avut alte 3-4 ocazii, iar asta spune multe.

Echipa noastră… am adus mulți jucători, dar în primul 11 au fost doar doi jucători noi. Acești fotbaliști au adus un mare plus.

Noi aveam dreptul de promovare, nu ne garanta nimeni că promovăm, încă mai sunt speranțe.

Staff-ul meu este unul tânâr, avem jucători tineri, în poartă avem un băiat de 20 de ani. Vrem să facem lucruri frumoase.” – a declarat acesta, potrivit Digi Sport.