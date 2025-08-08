Apelul românilor din Cernăuți către ministrul de Externe. „Trebuie să avem în continuare acest drept”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit vineri cu românii din Cernăuți, care i-au cerut să facă demersuri pe lângă autoritățile ucrainene pentru protejarea unităților de învățământ cu predare în limba română, transmite Agerpres.

Președintele executiv al Centrului bucovinean independent de cercetări actuale din Cernăuți, prof. Aurica Bojescu, a avertizat că închiderea școlilor cu predare în limba română ar putea conduce, treptat, la pierderea identității comunității românești.

„Tema învățământului este cea mai importantă, pentru că, dacă nu vom avea școală, nu vom avea nici biserică, nu vom avea nici identitatea noastră națională. În acest context, școlile sunt cele pe care noi încă le mai ținem. Ca să existe școală, trebuie să aibă cadre, trebuie să aibă elevi, trebuie să aibă manuale, trebuie să aibă multe, dar în primul rând trebuie să existe școala în limba maternă. Noi trebuie să avem în continuare acest drept”, a declarat Bojescu.

Ea a spus că „orice alte modalități” decât predarea în limba materină „nu îi ajută pe copii”.

„Ne dorim ca procesul de învățământ să îl avem cu predare în limba maternă. De ce? Pentru că oricare alte modalități nu îi ajută pe copii. Dacă noi cedăm acum școala, înseamnă că o să cedăm din ceea ce este mai scump”, a adăugat Aurica Bojescu.

Viceprimarul comunei Ostrița, Dan Crâșmaru, a cerut sprijinul statului român pentru reabilitarea liceelor românești din zona Cernăuți, afirmând că statul ucrainean nu investește în astfel de unități de învățământ, iar legile din Ucraina prevăd condiții dure în ceea ce privește acreditarea liceelor, una dintre condiții fiind starea clădirilor.

Ce a spus ministrul Oana Țoiu

Șefa diplomației române susține că joi la Kiev a discutat cu autoritățile ucrainene și despre învățământul în limba română și protejarea comunității românești.

„Un subiect pe care l-am discutat a fost limba română în primul rând și avem angajamentul autorităților că vor merge mai departe cu procedurile pentru declararea zilei de 31 august Ziua de celebrare a limbii române. Noi credem că acesta este un semn important de respect și recunoaștere și acesta a fost un lucru pe agenda de lucru”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul Oana Țoiu a adresat și întrebările comunității cu privire la impactul legii educației din Ucraina.

„Am adresat și întrebările venite din comunitate legate de impactul Legii educației asupra liceelor cu predare în limba română. Aici, dumnealor ne-au asigurat că o să fim parte din dialog. (…) Noi am subliniat, ca echipă, nevoia aparte de a se uita la limba română, la școlile cu predare în limba română, și la licee”, a mai declarat Oana Țoiu.

„Vă rugăm, dacă se poate, să reveniți la acele burse”

Președintele Ligii Tineretului Român Junimea, Vitalie Zîgrea, a pledat pentru reintroducerea burselor dedicate elevilor și profesorilor din școlile românești.

„Nu știu dacă ar fi rezistat comunitatea românească fără sprijinul dumneavoastră. Un ajutor imens a fost pentru copiii noștri bursele pe care le primeau și pentru cadrele didactice de asemenea. De aceea, vă rugăm, dacă se poate, să reveniți la acele burse. Ucraina este în război, situația este destul de complicată. Sunt familii care nu au niciun susținător care să le asigure traiul, iar aceste burse cu siguranță le-ar ajuta să cumpere strictul necesar pentru parcursul unui an de învățământ”, a spus Zîgrea.

El a cerut și salvarea casei profesorului Aron Pumnul, unde a locuit pentru o vreme poetul Mihai Eminescu.