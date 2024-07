Aproape de record – Locul din România unde temperatura minimă nocturnă a fost de aproape 28 °C la început de iulie 2024

Luni dimineață au fost +27,6 °C la Oravița, în Banat, valoarea fiind aproape de cea mai ridicată minimă a nopții măsurată vreodată în țară. Oravița este un loc cu o climă deosebită și au fost acolo recorduri de căldură chiar și în iarna acestui an.

Cât de calde au fost cele mai calde nopți din țară? Cele mai ridicate minime nocturne măsurate în ultimele decenii au fost de peste 27 C, cea mai ridicată temperatură fiind +28,8 °C.

A doua cea mai ridicată minimă din țară luni a fost la Dumbrăvița de Codru, +25,6 °C.

Clima este blândă la Oravița, fiindcă zona este apărată de vânturile reci, este expusă la soare și se simte și influența climatului mediteranean. Orășelul se află între dealurile Oraviței și Munții Aninei.

Trei minime ale dimineții extrem de ridicate, la Oravița

+28,8 °C, pe 22 august 2000

+27,7 °C pe 19 august 1992

+27,5 °C pe 16 iulie 2001

Ce înseamnă o noapte rece de iulie la Oravița: +7,5 C, pe 8 iulie 1984.

Nopți tropicale sunt numite de meteorologi aceste nopți în care temperatura nu scade sub 20 de grade. La altitudini mici se produc între mai și septembrie, iar în mod excepțional (o dată la câteva zeci de ani) se pot produce și în aprilie la Drobeta Turnu Severin și Oravița.

La Oravița s-a produs o noapte tropicală excepțională și la final de martie, în 2024! Mai exact, în ultima zi de martie minima a fost de +20,2 C, cu 14 grade mai mult decât normalul perioadei.

Stația meteo se află la o altitudine de 308 m. Luni, la ora 0, erau 28 C, iar la ora 7 erau aproape 30 C la Oravița. Temperatura a trecut de 32 C la ora 12, iar maxima zilei a fost de +34,3 C. Cea mai ridicată temperatură de luni în țară după prânz a fost +38,1 C, la Zimnicea.

Problema este mare când noaptea este atât de caldă, deoarece corpul nu are cum să se răcorească suficient, iar pentru oameni stresul fizic și psihic se instalează. Este greu să adormi și calitatea somnului are mult de suferit.

Oravița, Șiria, Sulina, Dumbrăvița de Codru, Gura Portiței, Constanța, Mangalia, Giurgiu și Cotnari sunt câteva dintre locurile unde vara sunt nopți extrem de calde.

Marți dimineață, hărțile ANM indicau faptul că cele mai ridicate minime au fost de +23,2 la Zimnicea și +23 C la Vaslui. La Oravița au fost aproape 19 C. Cea mai mică temperatură, 7,3 C, a fost la peste 2.000 m alt, în munții Țarcu.