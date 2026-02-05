Arabia Saudită a dat drumul tacit la vânzările de alcool, după 73 de ani: „O sticlă m-a costat 124 de dolari, dar nu mă deranjează”

Arabia Saudită a început discret să le permită rezidenților străini înstăriți să cumpere alcool, o schimbare majoră după o interdicție de 73 de ani. Comentatorii se așteaptă ca această relaxare să fie extinsă, în cele din urmă, și la turiști, relatează BBC.

Timp de decenii, Cartierul Diplomatic din Riad s-a distins clar de restul capitalei – o enclavă prosperă de ambasade și reședințe de lux, cu alei umbrite, spații verzi și o cultură a cafenelelor care atrage deopotrivă expatriați și tineri saudiți.

Acum, ascuns într-un complex bej discret, fără însemne, situat într-un cartier exclusivist, un mic magazin a devenit un teren de testare discret pentru una dintre cele mai sensibile schimbări de politică publică din Arabia Saudită: vânzarea controlată de alcool către străini bogați, nemusulmani.

Arabia Saudită, care găzduiește cele mai sfinte două locuri ale islamului, a interzis vânzarea alcoolului în 1952. Însă, ca parte a unui efort mai amplu de a-și remodela imaginea, regatul a lansat în ultimii ani reforme sociale și economice de mare amploare, încercând să se prezinte drept o societate mai moderată și mai prietenoasă cu investițiile.

Sub conducerea prințului moștenitor Mohammed bin Salman, conducătorul de facto al țării, Arabia Saudită a redeschis cinematografele, a găzduit mari festivaluri de muzică, a ridicat interdicția privind conducerea autovehiculelor de către femei și a limitat atribuțiile temutei poliții religioase.

Dar extinderea discretă a vânzărilor legale de alcool este, probabil, cel mai îndrăzneț experiment de până acum, subliniază BBC.

Cum funcționează vânzarea de băuturi alcoolice în Riad

Magazinul de băuturi alcoolice s-a deschis pentru prima dată în Riad în ianuarie 2024, însă accesul a fost inițial limitat la diplomați nemusulmani. Conform unor reguli noi, introduse fără anunț public la sfârșitul anului 2025, și rezidenții străini bogați, nemusulmani, pot merge acum acolo pentru a cumpăra bere, vin și băuturi spirtoase.

Pentru a fi eligibil, un expatriat trebuie fie să dețină un permis de Rezidență Premium, care costă 100.000 de riali saudiți (27.000 de dolari) pe an, fie să dovedească faptul că câștigă cel puțin 50.000 de riali pe lună.

Schema de Rezidență Premium are criterii de eligibilitate variabile și este, de regulă, deschisă directorilor de rang înalt din companii străine, investitorilor și profesioniștilor cu competențe specializate.

Atât deținătorii permisului, cât și cei care nu îl au, trebuie să își prezinte cartea de identitate de rezident agenților de securitate de la intrare. Aceasta conține informații despre religia lor și statutul de rezidență. Cei care nu dețin permisul trebuie să prezinte și un certificat de salariu sau o scrisoare emisă de companie.

Turiștii străini nu sunt eligibili pentru a intra în magazin.

Ce spun clienții bogați ai magazinului de alcool

Mai mulți clienți care au cumpărat alcool din acest punct de vânzare au vorbit cu BBC sub protecția anonimatului.

Telefoanele mobile sunt sigilate în pungi înainte ca clienții să fie lăsați să intre. Cozile pot depăși o oră, deși oamenii spun că experiența este relativ simplă odată ajunși în interior.

Un expatriat european a descris magazinul drept „bine aprovizionat”, cu prețuri „de două până la trei ori mai mari” decât pe piețele occidentale, dar semnificativ mai mici decât pe piața neagră din Arabia Saudită.

„O sticlă de whisky Johnny Walker Black Label m-a costat 124 de dolari. Dar nu mă deranjează să plătesc acest adaos”, a declarat pentru BBC un director britanic dintr-o companie.

Clienții spun că achizițiile de alcool sunt reglementate de un sistem complex de cote lunare bazat pe puncte, însă că acesta este suficient de generos pentru a permite fiecărei persoane să cumpere zeci de litri de băuturi spirtoase pe lună. Diplomații beneficiază de reduceri la achiziții.

Analiștii vorbesc de un experiment prudent al guvernului saudit

Nu a existat niciun anunț oficial din partea guvernului saudit. Mai mulți cumpărători spun că au aflat inițial despre schimbare din zvonuri și din discuții informale. Numele magazinului nici măcar nu apare pe hărțile online.

„Un prieten mi-a trimis pur și simplu locația pe Google Maps”, a spus un expatriat asiatic.

Analiștii spun că ambiguitatea autorităților în privința noii politici privind alcoolul este deliberată, lăsând incertitudine cu privire la cât de departe ar putea merge această schimbare.

Sebastian Sons, cercetător principal la think tank-ul german Carpo, specializat pe Orientul Mijlociu, afirmă că autoritățile acționează cu prudență: „Sunt dispuse să facă doi pași înainte și unul înapoi, dacă este necesar, când vine vorba de subiecte sensibile. În cazul alcoolului, ar putea fi la fel”.

Alcoolul este interzis de legea islamică, iar practicile religioase rămân puternice în rândul unei mari părți a populației locale din Arabia Saudită.