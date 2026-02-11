Masacru în Canada. O persoană a deschis focul într-un liceu, cel puțin 9 morți / Al doilea cel mai sângeros atac armat din istoria țării

Nouă persoane au fost ucise marți într-o regiune izolată din vestul Canadei, dintre care șapte împușcate mortal într-un liceu și alte două găsite moarte într-o reședință din apropiere, a anunțat poliția, conform Reuters și AFP. O femeie, autoarea atacului, s-a sinucis, potrivit autorităților.

Acest incident este unul dintre cele mai mortale evenimente din istoria recentă a țării, atacurile în masă fiind mai frecvente în Statele Unite.

Șase persoane au fost găsite moarte în interiorul unui liceu din orașul Tumbler Ridge din Columbia Britanică, alte două persoane au fost găsite moarte într-o reședință despre care se crede că are legătură cu incidentul, iar o altă persoană a murit în drum spre spital, a declarat Poliția Regală Canadiană.

Cel puțin alte două persoane au fost spitalizate cu leziuni grave sau care le pun viața în pericol, iar 25 de persoane au fost tratate pentru leziuni care nu le pun viața în pericol, a declarat poliția.

Un suspect a fost găsit mort, aparent din cauza unei răni auto-provocate, a declarat poliția, adăugând că nu crede că mai există alți suspecți sau amenințări la adresa publicului.

Poliția a descris autorul împușcăturilor ca fiind o femeie, o situație neobișnuită, având în vedere că împușcăturile în masă din America de Nord sunt aproape întotdeauna comise de bărbați.

O alertă a poliției privind un autor al împușcăturilor a descris suspectul ca fiind „o femeie îmbrăcată în rochie, cu părul șaten”. Comisarul de poliție Ken Floyd a confirmat ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, că suspectul descris în alertă era aceeași persoană găsită moartă în școală. Poliția nu a precizat câte dintre victime ar fi putut fi minore.

Unul dintre cele mai mortale incidente cu victime multiple din Canada

Tumbler Ridge, locul unde a avut loc atacul armat în masă, este o localitate izolată, cu o populație de aproximativ 2.400 de locuitori, situată la poalele Munților Stâncoși, în nordul provinciei British Columbia, la aproximativ 1.155 km, nord-est de Vancouver. Imaginile din localitate arată un peisaj acoperit de zăpadă și plin de pini.

Localizarea Tumbler Ridge pe harta Canadei. Sursă foto: Sean Vokey / Zuma Press / Profimedia

„Mai multe persoane rănite și mai mulți decedați se aflau în interiorul școlii în timp ce ofițerii se deplasau la fața locului”, a declarat Floyd reporterilor.

„Încă triăm alte victime și nu am informații actualizate cu privire la posibilitatea ca acest număr să crească. Scena era foarte dramatică și mai multe victime sunt încă îngrijite”, a spus Floyd.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat într-o declarație pe X: „Sunt devastat de împușcăturile îngrozitoare de astăzi din Tumbler Ridge, B.C. Rugăciunile și condoleanțele mele sincere se îndreaptă către familiile și prietenii care și-au pierdut persoanele dragi în urma acestor acte de violență îngrozitoare.”

În aprilie 2020, un bărbat de 51 de ani, deghizat în uniformă de polițist și conducând o mașină de poliție falsă, a împușcat și ucis 22 de persoane într-un atac violent de 13 ore în provincia atlantică Nova Scotia, înainte ca poliția să-l ucidă la o benzinărie situată la aproximativ 90 km de locul primelor sale crime.

În cel mai grav incident armat din Canada, în decembrie 1989, un bărbat înarmat a ucis 14 studente și a rănit 13 la Ecole Polytechnique din Montreal, Quebec, înainte de a se sinucide.