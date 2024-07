Poți „trage de coadă” balenele. Hai la Baja California, cu Alec Bălășescu

“M-am gândit mult, în ultimul timp, la un loc unde am fost. E Baja California, limba aia de pământ din Mexic. Între ea și continent e Marea lui Cortez. Balenele sunt aproape de mal. Iar pe limba aia de pământ e o biserică a lui Gustave Eiffel, se pare.”

Santa Rozalia. Brunch-ul târziu. Tacos cu pește proaspăt ș-o bere Tecate

„Ești înconjurat de mare. De tulburare. Plaja este neagră de la granit. E un contrast foarte frumos între apa albastră și plaja de granit. Da, acest loc de la capătul lumii este locul meu de vacanță, de relaxare, de uitare de sine. Acolo aveam plăcerea branch-ului târziu, un tacos cu pește proaspăt pescuit. Și bere Tecate.” Pește în care mai simți libertatea adâncurilor din marea Cortez. Un strop de lămâie, pudrat de chili, cumin și piper rosu. O atingere din toate astea să nu strice încă libertatea peștelui în Marea Cortez.”

Locul descris de Alec m-a făcut să visez puțin. Santa Rozalia are povești cum numai locurile astea înconjurate de ape pot avea. E ca și cum apele aduc din toată lumea lucruri fragile, naufragiate. Repet, povestea lui Alec mi-a dat inspirație. Nu e nimic adevărat. Și uite e biserica adusă, ce poveste minunată! Și uite, balenele care vin așa aproape să le privești în ochi.

Iglesia de Santa Bárbara (Santa Rosalía)

Și unul din aceste obiecte, în închipuirea mea, este această biserică. Tradiția spune că biserica e făcută de Eiffel, celebru pentru Turnul de la Paris. Eiffel ar fi făcut Biserica pentru Expoziția Universală din 1889. Biserică? Da, o putem numi biserică. Un obiect, repet în imaginația mea, naufragiat. Și așa este. Biserica de la Expoziție era făcută din pătrate mari de tablă de oțel, asamblate pe o structură zdravănă. Deci, imaginația mea poate s-o ia razna. Biserica putea fi numită și recompusă ca orice obiect. Se pare că Biserica lui Eiffel de la Expoziția Universală era destinată reconstrucției în Africa, dar după Expoziție, Biserica a fost dezasamblată și uitată prin Belgia. Un anume Laforgue, directorul Compagnie du Boleo la mina Boleo din Santa Rosalía, a descoperit-o, a cumpărat-o în 1894. În Baja California era o colonie minieră pentru granit, colonie minieră franceză. A adus Biserica lui Eiffel cu corabia și a instalat-o în Santa Rosalía.

Balenele gri californiene

Și știi ce mai e bine acolo? Că-n martie-aprilie, acolo vin balenele gri californiene, vin din nord. Vin să se reproducă acolo, prin golfurile Mării Cortez. Și poți să te apropii de ele, să le auzi respirația. Te uiți în ochii de balenă gri. Așa am citit în ochii de balenă, cât de mici suntem noi oamenii și cât de binevoitoare sunt balenele cu noi. Totul este într-o fragilitate nemaipomenită. Mai ales că balema poate avea pui. Ori balena are o gentilețe a mișcării. Te poți apropia de ea cu barca, și eu am fost cu o asemenea barcă. O singură mișcare de coadă poate face și devenim țăndări. Dar ea, cum să spun, știe că nu se întâmplă nimic. Simte. Și tu simți că ea nu-ți face nimic. Și ea simte că tu nu ești ostil. Simte că ești așa de mic, că nu-nțelegi mai nimic din tainele lumii ăsteia.

Ați auzit povestea lui Alec. O poveste din Baja California, din Marea Cortez. Poveste cu Iglesia de Santa Bárbara (Santa Rosalía) a lui Eiffel și balenele gri blânde să le atingi pe coadă.

