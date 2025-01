AUDIO Ce spun cei din turnul de control înainte și după accidentul aviatic din Washington. „Am văzut doar o minge de foc și apoi a dispărut”

Sistemul audio de control al traficului aerian a înregistrat ultimele momente înainte și după prăbușirea avionului regional de pasageri American Airlines și elicopterului Black Hawk al armatei americane, după ce s-au ciocnit în aer, miercuri seară, la Washington, transmite Reuters.

Înregistrarea audio a surprins ultimele comunicări cu cei trei membri ai echipajului elicopterului militar înainte ca acesta să se ciocnească de avionul Bombardier CRJ700 care transporta 64 de pasageri și membri ai echipajului.

În înregistrare, se aude cum un responsabil de la turnul de control le transmite piloților elicopterului: „PAT25, vezi (avionul) CRJ? PAT25, treci prin urma CRJ”.

Câteva secunde mai târziu, o altă aeronavă a sunat la controlul traficului aerian, spunând: „Turn, ai văzut asta?”, făcând referire la accident.

Un controlor de trafic aerian a redirecționat apoi avioanele care se îndreptau spre pista 33 a Aeroportului Național Reagan Washington să ocolească zona.

Ciocnirea s-a produs deasupra râului Potomac din apropierea aeroportului. Întregul moment a fost surprins într-o filmare de o cameră de supraveghere.

„Crash, crash, crash (n.r. prăbușire), aceasta este o alertă trei”, poate fi auzit unul dintre controlorii de trafic aerian spunând în înregistrarea audio, în momentul accidentului.

„Nu știu dacă ați prins mai devreme ce s-a întâmplat, dar a avut loc o coliziune. Vom întrerupe operațiunile pentru o perioadă nedeterminată”, a spus un alt controlor.

Audio from the air traffic control tower captures the moment officials saw a plane and helicopter crash near Reagan National Airport. #WashingtonDC #NorthernVirginia #DMVnews #Virginia #Maryland #DCA #americanairlines #planecrash

📽️ NBC Washington pic.twitter.com/RnivpZOq4s