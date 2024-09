Autostrada Sibiu – Pitești, lotul unde se lucrează la primul tunel forat: „Constructorii sunt bine mobilizați, autostrada prinde contur” / Când va fi gata – VIDEO

Lotul de autostrada Tigveni – Curtea de Argeș, parte din autostrada Sibiu – Pitești, este în cărți pentru o finalizare anticipată, la final de 2026.

„Sibiu-Pitești lotul 4, încă în cărți pentru final de 2026. Austriecii de la Porr sunt bine mobilizați pe Tigveni-Curtea de Argeș, iar autostrada prinde cu adevărat contur”, scrie Asociația Pro Infrastructura care a filmat din dronă tot lotul de autostradă.

Potrivit organizației, stadiul fizic se apropie de 50%, iar cât privește execuția tunelului la aproape un an de la startul forării propriu-zise, octombrie 2023, „săpătura la tunel a ajuns la 900 metri pe sensul spre Curtea de Argeș și puțin peste 750 metri pe celălalt din totalul de aproximativ 1350”.

„În curând se vor monta schelele pentru hidroizolație și cofrajul necesar betonării pereților-casetă. La tunel se lucrează nonstop, 24/24, 7 zile din 7. Și restul tronsonului arată bine, așa cum vedeți din imagini. Deși vorbim doar de un ciot ca lungime, proiectul este dificil, pe lângă tunel având numeroase structuri lungi și înalte, dar și câteva consolidări dificile în versanți pretențioși”, scrie Pro Infrastructura.

Asociația apreciază că „vom circula pe cei aproape 10 kilometri dintre Curtea de Argeș și Tigveni în decembrie 2026, puțin înainte de termenul contractual, martie 2027”.

Prima secțiune „montană” din A1 Sibiu – Pitești la care se lucrează

Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș (circa 9,8 km lungime) este primul lot din zona „montană”, mai dură a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești.

Deși nu trece efectiv prin munți, ci printr-o zonă de dealuri, lucrările la autostradă sunt complexe și specifice unei zone montane: numeroase viaducte și poduri, consolidări de versanți, dar și un tunel forat cu galerie dublă, lung de aproape 1,35 km – singurul tunel forat pe o autostradă în România ce se află acum în execuție.

Pe secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș lucrează austriecii de la Porr din toamna lui 2023.

Deși vorbim de un lot scurt de autostradă, sub 10 km lungime, acesta este unul complicat de realizat. El presupune mai multe viaducte lungi, în zone cu văi adânci, dar și consolidări de făcut pe versanții din zonă, pentru a preveni riscul de alunecare.

Autostrada A1 Sibiu – Pitești, pe loturi / Sursa: HotNews.ro

Tunelul de sub dealul Momaia

În plus, cea mai complexă lucrare de pe traseu o reprezintă tunelul dublu (cu două galerii) forat pe sub dealul Momaia – un tunel de 1,35 km lungime forat prin tehnologia NATM (New Austrian tunneling method) care presupune excavarea secvențială a tunelului și ranforsarea pe parcurs a pereților tunelului excavat prin pulverizarea de straturi de beton.

Pe lângă cele două galerii principale ale tunelului, vor fi realizate și trei conexiuni între ele, pentru situații de urgențe, două pietonale și una mai mare prin care pot trece și mașinile dintr-un tunel în celălalt.

Autostrada A1 Sibiu – Pitești – Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș

Lungime : 9,86 km

: 9,86 km Constructor : Porr Construct (Austria)

: Porr Construct (Austria) Valoare : 1.678.873.121,77 Lei fără TVA.

: 1.678.873.121,77 Lei fără TVA. Contractat : noiembrie 2021

: noiembrie 2021 Lucrări începute : martie 2022

: martie 2022 Termen contractual: 16 luni proiectare + 44 luni execuție

În cadrul contractului vor fi realizate mai multe lucrări complexe, astfel:

Construirea a 12 poduri, pasaje și/sau viaducte, având o lungime medie de 230 m, dintre care, cel mai lung fiind Viaductul de la km. 84+341, în lungime de 630 m.

Construirea unui Tunel în lungime de 1.350 m (două fire/galerii), în zona de traversare a dealului Momaia, județul Argeș.

Autostrada Sibiu – Pitești: Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș / Sursă: MT