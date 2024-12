Risc mare de avalanşă în mai multe zone montane din țară. Turiştii, avertizați să nu se aventureze în afara pârtiilor și a traseelor. Sfaturile salvamontiștilor

Salvamontiştii prahoveni avertizează că există risc mare de producere a unor avalanşe pe văile de abrupt din Munţii Bucegi, Ciucaş şi Baiului. Astfel, turiștii sunt rugați să nu schieze în afara pistelor special amenajate şi să facă drumeţii doar pe traseele turistice de la baza muntelui. De asemenea, salvamontiştii au făcut o serie de recomandări în contextul unor posibile evenimente în perioada sezonului de iarnă şi a sărbătorilor.

Riscul de avalanşă în Bucegi, Ciucaş şi Baiului este însemnat, gradul 3 la altitudini de peste 1800 m şi mare, de gradul 4, pe văile de abrupt, potrivit Salvamont Prahova, citat de News.ro.

„Rugăm turiştii să nu schieze off-piste, iar doritorii de drumeţii să parcurgă doar traseele turistice de la baza muntelui”, menţionează salvamontiştii. „Facem un apel la responsabilitate, astfel încât numărul accidentelor de pe pârtiile de schi să fie cât mai mic”, mai preciează ei.

Salvamontiştii prahoveni anunţă că weekendul a fost încărcat pentru salvatorii montani de pe Valea Prahovei, cu 49 intervenţii, majoritatea fiind pe domeniile schiabile. Dintre acestea 25 au fost efectuate de către formaţia locală Salvamont Sinaia, iar 24 de către Salvamont Prahova, la Azuga şi Buşteni.

Sfaturi ale salvamontiștilor în cazul unor incidente pe pârtie

„Pentru că în fiecare sezon de iarnă, inevitabil, ne confruntăm cu un număr foarte mare de evenimente, in special pe domeniile de practicare a sporturilor de alunecare pe zapada”, Dispeceratul Naţional Salvamont România face o serie de recomandări despre cum trebuie să acţioneze cei care sunt martori ai unor incidente cu victime pe pârtie.



Potrivit salvamontiștilor, mai întâi, victima trebuie protejată prin marcarea locului accidentului, în amonte, cu schiurile amplasate sub formă de X, la distanţă suficientă cât si poată avertiza pe ceilalţi oameni aflaţi pe pârtie despre accident.



Apoi, trebuie anunţată echipa locală a Salvamont, prin apel telefonic SNAU 112 sau la Dispeceratul Naţional Salvamont (0SALVAMONT – 0725826668).

Reguli de prim ajutor

„Nu mişcaţi persoana accidentată şi nu permiteţi nimănui să facă acest lucru, decât dacă victima se află sub influenţa directă a unui factor de risc care îi pune viaţa în pericol sau îi provoacă afecţiuni medicale imediate. Orice pacient care, după un traumatism, prezintă dureri sau alterarea stării generale trebuie tratat ca având un posibil traumatism la coloana vertebrală, necesitând imobilizare şi transport adecvat. Nu permiteţi “binevoitorilor” sau “salvatorilor de ocazie” să mişte sau să transporte pe braţe, târâş, în spate sau cu mijloace improvizate victima”, spun salvamontiştii.



În cazul în care victima este inconştientă, trebuie să-i fie deschise căile aeriene fără să îi fie „basculat” spre spate capul şi să se verifice 10 secunde dacă respiră, observând mişcările toracelui.



„Dacă nu respiră, efectuaţi resuscitare cardio-pulmonară (masaj cardiac extern în ritm de aprox. 100 de compresii/ minut. Atenţie, din cauza pericolului unei eventuale infectări rămâne la latitudinea fiecăruia dacă face sau nu respiraţie gură la gură (protocoalele nu mai recomandă acest lucru), executând un raport de 30:2 compresii toracice – ventilaţii. Folosiţi telefonul pe speaker, pentru a avea mâinile libere şi urmaţi indicaţiile primite din dispeceratul medical sau de la Salvamont!”, sunt alte sfaturi ale Salvamont.



De asemenea, trebuie observat dacă victima este coerentă în exprimare şi dacă are hemoragii puternice, care trec prin echipament. În această situaţie, trebuie identificat locul hemoragiei şi făcută compresie (de preferinţă cu comprese sterile, dacă există).



„Dacă hemoragia este abundentă şi nu se opreşte, aplicaţi un garou deasupra leziunii (anunţaţi dispeceratul medical despre acest lucru). Evitaţi să intraţi in contact direct cu sângele pacientului! Nu încercaţi să aduceţi în poziţie anatomică membrele sau corpul victimei indiferent de poziţia acestuia, se pot produce leziuni cu efect ireversibil sau care pot fi fatale.

Protejaţi termic persoana accidentată (acoperire cu haine, sac de dormit, folie „Sirius” ), discutaţi permanent cu ea, urmăriţi o eventuală schimbare a stării de conştienţă, a respiraţiei, a culorii tegumentelor şi buzelor şi aşteptaţi până sosesc echipele Salvamont”, mai arată Salvamont România.



Salvamontiştii mai sfătuiesc persoanele care au acordat primul ajutor unor victime pe pârtie să se spele „din abundenţă” pe mâini cu o substanţă dezinfectantă sau cu apă şi săpun.



„Nu uitaţi, echipele Salvamont sunt singurele structuri care deţin competenţa legală, personal pregătit profesional şi atestat pentru a interveni în soluţionarea accidentelor montane în care sunt implicate persoane cu afecţiuni medicale sau traumatice”, încheie Salvamont România.