Aventura unui bărbat cu soacra sa a devenit un film viral în țara în care adulterul este pedepsit cu închisoarea

De luni de zile, spectatorii indonezieni discută despre un film: Norma, povestea unei căsnicii aparent fericite, distrusă de aventura clandestină a soţului cu soacra sa.

Este genul de intrigă care va atrage întotdeauna fanii melodramelor. Dar ceea ce a făcut din Norma o obsesie la nivel naţional este faptul că se bazează pe o poveste reală care a devenit virală.

În 2022, Norma Risma, o femeie din oraşul Serang de pe insula Java din Indonezia, a dezvăluit aventura dintre soţul şi mama sa într-un videoclip TikTok, notează BBC, citat de News.ro.

Povestea ei a strâns rapid milioane de vizualizări, a ajuns pe prima pagină a ziarelor şi, în cele din urmă, i-a adus un contract pentru un film care a cucerit Asia de Sud-Est.

Norma, care a ajuns în cinematografele indoneziene în martie şi pe Netflix în august, a devenit rapid unul dintre cele mai vizionate filme, nu doar în Indonezia, ci şi în Malaezia şi Singapore, unde există populaţii numeroase de musulmani.

De asemenea, filmul urmează o formulă de succes descoperită de cineaştii indonezieni: adaptarea scandalurilor virale de pe reţelele sociale.

Filme inspirate din postări pe social media

Până în luna iunie a acestui an, filmul cu cele mai mari încasări din Indonezia era KKN di Desa Penari, un film de groază din 2022 despre bântuirea a şase studenţi, care a apărut dintr-un thread popular pe X. În 2023 a apărut Sewu Dino, un alt film de groază adaptat dintr-o poveste împărtăşită de acelaşi cont X.

La fel de populare sunt şi poveştile cu un conţinut mai picant: Ipar Adalah Maut, un film indonezian din 2024 despre o aventură între un bărbat şi cumnata sa, a fost promovat ca o poveste adevărată adaptată dintr-un videoclip TikTok.

Serialul dramatic Layangan Putus din 2022, despre o familie destrămată de un soţ infidel, s-a inspirat şi el din TikTok.

Astfel de teme sunt extrem de tabu în Indonezia, unde adulterul este pedepsit cu închisoarea. Noul cod penal al ţării, care va intra în vigoare la nivel naţional anul viitor, interzice relaţiile sexuale în afara căsătoriei, iar în provincia cea mai conservatoare, cuplurile sunt deja pedepsite public cu biciuirea pentru relaţii sexuale înainte de căsătorie.

Dar, în această cultură a conservatorismului religios, spun experţii, interesul voyeuristic pentru scandalurile domestice este înfloritor.

Cu ajutorul reţelelor sociale, poveştile care erau în mare parte limitate la bârfele din cartier devin acum conţinut viral „pelakor”, un termen argotic pentru „distrugător de căsnicii” şi un cuvânt cheie des utilizat în videoclipurile în care soţiile se confruntă cu amantele soţilor lor.

„Filmele despre aceste scandaluri oferă oamenilor un spaţiu în care pot să tragă cu ochiul în problemele familiale ale altora”, spune SM Gietty Tambunan, membru al Comitetului de Film al Consiliului Artelor din Jakarta, pentru BBC Indonesia.

„Mai ales din cauza acestei culturi conservatoare, oamenii devin şi mai curioşi”, a spus el.

Gustul pentru scandal

Vero, o casnică de 42 de ani din Jakarta, a urmărit povestea Normei de când a devenit virală pe TikTok. Aceasta a făcut-o „furioasă pe soţ şi pe mamă”, spune ea pentru BBC Indonesia.

„Când am aflat că această poveste va fi ecranizată, am vrut să văd cât de cruzi au fost aceşti doi oameni cu Norma”, spune ea.

La cinema, a plâns în momentul culminant al filmului, când Norma s-a strecurat prin mulţimea adunată în faţa casei sale pentru a-şi găsi soţul şi mama pe jumătate dezbrăcaţi în cameră.

Scenele tandre în care soţul şi mama Normei se opun şi apoi îşi dau seama de idila lor au scandalizat şi captivat spectatorii.

„Cu siguranţă, după ce au filmat asta, se vor simţi rău”, a comentat un utilizator TikTok despre o scenă în care cei doi se sărutau. În film, o prietenă care descoperă relaţia ilicită a celor doi vomită când îi prinde în flagrant.

Gietty avertizează că aceste naraţiuni au tendinţa periculoasă de a da vina mai ales pe femei, şi nu pe bărbaţii infideli. În aceste conflicte între soţul legitim şi amantul ilicit, „bărbatul tinde să nu primească nicio pedeapsă”, spune ea.

Dar ceea ce diferenţiază filmul Norma este implicarea protagonistei în procesul creativ, spune scenarista filmului, Oka Aurora, pentru BBC Indonesia. Ea este şi autoarea scenariului pentru Ipar Adalah Maut şi Layangan Putus, celelalte două producţii inspirate de TikTok.

După discuţii intense cu Norma despre sentimentele ei şi povestea mamei sale, „povestea de bază a filmului rămâne în mare parte consecventă”, spune Oka, deşi a adăugat că „există cu siguranţă anumite părţi care au fost dramatizate pentru a juca cu emoţiile publicului”.

„Acest film este, de asemenea, o modalitate pentru oameni de a-şi elibera emoţiile şi de a se distra. Astfel, când părăsesc cinematograful, au lucruri pe care le simt şi despre care vorbesc”, a adăugat Oka.

Viaţa Normei

Astăzi, adevărata Norma lucrează ca angajată externalizată în Serang, oraşul ei natal.

Mama ei, Rihanah, s-a întors acasă pentru a locui cu familia după ce a ispăşit o pedeapsă de opt luni de închisoare pentru adulter. Rozy, fostul soţ al Normei, a fost condamnat la nouă luni de închisoare.

În timpul unei conferinţe de presă pentru film, în februarie, Norma a spus că a fost încurajată de mesajele pe care le-a primit de la alte victime ale soţilor infideli.

„Când am trăit [aventura], m-am gândit: «De ce sunt înşelată de persoana cea mai apropiată de mine? Sunt singura care trece prin asta?» S-a dovedit că, atunci când am vorbit deschis, multe persoane au trăit aceeaşi experienţă”, a spus Norma.

Oka, scenarista filmului, reia mesajul feminist din spatele filmului. Acesta este „un mic pas pentru ca femeile să vorbească deschis despre infidelitatea şi violenţa cu care se confruntă”, spune ea.

Gietty afirmă că filme precum Norma, bazate pe poveşti reale despre probleme domestice, pot servi drept „un spaţiu de emancipare pentru femei” într-o societate patriarhală şi le pot da „curajul să vorbească deschis”.

Norma a refuzat solicitările de interviu ale BBC Indonesia, deşi continuă să împărtăşească noutăţi din viaţa sa pe contul său public de social media, primind sprijinul entuziast al concetăţenilor indonezieni.

Luna aceasta, ea a postat pe TikTok fotografii cu ea şi un tort trimis de compania de producţie a filmului. Postarea a primit sute de urări de bine.

„Meriţi lumea întreagă”, a scris un utilizator.

Un alt comentariu spunea: „Doamnă Norma, după ce am văzut povestea vieţii dumneavoastră la cinema, am vrut să vă îmbrăţişez”.

Sursă foto: Dreamstime.com