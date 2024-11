Avertisment pentru Iran: Statele Unite au trimis o armă strategică în Orientul Mijlociu

Avioane de luptă americane B-52 au ajuns în Orientul Mijlociu, au anunțat sâmbătă forțele armate americane, la o zi după ce Pentagonul a anunțat noi desfășurări militare pentru a „apăra Israelul” și a transmite un avertisment Iranului, transmite AFP.

„Bombardierele strategice B-52 de la baza aeriană Minot (din Dakota de Nord) sunt sub responsabilitatea Centcom”, comandamentul central al forțelor armate americane în Orientul Mijlociu, potrivit unui scurt mesaj pe rețelele de socializare.

B-52 Stratofortress strategic bombers from Minot Air Force Base's 5th Bomb Wing arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/6mDs4n5G2u