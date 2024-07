BAC 2024. Probele scrise au început astăzi cu examenul la Limba română. Subiectele și rezolvarea lor. A apărut și baremul

Luni au început probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2024. Absolvenții de liceu susțin luni proba la Limba și literatura română. Examenul au început la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore să rezolve subiectele primite la examenul de BAC 2024.

UPDATE 20.30 Ministerul Educației anunță că în urma distribuirii în spațiul public, în timpul probei scrise la Română de la BAC 2024, a unor fotografii ce conțineau unul dintre subiecte, reprezentanții Comisiei județului Gorj de organizare și desfășurare a examenului, împreună cu reprezentanți ai Poliției Târgu Jiu, au mers la centrul de examen identificat ca fiind sursa de proveniență a fotografiilor.

Conform unui comunicat al IPJ Gorj, a fost întocmit dosar penal pentru divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, cercetările continuând pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc fapta și luarea măsurilor legale, sub supravegherea unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

„De asemenea, în urma a distribuirii în spațiul public a unei fotografii a subiectelor a cărei sursă a fost identificată ca fiind un centru de examen din județul Sălaj, reprezentanții Comisiei județului Sălaj de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, împreună cu reprezentanți ai Poliției locale s-au deplasat la fața locului, pentru cercetări privind circumstanțele în care fotografia a fot realizată și transmisă în spațiul public. Având în vedere riscul ca astfel de evenimente să pună sub semnul îndoielii corectitudinea desfășurării acestui examen, dincolo de consecințele aplicabile conform legislației în vigoare, facem un apel către toți cei implicați în organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2024 să-și îndeplinească cu responsabilitate atribuțiile ce le revin în funcție de rol”, mai spune Ministerul Educației.

UPDATE 19.40 La prima proba scrisă – Limba și literatura română – a examenului de Bacalaureat 2024 s-a înregistrat o rată de participare de 98,3%: 123.583 de candidați prezenți dintr-un total de 125.694 de candidați înscriși – toate promoțiile, a anunțat Ministerul Educației.

2.077 de candidați au fost declarați absenți, iar 34 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

UPDATE 15.05 Ministerul Educației a publicat baremul și rezolvarea subiectelor la limba română la BAC 2024

UPDATE 13:50 Proba la Limba română la BAC 2024 s-a încheiat, după trei ore.

Iată Rezolvare subiecte BAC 2024 la Limba Română. „Subiecte de dificultate medie, cerințele trebuiau citite cu atenție pentru o rezolvare corectă”

UPDATE Autoritățile au deschis o anchetă la centrul de examen din Gorj de la care s-ar fi scurs subiectele la Română primite de elevi la BAC 2024, conform edupedu.ro.

Ministerul Educației va publica subiectele de la BAC 2024 și baremele de corectare după ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro.

O variantă de posibile subiecte date la BAC 2024 a apărut în presă. Știrileprotv.ro au postat subiectele primite de elevii de la profilul real, la 20 de minute de la începutul oficial al probei.

Această variantă a subiectelor primite la română BAC 2024 a fost postată și de site-ul specializat pe educație edupedu.ro, care reclamă că subiectele au fost fotografiate dintr-un centru de examen din Gorj.

Subiecte română BAC 2024, profil real / Foto: stirileprotv.ro Subiecte română BAC 2024, profil real / Foto: stirileprotv.ro

Subiectele la română BAC 2024, profilul real, potrivit stirileprotv.ro

Subiectele la Română BAC 2024, profilul uman:

Subiecte Română BAC 2024, profil uman / Foto: edupedu.ro Subiecte Română BAC 2024, profil uman / Foto: edupedu.ro

Subiectul I

În partea A a primului subiect, elevii au avut de rezolvat cinci exerciții pe baza fragmentului primit la prima vedere și anume „O vizită la Tudor Arghezi” (din volumul „Amintiri și portrete”), de Gabriel Dimisianu.

La primul exercițiu, elevii au avut de indicat sensul din text al secvenței „pe neașteptate” și al cuvântului „împrejurare”.

La al doilea exercițiu, au avut de numit revista la xare lucrează un personaj din textul dat.

La al treilea exercițiu, elevii trebuiau să justifice, printr-o secvență din text, cum își propune să se comporte Dimisianu în vizită la Arghezi.

La al patrulea exercițiu, elevii au avut de explicat motivul pentru care Gabriel Dimisianu este surprins când Tudor Arghezi intră în cameră.

La ultimul exercițiu din partea A, candidații au prezentat o trăsătură morală a lui Gabriel Dimisianu, pe baza informațiilor din text.

La partea B, cerința a fost de a redacta un text argumentativ de minim 150 de cuvinte, în care să prezinte dacă emoțiile influențează sau nu sinceritatea exprimării.

Subiectul II

Elevii au avut de prezentat rolul notațiilor autorului, pe baza unui fragment din piesa de teatru „Omul cu mârțoaga”, de George Ciprian.

Subiectul III

La ultimul subiect, cel mai amplu al examenului de Bacalaureat, candidații de la profilul real au avut de scris un eseu de minim 400 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile nuvelei „Moara cu noroc”, de Ioan Slavici.

Elevii de la profilul uman au avut de elaborat caracterizarea unui personaj din „Moara cu noroc”, potrivit stirileprotv.ro și observatornews.ro.

Potrivit Ministerului Educației, peste 134.000 de candidați (peste 119.000 din promoția curentă și peste 15.000 din seriile anterioare) sunt așteptați să susțină examenul de bacalaureat în această sesiune (toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate).

BAC 2024 – Cum se desfășoară examenul

Probele scrise la BAC 2024 încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor la examenul de Bacalaureat 2024 sunt prevăzute trei (3) ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, conform Procedurii de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații la BAC 2024 vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen la BAC 2024 a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

În același timp, candidaților la BAC 2024 le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pe durata desfășurării probelor la BAc 2024, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Calendar BAC 2024

Examenul de Bacalaureat 2024 va continua marți, cu proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie).

Joi, 4 iulie, va avea loc proba la alegere a profilului de la examenul de Bacalaureat 2024 (Anatomie și fiziologie umană; Biologie vegetală și animală; Chimie; Economie; Fizică; Geografie; Informatică; Logică, argumentare și comunicare; Psihologie; Sociologie sau Filosofie).

Vineri, 5 iunie, va avea loc ultima probă scrisă de la examenul de BAC 2024, la Limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale).

Primele rezultate la examenul de Bacalaureat 2024 vor fi publicate în 8 iulie. Contestațiile se vor putea depune în 8 iulie (intervalul orar 12:00-18:00). În 12 iulie se vor afișa rezultatele finale de la BAC 2024, după contestații.

Cum se poate promova examenul de Bacalaureat

Un candidat este declarat promovat la examenul naţional de Bacalaureat dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

BAC 2024: Modele de subiecte la română și bareme de corectare publicate de Ministerul Educației

​Ministerul Educației a publicat, în noiembrie anul trecut, modele pentru examenul de Bacalaureat 2024 la Limba română. Acestea au aceeași structură ca subiectele la BAC primite de elevi și în anii trecuți.

„Menționăm că programele de examen nu au suferit modificări față de cele în vigoare pentru anul școlar 2022-2023, iar structura variantelor de subiecte este similară celei din anul școlar trecut”, conform Ministerului Educației.

Ce a picat în anii trecuți la Bacalaureat la română

La examenul de BAC 2023 de la Limba română, la al treilea dintre subiectele la română, la profilul real, elevii au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile unui text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu:

La examenul de Bacalaureat 2022, la profilul uman, subiectele la română au constat în textul la prima vedere din Nicolae Iorga „Doamna Elena Cuza”, și perspectiva narativă a unui text din opera „Întunecare” a lui Cezar Petrescu. Spre deosebire de profilul real, la al treilea dintre subiectele la română la bacalaureat 2022 cerința a fost de a prezenta particularitățile de construcție a unui personaj dintr-o comedie studiată:

La subiectul al III-lea cei care au dat BAC-ul la română în 2021 au trebuit să scrie un eseu despre particularitățile unei nuvele studiate: