Banca Națională îl omagiază pe Toma Caragiu lansând o emisiune numismatică cu tema 100 de ani de la nașterea marelui actor

Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu, începând cu data de 22 septembrie 2025.

Pentru rezervarea pieselor numismatice în vederea achiziționării puteți utiliza acest Formular , începând cu 22 septembrie 2025, ora 09:00 , în limita stocului destinat rezervărilor online.

În cazul în care stocul de monede numismatice destinat rezervărilor online se epuizează, vă informăm că există și posibilitatea achiziționării direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale BNR, fără a fi necesară o rezervare în acest sens, începând cu data lansării emisiunii respective.

Aversul monedei prezintă o compoziție reprezentând arta teatrală, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, stema României și anul de emisiune „2025”.

Reversul monedei redă portretul, numele lui Toma Caragiu și anii între care a trăit acesta „1925” și „1977”.

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese.

Prețul de vânzare pentru moneda din argint este 620,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.

