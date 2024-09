Bijuterii ale cântăreței Maria Tănase și alte peste 300 de piese excepționale, în licitație la Artmark

Anunțăm prima licitație, care se desfășoară exclusiv online, din noul sezon de evenimente organizate de Casa A10 by Artmark. Întâmpinăm toamna cu o selecție de peste 300 de de bijuterii excepţionale, în evenimentul intitulat „Something Old, Something New, Something Blue”, care cuprinde inclusiv o selecție de piese ce provin din colecția cântăreței Maria Tănase, și este programat pentru marți, 17 septembrie, pe platforma Artmark Live, de la ora 12.00.

Licitația de bijuterie se bucură și de o expoziție cu adevărat strălucitoare, la Palatul Cesianu-Racoviță (str. C.A. Rosetii nr. 5), expoziție ce poate fi vizitată zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 10.00-20.00. Piesele unicat din aur și platină, unele vintage, decorate cu perle, altele de design contemporan și branduri internaționale, decorate cu diamante, ametiste, safire, acvamarine sau topaze, au atras deja atenția vizitatorilor.

La loc de cinste în această expoziție se află și vitrina cu bijuteriile provenite din colecția Mariei Tănase, de la moștenitorul artistei, care ne-a oferit și o mărturie testamentară.

„Maria a lăsat cu limbă de moarte ca toate bijuteriile și o parte din bunurile personale (…) să-mi fie lăsate mie, ca strănepot, care-i adoram cântecul și îl fredonam încă din copilărie. Printre aceste lucruri valoroase și cu tentă istorică, mi-a lăsat și un testament olograf (…) și multe alte bijuterii și pietre prețioase. Am scris și o carte, așa cum îmi cerea în testament”, povestește Dumitru Cercel, strănepotul artistei. Din această colecție, se regăsesc în actualul eveniment Artmark, între altele, o brățară decorată cu pietre de ochi de tigru – ce are un preț de pornire de numai 125 de euro – precum și un set de bijuterii format din lanț cu pandantiv, inel și cercei, ce are un exceptional preț de pornire de doar 100 de euro.

A „testat” aceste bijuterii impresionante și Gabriela Atanasov, designer și musician, care a realizat o cunoscută reinterpretare a celebrei melodii „Cine iubește și lasă”, făcută celebră de Maria Tănase. „Îmi doresc foarte mult ca în această viață să adun cât mai multe momente care să-mi taie respirația și am trăit un astfel de moment alături de Artmark, pentru că am purtat, pentru o filmare și pentru câteva minute unele dintre bijuteriile Mariei Tănase. Mă simt onorată să trăiesc acest moment. Cred că orice artist ar trebui să continue cumva pe acestă lume… Am avut și eu ocazia ca, acum 12 ani, să creez o minicolecție dedicată Mariei Tănase. Cred că a fost un fashion icon al vremii. Întotdeauna am fost fascinată de bijuteriile cu poveste, de piesele vintage. Am și eu în colecția mea mai multe piese vintage, de la rochii până la bijuterii”, povestește Gabriela Atanasov, în interviul oferit pentru canalul de YouTube Artmark.

Prima astfel de licitație din acest nou sezon oferă o varietate deosebită de piese, toate însoțite de certificate de autenticitate, și prețuri mult mai accesibile față de valoarea de piață sau de magazin a bijuteriilor. De asemenea, evenimentul este mult mai accesibil datorită sistemului Timed Online – doritorii pot participa la licitație de oriunde. Le este necesară doar realizarea unui cont de acces, online, pas gratuit ce durează doar câteva minute și oferă și multe alte benefici tuturor iubitorilor de artă și de frumos.

În această selecție de bijuterie se regăsesc și câteva piese vintage, bogate în diamante, care, în ciuda vechimii lor, ne dovedesc că nu se demodează. Așa este și acest elegant colier din aur, în stil Biedermeier, decorat cu diamante, care provine de la începutul anilor 1800, sau această brățară din aur bicolor și argint, decorată cu diamante, din anii 1930. Cele două piese au în eveniment prețuri de pornire de 3.000 de euro, respectiv 1.500 de euro.

Nu putem încheia acest periplu fără să atragem atenția asupra câtorva bijuterii importante și mari ale licitației, de o semnificativă valoare intrinsecă, cum sunt acest inel din aur alb, decorat cu uriaș smarald și diamante – ce are un preț de pornire de 7.000 de euro, acest inel din aur alb, decorat cu diamant fancy, anturat de briliante – ce pornește de la 3.750 de euro – sau această brățară din aur alb, decorată cu diamante – de la 3.000 de euro.

La Galeriile Artmark pot fi vizitate, liber, toate expozițiile prilejuite de licitațiile casei A10 by Artmark. O invitație deschisă așadar, să descoperiți muzeul inedit din inima Bucureștiului. Zilnic, de luni până duminică, între orele 10.00 și 20.00, oferă acces la obiecte de artă excepționale, care provin din colecții private și „ies”, deci, rareori la „întâlnirea” cu publicul.

Articol susţinut de A10 by Artmark