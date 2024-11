Ilie Bolojan, la HotNews, cu votanți ai lui Călin Georgescu. „S-a ajuns ca fiul lui Iorgulescu să omoare un om și să scape?” / Bolojan: „Atunci să nu mai acceptăm să pensionăm judecătorii la 50 de ani”

Pentru că înainte de parlamentare și de turul al doilea de la prezidențiale ceea ce lipsește este dialogul între taberele care par ireconciliabile, HotNews i-a pus față în față, miercuri, pe Ilie Bolojan, noul președinte al PNL, și pe câțiva români care l-au votat pe Călin Georgescu, astfel încât ei să-i argumenteze politicianului de ce nu mai au încredere în partide.

Noul președinte al PNL a răspuns și întrebărilor cititorilor HotNews. Moderatorul emisiunii a fost jurnalistul Gabriel Bejan.

Principalele declarații:

Ilie Bolojan a fost întrebat de realizator cum își explică faptul că în județul Bihor, unde este șef de Consiliu Județean, candidatul Călin Georgescu a ieșit pe locul 2, după Kelemen Hunor, dar mult înaintea candidatului PNL, Nicolae Ciucă. Același lucru s-a întâmplat și în Oradea, oraș unde Bolojan a fost primar și unde tot Călin Georgescu a ieșit pe locul 2.

„Nu există decât o legătura parțială între modul în care o administrație administrează județul și candidatul la președinție, chiar dacă sunt din același partid. Percepțiile se crează pe televiziuni sau în online. Votul de mobilizare are o componentă foarte redusă. Influențarea unui vot în județ se poate doar în comunități mici. Avem o comunitate maghiară care a votat Kelemen Hunor”.

„Oameni votează diferit în funcție de tipul de alegeri. A fost un vot de protest. Problema principala nu sunt oamenii care au votat împreună ci prestația lumii politice din partidele tradiționale, în special PSD și PNL, care au ajuns în situația ca niciun candidat să treacă de 20%. Arată o problemă de leadership. S-au acumulat nemulțumiri majore față de lumea politică, probleme pe care oamenii le percep și politicienii nu le-au discutat”.

Asistent român din Italia: „Am votat Elena Lasconi în primul tur, acum mă gândesc să votez Călin Georgescu”

Primul care a intervenit în emisiune moderată de jurnalistul Gabriel Bejan a fost un asistent medical la Bologna. „Vorbiți cu un votant Elena Lasconi în primul tur, am fost în PNL și USR, acum mă gândesc foarte mult să votez Călin Georgescu”, i-a spus acesta lui Ilie Bolojan. „De ce n-ați venit acum 3-4 luni în fruntea PNL? Cum puteam eu să merg și să spun oamenilor să voteze Ciucă? De ce nu îl demiteți pe Rareș Bogdan? Noi în diaspora am votat masiv PNL acum mulți ani pentru că aveam încredere, PNL nu are acum candidați de votat în diaspora”.

„V-aș putea spune ceva ce ar suna bine sau v-ar plăcea să auziți. Țara trebuie guvernată după aceste alegeri și va fi o guvernare dificilă datorită creditelor mari, dobânzilor, inflației și creșterilor de cheltuieli, indiferent cine va fi în guvern.

Va trebui constitută o majoritate, pentru că un guvern minoritar nu va putea lua decizii serioase pentru că nu are susținere. (…) PNL trebuie să intre într-o majoritate, dar dacă trebuie să intrăm într-o majoritate doar ca unii să ocupe un post sau altul, atunci mai bine ne vedem de treabă și stăm în opoziție”, a răspuns Ilie Bolojan.

„Diaspora nu se va întoarce acasă pentru promisiuni. Se va întoarce când va avea același condiții ca aici. Le vrem și noi că suntem români, nu diasporeni”, i-a replicat asistentul medical.

„Când este un om bolnav, îl doare ceva, are 2 posibilități: să se trateze la timp – așa trebuie să facă o țară – sau poate să facă ca un om iresponsabil să amâne totul și să vină ambulanța să-l ducă în urgență. Cu cât România va amâna lucrurile și nu va face corecțiile necesare, când vom fi cu garda jos precum a fost în 2009-2010, cine va fi la guvernare trebuie luate măsuri care sunt dureroase”, a fost replica noiului lider al PNL.

Bolojan: „PNL a înțeles lecția dată de votanți”

Apoi a intrat în direct un transportator care a avut o firmă în România și lucrează de 21 de ani în Italia. El a votat în primul tur cu Călin Georgescu. „Doresc să votez cu Călin Georgescu pentru că sunt un tată, nu vreau să fiu un erou. Eu vreau cel târziu într-un an să mă întorc în țară. Vreau să rămân în țara mea, să fac ceva în țara mea. Ce văd la doamna Lasconi este că vrea să ne bage în război. Nu avem ce căuta în războiul altora. Domnul Georgescu ar evita un război”, a spus transportatorul. „Eu am votat cu PNL pentru domnul Iohannis. Sper ca PNL să-și revină. În afara de schimbarea în fruntea PNL, ce alte schimbări va face PNL ca sa se distanțeze de PSD”.

„PNL a înțeles lecția dată de votanți. Conducerea a demisionat, iar colegii m-au propus să preiau șefia. Când este greu vin cei care au un atașament față de partid. PNL va propune o reformă a lumii politice, reducerea numărului de parlamentare. Asta vom propun în primele 6 luni. Dacă PNL nu propune acest lucru, eu îmi dau demisia. PNL propune un set de măsuri. Asta îi dă legitimitatea și unui manager să ceară oamenilor să facă treabă. Cred că sunt foarte mulți colegi care au primit o lecție și au înțeles.”, a spus Bolojan.

„Ce va face PNL ca românul să vrea să se întoarcă în țară?”, a mai întrebat transportatorul care intenționează să voteze cu Călin Georgescu.

„PNL și niciun partid nu poate aduce românii în țară. Dar trebuie să creeze condiții cât mai apropiate de cele din vestul Europei. Vrem să fie condiții mai bune în estul României decât sunt acum. Dacă nu avem autostrăzi nicio fabrică nu va merge acolo pentru că nimeni nu vrea să stea pe drumuri 9 ore”, a răspuns noul lider al PNL.

Bolojan: „Eșecul PNL are o legătură și cu percepția românilor privind mandatul lui Iohannis”

Emisiunea a continuat cu întrebările moderatorului și cu cele trimise de către urmăritori. Prima întrebare a fost despre rolul pe care l-a jucat președintele Klaus Iohannis în înfrângerea PNL din primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Nu i-am adus laude președintelui Iohannis. Un președinte de CJ este la un alt nivel. Nu sunt adeptul să critici un om când nu mai e pe funcție. Cred că putem spune câteva constatări. PNL a fost asociat cu mandatul președintelui Iohannis și conducerea PNL a fost legată de activitatea președintelui. Eșecul PNL are o legătură și cu percepția românilor privind mandatul dânsului, în special al doilea”, a spus Ilie Bolojan

Despre înscrierea lui Eduard Hellvig în PNL

Întrebat despre reintrarea în partid a fostului șef al SRI Eduard Hellvig, Ilie Bolojan a spus că nu vede o problemă:

„Nu văd să fie un lucru rău. Acum, discutând foarte deschis, în activitatea mea am lucrat cu oameni foarte diferiți și atunci când lucrezi într-o instituție găsești oameni care au fost angajați acum 20 de ani, acum 5 ani, 10 ani. Dacă îi iei pe fiecare vizavi de ce au făcut în mandatele anterioare, de perioada în care s-au angajat, s-ar putea să nu lucrezi cu nimeni și să trebuiască să-ți aduci oamenii tăi și să se continue caruselul”.

Votant Georgescu: „S-a ajuns ca fiul lui Iorgulescu să omoare un om și să scape”

Tudor Licam, un al treilea bărbat care intenționează să voteze cu Călin Georgescu, a intrat în direct telefonic și s-a plâns de modul în care funcționează justiția în România. „S-a ajuns ca fiul lui Iorgulescu să omoare un om și să scape? Cel care i-a omorât la mare pe copii ăia, nu vedeți cât se tergiversează. Noi știm că ați corupt justiția și veniți la 4 ani și dați vina pe ceilalți”, i-a transmis acesta lui Bolojan

„Aveți dreptate că foarte multe lucruri nu funcționează și multe lucruri generează frustrări. Cred că suntem singura țară din Europa care își pensionează judecătorii la 50 de ani în loc să folosim experiența acestor oameni să avem cea mai bună calitate a deciziilor în instanțe, rapide, decizii identice în spețe similare”.

Bolojan: „Pe oameni nu îi cunoști după ce spun, ci după ce fac”

În final, Ilie Bolojan a vrut să facă un apel către urmăritorii Hotspot:

„Votul din această duminică nu mai este pentru partide. Este pentru România într-o situație complicată. Nu toți candidații sunt perfecți, dar votul pentru PNL înseamnă un vot pentru responsabilitate și pentru România modernă. Un vot pentru partide în general, dar este un vot pentru stabilitate și normalitate. Dacă votăm doar împotrivă, pentru că cineva a apărut pe TikTok și pare simpatic atunci nu am făcut nimic. Pe oameni nu îi cunoști după ce spun ci după ce fac”.