CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă

Partidul AUR a anunțat, luni seară, că o va susține pe Anca Alexandrescu în alegerile pentru Primăria București din 7 decembrie. Ea se alătură unui număr în creștere de candidați care intră în cursa pentru fotoliul de primar general, cei mai bine cotați în sondaje fiind Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) și Cătălin Drulă (USR).

Anca Alexandrescu, fostă prezentatoare la Realitatea TV, care l-a susținut pe Călin Georgescu, candidează independent pentru funcția de primar al Capitalei, post rămas vacant după alegerea lui Nicușor Dan la Președinție.

AUR a anunțat aseară că o susține pe Anca Alexandrescu în demersul său, fiind candidata cel mai bine cotată din „zona suveranistă”: „Este un sacrificiu. L-am făcut și în decembrie 2024”, a declarat, luni seară, George Simion.

Ce voturi poate atrage Anca Alexandrescu

Dar din ce bazine electorale poate lua voturi candidata independentă Anca Alexandrescu?

HotNews a analizat voturile obținute în București de George Simion, candidatul AUR în alegerile prezidențiale din 2024 și 2025, dar și cele adunate de Călin Georgescu, pe care Anca Alexandrescu l-a sprijinit public în alegerile din 2024 și l-a avut des invitat în emisiunea moderată de ea la Realitatea Plus.

Spre deosebire de AUR, Georgescu nu și-a exprimat sprijinul pentru un candidat, ba mai mult a spus că nu recunoaște alegerile și a transmis electoratului că ar trebui să se gândească de două „înainte de a valida o farsă”. După acest anunț, Alexandrescu a transmis că mesajul lui Georgescu „nu e despre candidați”, ci „o radiografie a unui lung lanț de abuzuri”.

Cum au votat bucureștenii în noiembrie 2024

În 24 noiembrie 2024, în turul 1 al alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu a obținut 132.653 de voturi în București, dintr-un total de 912.466 de voturi valabil exprimate, potrivit platformei rezultatevot.ro. Cu 14,54%, el se clasa atunci pe locul 3, după Elena Lasconi și Marcel Ciolacu.

Votul în București la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, turul 1. Foto: captură rezultatevot.ro

Procentele obținute de Călin Georgescu variau de la 11,23% în Sectorul 1 până la 19,46% în Sectorul 5, potrivit datelor AEP.

La rândul său, George Simion obținea 91.018 voturi și termina pe locul 5 în Capitală, cu 9,97% din voturi.

Dacă este să adunăm, Călin Georgescu și George Simion au adunat împreună în București, pe 24 noiembrie, 223.671 de voturi, echivalentul a 24,51% din voturile valabil exprimate.

Cum s-a votat în mai 2025 în Capitală

Cifrele din 2024 sunt similare cu cele obținute de George Simion singur în turul 1 al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025.

Din 890.594 de voturi valabil exprimate în București, George Simion a obținut atunci 220.823 de voturi, echivalentul a 24,80%. Analizând, el pierdea atunci aproape 3.000 de voturi față de cât a luat împreună cu Georgescu cu șase luni înainte, dar la o prezență mai scăzută câștiga 0,3% față de calculul din noiembrie.

Nicușor Dan îl depășea atunci semnificativ pe George Simion în voturile din Capitală. Pe atunci primar general, Dan obținea 361.497 (40,59%).

Voturile din București din turul 2 din 2025

Cu doar doi candidați rămași în cursă, turul 2 al alegerilor prezidențiale din 18 mai 2025 aducea o creștere a numărului de voturi pentru Simion în București. El obținea atunci 326.451 de voturi (30,35%).

În schimb, Nicușor Dan obținea mai mult decât dublul rezultatul din primul tur – 749.291 (69,65%).

Scor infim pentru AUR la precedentele alegeri pentru București

În precedentele alegeri pentru Primăria București, din 9 iunie 2024, AUR l-a susținut pe Mihai Enache. El a obținut 22.208 voturi, fiind pe locul 5 cu 3,04% din voturi, după NIcușor Dan, Gabriela Firea, Cristian Popescu Piedone și Sebastian Burduja.

Ce spun sondajele de opinie

Anca Alexandrescu pleacă cu a patra șansa în alegerile din 7 decembrie, după cei trei candidați ai partidelor din coaliția de guvernare, potrivit sondajelor de opinie din ultimele luni. Scorul ei variază între 10 și 18%.

Un sondaj publicat pe 3 noiembrie de Novel Research, la comanda Partidului Național Liberal, o dă la 15% din intențiile de vot. Ciprian Ciucu se află pe primul loc în intențiile de vot pentru Primăria București cu 26,4, în fața lui Daniel Băluță cu 24,5%.

Un sondaj realizat de Avangarde și publicat pe 26 octombrie indică 18% intenții de vot pentru Alexandrescu.. Potrivit cercetării sociologice, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor sunt la acest moment primarul PSD al sectorului 4, Daniel Băluță (25%) și primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu (23%).

Un sondaj CURS din 19 octombrie îl punea pe primul loc în intențiile de vot tot pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, cu același procent de 25%. Pe locul al doilea erau plasați, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%. În acest sondaj Anca Alexandrescu are 10%.

Într-un sondaj Avangarde din 31 august, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu erau la egalitate, cu câte 25%, urmați de Cătălin Drulă cu 20% și de Anca Alexandrescu cu 18%.

Cine este Anca Alexandrescu

În vârstă de 53 de ani, Anca Alexandrescu este fiica cunoscutului jurnalist Horia Alexandrescu. A lucrat ca ziaristă, la începutul anilor ’90, pentru Evenimentul Zilei și Ziua.

A început să colaboreze cu PSD în 1996, când a devenit purtător de cuvânt pentru campania electorală în alegerile locale PDSR și apoi director Departament monitorizarea presei al partidului, potrivit propriului CV.

După 2000, a mers la Guvern unde a devenit consilierul pe probleme de comunicare al premierului Adrian Năstase, alături de care va lucra și în perioada în care Năstase a condus Camera Deputaților.

Între 2009 și 2012, l-a consiliat pe probleme de comunicare pe Sorin Oprescu, care era atunci primar al Capitalei.

În 2012 premierul Victor Ponta o aduce în Guvern pe post de consiler de stat remunerat. În 2016 este numită director al departamentului de relații publice din cadrul KMG Rompetrol.

După plecarea lui Ponta din PSD, Liviu Dragnea o readuce în partid pentru a se ocupa de departamentul de comunicare al PSD. În februarie 2018 este recomandată și impusă de Dragnea drept consilier al noului premier al Guvernului, Viorica Dăncilă.

Din 2020, a devenit moderatoare la televiziunea Realitatea Plus, iar din 2024 a avut principala emisiune din prime-time a televiziunii. Marțea trecută, aceasta a anunțat pe post că va candida la Primăria Capitalei și că este ultima săptămână în care va modera emisiunea Culisele Statului Paralel.