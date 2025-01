Călin Georgescu spune că a fost invitat la învestirea lui Donald Trump. „Am refuzat”

Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a declarat luni seară la Realitatea Plus că a fost chemat în SUA, la ceremonia de învestire a președintelui ales al SUA, Donald Trump, însă a declinat invitația.

Călin Georgescu a fost întrebat în emisiunea „Culisele statului paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, dacă va participa la evenimentul de inaugurare a lui Trump din 20 ianuarie.

„Nu, am primit invitație și am refuzat. Nu am de ce să mă duc. Mă duc ca om demn să reprezint poporul român cu demnitate și onoare. Nu te duci altcumva. Eu va spun care este poziția mea. Poziția mea este că a venit momentul să nu mai stăm în genunchi în față nimănui. Nu putem sta în genunchi decât în fața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este părintele națiunii române, nu Rotschild și nici Soros. Să ne înțelegem foarte bine. Este problema fiecăruia ce crede. Eu spun doar ce trebuie făcut și în ceea ce cred cu toată ființa mea, și ceea ce crede și poporul român, drept dovadă zecile de mii de oameni în stradă”, a spus Călin Georgescu.

Președintele ales al SUA, Donald Trump, își va începe ceremoniile de inaugurare cu o recepție care va avea loc pe 18 ianuarie pe terenul său de golf din apropiere de Washington, recepție ce va include și un foc de artificii, a anunțat luni echipa sa, conform EFE și Agerpres.

Programul va continua pe 19 ianuarie cu o vizită la Cimitirul Național Arlington, unde Trump va depune o coroană de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut, iar apoi va participa la un miting pe un stadion din capitala americană pentru a sărbători victoria sa electorală.

Învestirea ca președinte va avea loc, conform Constituției SUA, pe 20 ianuarie, zi în care noul președinte republican va participa la mai multe evenimente.

Trump își va începe ziua de 20 ianuarie cu o slujbă la Biserica Sf. Ioan și apoi va discuta la un ceai la Casa Albă cu președintele care își încheie mandatul, democratul Joe Biden.

Noul președinte va depune jurământul la orele prânzului pe treptele Capitoliului. În această clădire el va semna ulterior primele decrete prezidențiale din acest al doilea mandat al său.

Donald Trump va lua prânzul la Congres, va trece în revistă trupele și va lua parte la tradiționalul marș prezidențial de la Capitoliu până la Casa Albă. Acolo, în Biroul Oval, se va desfășura o altă ceremonie de semnare a decretelor. Împreună cu prima doamnă, Melania Trump, el va participa în timpul serii la trei baluri de inaugurare a președinției sale.

În ziua următoare, pe 21 ianuarie, noul președinte va participa la o slujbă la Catedrala Națională din Washington.

Potrivit publicației New York Times, Donald Trump a strâns peste 170 de milioane de dolari pentru evenimentele dedicate inaugurării sale, o sumă record la care au contribuit semnificativ și mari companii, precum Amazon sau Meta.