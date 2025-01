SuperLiga: Oțelul Galați, două transferuri într-o zi: un columbian și un sloven

Clubul Oțelul Galați a anunțat că i-a transferat pe fundașul central columbian Bonilla (28 de ani) și mijlocașul central sloven Jakob Novak.

După ce s-a despărțit de antrenorul Dorinel Munteanu și de mai mulți fotbaliști, Oțelul continuă restructurarea lotului.

Bonilla, noul fundaș al echipei Oțelul Galați

Fundașul columbian Bonilla a semnat un contract valabil până în iunie 2028.

„SC Oțelul Galați a ajuns la un acord cu gruparea portugheză de Liga 2 Felgueiras pentru transferul fundașului central columbian Bonilla, jucător care a semnat un contract valabil până în vara anului 2028.

Puternicul stoper Julián Bonilla, 28 de ani, 1.92 metri, vine în România după o experiență de peste 7 ani în Portugalia, țară în care a reprezentat câteva formații din eșaloanele inferioare. După un sezon și jumătate cu multe meciuri bune la Varzim, în Liga 3, Bonilla s-a transferat în vara anului trecut la Felgueiras, în Liga Portugal 2.

La Varzim a jucat 33 de partide oficiale, marcând de 4 ori, iar la gruparea care și-a dat acordul pentru transferul la Oțelul a bifat 9 meciuri și a înscris o dată.

Julián activează în Europa de la vârsta de 21 de ani, când a făcut pasul de la Real Fortaleza din Columbia la Quarteirense, în Peninsula Iberică”, se arată în comunicatul clubului gălățean.

Jakob Novak a semnat cu Oțelul Galați

Tot miercuri, Oțelul a anunțat și că Jakob Novak a semnat un contract valabil pe doi ani și jumătate.

„Un dublu campion al Sloveniei, Jakob Novak, este noul jucător al SC Oțelul Galați, el semnând cu clubul nostru un contract până în iunie 2027. Fost internațional de tineret al țării sale, Novak are 26 de ani și 1,88 metri.

Jakob Novak este mijlocaș central, cu o mare rază de acțiune, și vine liber de contract la Oțelul după o experiență în Kazahstan, la FK Atyrau, echipă pentru care în ultimele două sezoane a fost distribuit în 57 de meciuri. În aceste jocuri a marcat 5 goluri și a livrat 6 pase decisive. El a fost în stagiunea 2021-2022 component al grupării de ligă secundă din Turcia Boluspor pentru care a bifat 21 de partide (2 goluri, 1 assist).

Noul fotbalist roș-alb-albastru a reușit cele mai mare performanțe în Slovenia, țara natală, unde a cucerit de două ori titlul de campion cu Olimpija Ljubljana (2015-2016) și NK Celje (2019-2020).

El a activat și la Rudar Velenje în prima ligă slovenă, acumulând pe plan național (Campionat + Cupă) 120 de meciuri oficiale. În această perioadă a înscris 6 goluri și a furnizat 11 pase de gol.

Slovenul de 26 de ani a fost pe teren și la 3 meciuri din preliminariile UEFA Champions League, 1 pentru Ljubljana, 2 pentru Celje, cu aceasta din urmă jucând o partidă și în preliminariile Europa League.

Mijlocașul care deja se află în Galați are în CV și selecții la toate reprezentativele juvenile ale Sloveniei, Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 și Under 21, fiind considerat unul dintre jucătorii cu mare potențial ai fotbalului sloven”, precizează Oțelul.