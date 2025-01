Tanczos Barna vrea să-i convingă pe români să cumpere titluri de stat: „Sunt cele mai sigure investiții, dobânda nu mai pleacă din țară”

Ministrul Finanţelor Publice, Tanczos Barna, a afirmat, la Digi24, că România se împrumută la „cele mai mari dobânzi din zonă”, rata acestora ajungând la aproape 8 procente. Ministrul crede că statul român ar trebui să se împrumute mai mult de la proprii săi cetățeni.

„Dobânzile sunt variabile, sunt cele mai mari din zonă, au ajuns peste şapte. Peste şapte, sub opt, este în funcţie de momentul în care ieşim. Este cea mai mare, din păcate, pentru că România are cel mai mare deficit. Şi România are nevoie de această finanţare la nivel mondial”, a afirmat ministrul Finanţelor, citat de News.ro, referindu-se la costurile împrumuturilor de pe piețele financiare externe.

Întrebat care este semnalul pe care îl aşteaptă piaţa pentru ca dobânda la care se împrumută România să scadă, ministrul a răspuns: „Stabilitate”.

Tanczos Barna a spus că Guvernul trebuie să se împrumute mai mult pe plan intern, nu de la finanţatori externi.

„Mai este un element care trebuie avut în vedere. Noi trebuie să încercăm să ne împrumutăm cât se poate de mult de pe piaţa naţională, de la românii care au economisit nişte bani şi care ar putea să cumpere sau chiar trebuie să cumpere titluri de stat. Sunt cele mai sigure investiţii, dobânda nu mai pleacă din ţară, se duce practic în buzunarul românilor. Este o dobândă neimpozabilă şi le recomand tuturor să caute aceste titluri de stat, Tezaur şi Fidelis, pentru că sunt cele mai rentabile investiţii în momentul de faţă şi sunt accesibile pentru toată lumea”, a subliniat ministrul.