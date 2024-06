Când apare în România „Megalopolis”, filmul epopee al regizorului Francis Ford Coppola

„Megalopolis”, filmul epopee pe care legendarul regizor Francis Ford Coppola l-a descris drept proiectul său de suflet și în care a investit o sumă uriașă din proprii bani, are acum o dată de lansare și pentru cinematografele din România.

Coppola și-a prezentat în premieră internațională lungmetrajul pe 16 mai la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, însă la momentul respectiv el avea o dată de lansare doar pentru cinematografele din Franța în urma unui acord între cineastul american în vârstă de 85 de ani și compania franceză Le Pacte, care va fi distribuitorul filmului în această țară.

Deși nu este neobișnuit ca un lungmetraj să nu aibă o dată de lansare în cinematografe în momentul în care este prezentat în premieră la un festival de film, în cazul Megalopolis incertitudinile au fost cu atât mai mari din cauza solicitării lui Coppola de a păstra jumătate din încasările de bilete pe care le va genera filmul său în condițiile în care el a investit 120 de milioane de dolari din averea sa pentru a-l produce. O altă problemă a reprezentat-o solicitarea lui Coppola ca distribuitorii să investească o sumă consistentă pentru promovarea filmului înaintea lansării în cinematografe.

Studioul Lionsgate a anunțat în cele din urmă săptămâna trecută că a ajuns la un acord cu Coppola pentru distribuirea filmului său în cinematografele din America de Nord, unde Megalopolis va fi lansat pe 17 septembrie. În România Independența Film anunțase încă din data de 27 mai că va distribui acest film în România, fără a preciza însă data exactă când el va avea premiera. Acum a fost dezvăluit și acest lucru, potrivit Cinemagia:

„Megalopolis” va putea fi văzut în cinematografele din România din 8 noiembrie

„Un arhitect vrea să reconstruiască orașul New York ca o utopie după un dezastru devastator”, descrie succint povestea filmului IMDb.

Le pacte, compania responsabilă cu distribuirea Megalopolis în Franţa, a profitat de lansarea primului trailer al lungmetrajului înainte de premiera sa la Cannes pentru a dezvălui într-un comunicat de presă liniile generale ale scenariului:

„Megalopolis este o epopee romană plasată într-o Americă modernă imaginară aflată în plină decadenţă. Oraşul Noua Romă trebuie neapărat să se schimbe, ceea ce creează un conflict major între Caesar Catiline, un artist genial cu puterea de a opri timpul, şi primarul arhiconservator Franklyn Cicero. Primul visează la un viitor utopic ideal, în timp ce al doilea rămâne ferm ataşat de un status quo regresiv care protejează lăcomia, privilegiile şi miliţiile private. Fiica primarului, Julia Cicero, îndrăgostită de Caesar Catilina, este împărţită între cei doi bărbaţi şi va trebui să descopere ce crede ea că este mai bine pentru viitorul omenirii”.

Deși a vorbit de decenii despre acest film, Coppola a ținut secrete detaliile legate de povestea sa până în ultimul moment înaintea prezentării sale la Cannes.

Coppola a explicat de ce a vrut să finanțeze singur filmul său de suflet

Într-un inverviu acordat revistei GQ în 2022, regizorul a spus că directorii studiourilor majore de la Hollywood au reacţionat după ce el le-a prezentat acest proiect „în acelaşi fel în care au reacţionat şi atunci când eu am câştigat cinci Oscaruri şi eram cel mai în vogă regizor din oraş, când m-am dus la ei să le prezint Apocalypse Now şi le-am spus: ‘Acesta este următorul film pe care vreau să-l fac’. Acum eu deţin drepturile asupra Apocalypse Now. Ştiţi de ce le deţin? Pentru că nimeni altcineva nu a dorit să îl producă”.

„Aşadar, imaginaţi-vă… dacă aşa au stat lucrurile când eu aveam 33 de ani şi am câştigat toate premiile importante şi am doborât toate recordurile şi, cu toate acestea, nimeni nu a vrut să mi se alăture, atunci cum credeţi că reacţionează acum? Ştiu că Megalopolis, cu cât va fi mai personal, cu cât va semăna mai mult cu un vis de-al meu, cu atât va fi mai greu de finanţat”, a explicat Francis Ford Coppola.

Mai multe site-uri de specialitate estimează averea sa la 400 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă că el a investit o parte considerabilă din banii săi pentru a finanța filmul.

În interviul acordat revistei GQ el a mai explicat că va investi 120 de milioane din fonduri proprii şi va vinde o parte importantă a imperiului său din industria vinurilor pentru a folosi un procent din acea vânzare ca garanţie pentru o linie de credit prin care să producă în sfârşit acest film.

„Ei bine, dacă aş fi un producător de la Disney, de la Paramount sau de la Netflix şi ar trebui să strâng 120 de milioane de dolari şi ar trebui să încep proiectul şi să îi plătesc pe angajaţi, cum aş proceda? Cu toţii folosesc aceeaşi metodă. Trebuie să ai o linie de credit, înţelegeţi? Iar eu am o linie de credit”, a spus Coppola.

„Banii nu contează”, a mai spus el luna trecută la Cannes. În pofida faptului că Megalopolis era cel mai așteptat lungmetraj la festivalul internațional de film, el a avut parte de o recepție mixtă, criticii fiind profund divizați în privința sa.