Locurile din țară cu recordurile primului val de căldură din 2024. Cât a ajuns să fie la cota 1500 la Sinaia

Luna iunie a început cu căldură mare și a continuat cu căldură…și mai mare, așa că are șanse multe să stabilească un nou record. Zi de zi, în ultimele opt zile, temperaturile maxime în țară au trecut de 35 C. Care au fost recordurile acestui val de căldură care a început în ziua victoriei cu Ucraina, la Euro? Unde a fost mult prea cald noaptea? Ce mai este special la acestă a șasea lună din 2024?

Unde a fost cel mai cald în iunie în România, în ultimii trei ani (temperatura medie lunară) – date ANM

2021, Timișoara, +23,2 C

2022, Drobeta Turnu Severin +23,9 C

2023, București Filaret +22,5 C

Așadar, în cele mai calde locuri din țară, cele mai calde luni iunie aduc temperaturi medii de 23 C, ceea ce este foarte mult. Luna a șasea din 2024 nu este nici ea departe de recorduri și putem să ne așteptăm ca cele mai ridicate medii să treacă de 23-24 C.

Iunie 2024 este o lună cu totul specială, fiindcă meteorologii au emis cel mai timpuriu cod roșu de caniculă din istoria României, pentru ziua de 22 iunie. A fost pentru cinci județe din zona Olteniei, iar precedentul record era pentru data de 24 iunie, în 2021.

Cum a fost între 1 și 24 iunie 2024? Temperatura medie pentru București Filaret este mai mare de 24 C și minima lunii a fost de 15 C, așadar foarte ridicată. La Timișoara, media lunii a fost până acum de peste 23 C, cu o minimă de +11,9 C. La Drobeta Turnu Severin, media a fost în jurul a 24 C și minima a fost de +14,1 C.

Iunie 2024 este specială prin faptul că a avut deloc zile și nopți mai reci decât normalul, nici măcar la începutul lunii. La Omu nu a fost vreo zi cu temperaturi negative, la Brașov nu au fost temperaturi de sub 8 C, iar la Sulina nu au fost temperaturi de sub 17 C. Mereu a fost neobișnuit de cald, inclusiv noaptea, și nu au pătruns aproape deloc valuri de aer un pic mai răcoros.

În cele mai calde zile au fost peste 35 C și în Transilvania și Moldova.

Recordurile primei canicule de pe 2024:

Cea mai ridicată temperatură: +39,1 C la Alexandria

Cea mai ridicată minimă nocturnă: +25,5 C la Șiria

Cea mai ridicată temperatură la București: +38,5 C, stația Filaret

Cea mai ridicată temperatură la peste 1.500 m alt: +25,4 C la Sinaia cota 1500

Cea mai scăzută temperatură măsurată oriunde în țară între 17 și 25 iunie: +4,8 C la Omu

Scădere extrem de rapidă de temperatură într-o oră: 14 grade C la Câmpina, pe 24 iunie, de la +30,4 C, la +16,1 C, din cauză că a venit furtuna.

Cum a fost zi cu zi primul val de căldură din 2024

Luni 17 iunie au fost +35,5 C la Turnu Măgurele și +35 C la Zimnicea. Dimineața începuse seria de nopți tropicale, cele mai ridicate minime fiind de +21,8 C la Buzău și +21,6 C la București Filaret, conform hărților ANM.

Marți au fost +35,8 C la Călărași și +35,7 C la Zimnicea.

Miercuri dimineață cele mai ridicate minime au fost în vestul țării: +23,7 C la Șiria și +22,1 C la Dumbrăvița de Codru. O minimă extrem de ridicată, +20,9 C a fost înregistrată la radarul meteo de la Bârnova, nu departe de Iași (400 m altitudine).

Miercuri la prânz au fost peste 37 C la trei stații meteo: +37,9 C la Alexandria și +37,4 C la Zimnicea și Turnu Măgurele. Foarte cald a fost în toate regiunile țării: +36 la Jimbolia, +35,9 la Chișineu Criș, +34,6 C la Blaj și +34,8 C la Tecuci.

În dimineața zile de joi (20 iunie), cea mai ridicată maximă a fost la Cotnari (+23,5 C), iar la Botoșani au fost +22,8 C, valoare extraordinar de ridicată. La Șiria au fost +22,8 C, iar la Sulina +23,1 C.

Datele ANM arată că 20 iunie a fost una dintre cele mai calde zile din ultimii ani: +39,1 C la Alexandria, +38,9 C la Giurgiu, +38,6 C la Urziceni, +38,5 C la București Filaret, +38,4 C la Roșiori de Vede și Turnu Măgurele.

Vineri dimineață au fost +22,4 C la Șiria și +22,2 C la Sulina. Până și la Omu a fost una dintre cele mai ridicate minime din istorie, +9,2 C iar la Bâlea Lac erau 14 C.

Vineri la prânz cel mai cald a fost în vestul țării: +35,7 C la Sânnicolau Mare, +35,6 C la Arad și +35,5 C la Jimbolia. Au fost peste 35 de grade și în sudul Olteniei.

Sâmbătă dimineață au fost printre cele mai ridicate temperaturi minime de iunie măsurate vreodată în țară: nicăieri n-au fost sub 10 grade C, nici măcar la Omu sau la Miercurea Ciuc, iar cele mai ridicate minime au fost în vest: +25,5 C la Șiria și +24,9 C la Dumbrăvița de Codru. Merită menționată și cea mai mare temperatură minimă din Transilvania: +20,8 C la Târnăveni, adică noapte tropicală.

Sâmbătă la prânz a fost mai cald ca vineri, iar maximele au trecut de 37 de grade: +37,6 C la Calafat, +37,4 C la Bechet, +37,2 C la Băilești și +37 C la Sânnicolau Mare. În Transilvania au fost +35,1 C la Alba Iulia.

Duminică dimineață (23 iunie) au fost +24,6 C la Moldova Veche și s-au înregistrat minime extrem de ridicate în Transilvania: +22,1 C la Blaj și +22 C la Boița. O minimă extrem de ridicată a fost la Timișoara: =22,6 C. La fel precum sâmbătă, maximele au trecut de 37 C, la Bechet (37,3) și Turnu Măgurele (37,2). La Focșani au fost +35,1 C.

Luni dimineață cel mai cald a fost în Moldova, cu minime de +22,6 C la Râmnicu Sărat și +22,3 C la Focșani. La Craiova minima a fost de 22 C, iar la Alba Iulia, +20,8 C. La prânz au fost temperaturi de peste 35 C la mai multe stații meteo, printre care Băilești, Alexandria, Cernavodă, București Filaret și Drobeta Turnu Severin.

Marți dimineață au fost „nopți tropicale” la câteva zeci de stații meteo, iar cele mai ridicate temperaturi au fost: +22,7 C la Constanța Dig, +22,6 C la Urziceni și +22,3 C la Băilești. 22,1 C a fost minima nopții la București Filaret, iar minime de peste 20 C au fost și la Deva și Alba Iulia, unde astfel de minime apăreau foarte rar în iunie. Pe 25 iunie, cele mai mari temperaturi au fost la Băilești (36 C) și Bechet (35,5 C).

