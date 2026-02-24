Care sunt avantajele sistemelor de stocare a energiei în baterii (BESS)? O analiză detaliată a principalelor 5 scenarii de aplicare

De ce devin BESS elemente-cheie în tranziția energetică? Acest articol explică pe înțelesul tuturor cele 5 aplicații esențiale – de la reglarea frecvenței rețelei la reducerea vârfurilor de consum — arătând cum aduc beneficii atât economice, cât și de sustenabilitate.

În valul revoluției energetice, sistemele BESS au devenit o tehnologie indispensabilă pentru construirea noilor sisteme energetice. Datorită vitezei de răspuns, flexibilității și eficienței lor, acestea transformă fiecare aspect al generării, transmiterii și consumului de energie. În acest articol, vom explora diferitele scenarii de utilizare ale unui sistem BESS și avantajele semnificative pe care le oferă.

Cinci scenarii principale în care sunt folosite BESS

1. Reglarea frecvenței rețelei

Producția și consumul de energie trebuie să fie echilibrate în fiecare moment, iar stabilitatea frecvenței este vitală. Sistemele BESS pot reacționa în doar câteva milisecunde, încărcându-se sau descărcându-se pentru a contracara rapid fluctuațiile. Sunt de sute de ori mai rapide decât sistemele tradiționale, ceea ce le face o componentă esențială pentru o rețea electrică stabilă și eficientă.

2. Reducerea vârfurilor de consum, încărcarea în perioade cu energie ieftină și arbitrajul energetic

Generează profit din diferențele de preț al energiei electrice. Încarcă bateria în timpul orelor de vârf cu tarif redus (de exemplu, noaptea târziu) și o descarcă pentru uz propriu sau pentru vânzarea către rețeaua de distribuție în timpul orelor de vârf cu tarif ridicat (de exemplu, seara). Acest lucru economisește bani utilizatorilor și reduce stresul consumului de vârf din rețeaua energetică.

3. Gestionarea tarifelor de putere maximă

Pentru utilizatorii comerciali și industriali, o parte din factura de energie electrică este o „taxă de cerere” bazată pe consumul lunar de vârf de putere. Sistemul BESS poate descărca rapid energia pentru a scădea vârfurile de putere atunci când puterea se apropie de limita setată, scăzând cererea maximă și reducând astfel direct acest cost fix.

4. Integrarea mai eficientă a energiei regenerabile

Energia eoliană și solară sunt intermitente. Sistemele BESS pot stoca excesul de energie solară generată la amiază, care nu poate fi consumată, și îl pot elibera în timpul cererii maxime de seară, permițând „sinergia dintre energia solară și stocare”, netezind curba de producție și îmbunătățind compatibilitatea cu rețeaua și valoarea economică a surselor regenerabile.

5. Asigurarea alimentării de rezervă

În cazul unei pane de curent, sistemul BESS poate prelua alimentarea fără întreruperi pentru unități de impotanță vitală sau critică precum spitale, fabrici sau centre de date. Chiar și în locuințe, un sistem BESS de calitate oferă nu doar „energie în caz de urgență”, ci și siguranță — un aspect esențial când sistemul este integrat în spații de locuit.

Avantajele sistemelor BESS

Avantaje economice

Reducerea costurilor la energie: prin utilizarea energiei ieftine și evitarea tarifelor mari în orele de vârf.

prin utilizarea energiei ieftine și evitarea tarifelor mari în orele de vârf. Obținerea unor venituri suplimentare: participarea la servicii de sistem oferite rețelei (de exemplu, reglarea frecvenței).

participarea la servicii de sistem oferite rețelei (de exemplu, reglarea frecvenței). Evitarea unor investiții mari în rețea: instalarea unui sistem BESS în rețelele de distribuție poate elimina pe termen scurt și mediu necesitatea unor modernizări costisitoare pentru gestionarea vârfurilor de consum.

Avantaje tehnice

Răspuns foarte rapid: ideal pentru fluctuații rapide ale rețelei.

ideal pentru fluctuații rapide ale rețelei. Control precis și configurabil: sistemele pot fi extinse modular, în funcție de nevoi.

sistemele pot fi extinse modular, în funcție de nevoi. Îmbunătățirea calității energiei: reducerea variațiilor de tensiune și a oscitilațiilor.

reducerea variațiilor de tensiune și a oscitilațiilor. Rezistență la condiții variate de mediu: modelele moderne funcționează optim între −20°C și 55°C, indiferent de climatul exterior.

Avantaje de mediu și sociale

Sprijinirea energiei verzi: Ajută la integrarea mai multor surse de energie eoliană și solară în rețelele electrice, înlocuind combustibilii fosili și reducând emisiile de carbon.

Ajută la integrarea mai multor surse de energie eoliană și solară în rețelele electrice, înlocuind combustibilii fosili și reducând emisiile de carbon. Creșterea rezilienței energetice: Crește reziliența rețelei electrice și rezistența la dezastre, protejând securitatea socială a energiei electrice.

Cum alegi un sistem BESS: siguranță, calitate și servicii pe termen lung

Pe măsură ce aplicațiile devin tot mai complexe, siguranța sistemului, calitatea produsului și gestionarea inteligentă pe întreg ciclul de viață devin criterii esențiale în alegerea unui sistem BESS. Nu toate soluțiile disponibile pe piață oferă aceleași standarde de performanță și protecție. Deși unii producători propun produse la prețuri similare, diferențele apar la nivelul controlului calității, care în anumite situații a dus chiar la rechemări de produse din cauza defectelor (cum a fost cazul unui producător din Australia anul trecut). Astfel de probleme pot genera riscuri operaționale majore și pot pune în pericol siguranța clienților.

Importanța acestor aspecte este subliniată și de incidente recente. La 19 februarie 2025, în localitatea Schönberg, Germania, a avut loc o explozie violentă a unui sistem fotovoltaic cu sistem BESS instalat la o casă unifamilială. Deflagrația a distrus complet pereții exteriori ai clădirii, existând posibilitatea demolării integrale a imobilului. Potrivit investigațiilor preliminare, accidentul ar fi fost cauzat de supraîncărcarea bateriei după ce aceasta atinsese deja nivelul maxim de încărcare.

Prin urmare, alegerea unui furnizor cu experiență solidă în cercetare și dezvoltare, sisteme stricte de control al calității, proiectare completă pentru siguranță și servicii locale de încredere este esențială. De exemplu, soluțiile de stocare inteligentă a energiei oferite de Huawei:

Siguranța stă la bază: protecții pe mai multe niveluri și testări în condiții extreme înainte de livrare.

protecții pe mai multe niveluri și testări în condiții extreme înainte de livrare. Calitatea este prioritară: controale stricte în fiecare etapă de fabricație.

controale stricte în fiecare etapă de fabricație. Centrat pe inteligență: management modern, la nivel de fiecare modul și optimizare prin platforme de tip cloud.

management modern, la nivel de fiecare modul și optimizare prin platforme de tip cloud. Service local garantat: Pe piețele cheie, precum România, unde Huawei activează de 23 de ani, compania pune la dispoziție echipe locale puternice de servicii (de exemplu, o echipă de asistență tehnică de aproximativ o sută de persoane în București), oferind suport profesional și prompt. Comparativ cu mulți concurenți care nu dispun de servicii locale, acest lucru asigură utilizatorilor stabilitate pe termen lung și reduce semnificativ riscurile și incertitudinile pe durata ciclului de viață al echipamentelor.

Perspective noi

Sistemele BESS nu mai sunt doar „baterii mari”, ci adevărate noduri inteligente ale rețelei, capabile să creeze valoare în moduri multiple. Pe măsură ce tehnologia avansează și costurile scad, vor apărea tot mai multe scenarii de utilizare. Atât pentru investitori cât și pentru utilizatorii finali, alegerea unei soluții sigure și fiabile poate face diferența într-o piață energetică aflată într-o continuă transformare.

Articol susținut de Huawei