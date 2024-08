Cât costă rechizitele pentru noul an școlar și cum arată bonul de cumpărături pentru un elev / Cât costă în alte țări și sfaturi pentru un buget low cost

Mai sunt câteva zile până începe noul an școlar, iar magazinele sunt pline de rechizite și se întrec în târguri „Back to school”. Pentru a echipa complet un elev în această toamnă, o familie trebuie să scoată din buzunar în jur de 1.000 de lei, potrivit calculelor HotNews.ro, după discuții cu mai mulți părinți. Pe de altă parte, ANPC avertizează că un preț prea mic la rechizite poate ascunde probleme de calitate a produselor, care pot pune în pericol sănătatea copiilor.

Alina S. este mama unei fetițe care va începe clasa a IV-a. Tocmai s-a întors de la cumpărături pentru noul an școlar și ține în mână un bon destul de lung. Totalul este 465 de lei.

A luat 10 caiete dictando – 95 lei, 4 caiete de matematică – 38 lei, 2 caiete mixte – 13,8 lei, 2 caiete de geografie – 29 lei, 2 de biologie – 22,8 lei, un bloc de desen – 13,9 lei, 13 coperte pentru cărți și caiete – 73,8 lei, etichete – 18,4 lei, acuarele – 16 lei, set de pensule – 19,5 lei, markere – 21,9 lei, pic cu rescriere – 6,4 lei, notițe adezive – 10 lei, cartușe de cerneală – 17,5 lei, rezervă roller – 31 lei, 5 creioane – 20 lei, un stick de lipici solid – 4,8 lei și un tub de lipici lichid – 10,3 lei.

„Am noroc că are deja ghiozdan și penar, luate anul trecut. Altfel ajungeam la 1.000 de lei. Anul trecut am dat doar pe ghiozdan și penar 500 de lei”, spune Alina, într-o discuție cu HotNews.ro.

În plus, uniforma, alte haine pentru școală și încălțămintea au costat 450 de lei.

„Mi se par niște sume colosale, dar mă așteptam și am pus bani de-o parte special pentru școală încă dinainte să plecăm în concediul de vară”, a adăugat ea.

Cosmina S. are un băiețel de clasa a V-a. Spune că, de la an la an, cheltuielile la început de școală au fost din ce în ce mai mari, pentru că și numărul rechizitelor necesare a crescut odată cu copilul.

„Acum a început un nou ciclu de învățământ, sunt alte cerințe. Se diversifică materiile și avem nevoie de mai multe caiete”.

„Am cheltuit până acum în jur de 700-800 de lei. Cei mai mulți bani s-au dus pe ghiozdan – 250 de lei, și pe penar – 100 de lei. Restul pe caiete (din cele studențești, care sunt și mai scumpe), coperte, stilou, creioane, fixuri, acuarele, pensule. Și încă nu am luat tot ce trebuie, mai avem multe. În final mă aștept la cel puțin 1.000 de lei pentru acest început de școală”, oftează Cosmina.

„Nu există școală gratis”, spune tatăl unui elev

„La bucată, nu sunt scumpe. 5 lei, 8 lei, 10 lei…”, spune și Mircea, soțul ei. „Dar nu cumperi doar un caiet, ci 10-15, nu doar un pix, ci 5-6, și tot așa. Când le aduni, vezi că îți trebuie să scoți sute de lei. Școala nu e gratis, nu există așa ceva”.

Gabriela I. are o fetiță care va începe clasa a III-a peste câteva zile. Și-a făcut o listă cu ce a cheltuit în ultimele două săptămâni:

„Am luat 10 caiete dictando – 50 lei, 4 caiete matematică – 20 lei, 2 caiete biologie – 10 lei, 2 caiete muzică – 9 lei, bloc de desen – 11 lei, acuarele – 25 lei, pensule – 34 lei, borcan pentru apă – 4 lei, hârtie colorată – 13 lei, foarfecă – 8 lei, lipici – 11 lei, stilou – 32 lei, 4 pixuri pilot – 44 lei, o gumă de șters cu ascuțitoare – 17 lei, set rigle – 15 lei”.

A luat caiete cu mai puțin file, pentru că sunt mai ieftine și, în plus, nu îngreunează inutil ghiozdanul.

La fel ca și Cosmina, încă nu a terminat cumpărăturile; spune că mai are de luat penar, coperte, creioane.

Pentru a nu se aglomera cu cheltuielile în această perioadă, Gabriela a cumpărat un ghiozdan de tip troller încă de la începutul vacanței de vară. Aceasta a costat-o cel mai mult – 340 de lei.

„Anul acesta am decis să investim într-un troller mai scump. Anul trecut a avut un ghiozdan ergonomic, care ne-a costat în jur de 200 de lei, dar care s-a dovedit de proastă calitate. Greutatea pe care trebuie s-o ducă elevii este foarte mare și începând de acest an vor avea și mai multe materii, deci și mai multe cărți și caiete în ghiozdan”, spune Gabriela.

Sfaturi pentru un buget low cost

O soluție pentru a reduce presiunea de pe bugetul familiei în această perioadă ar fi să cumpărați doar strictul necesar pentru primele săptămâni: câte un caiet pentru fiecare materie, un creion, un pix și așa mai departe.

„Pot continua să scrie pe caietele din clasa a II-a până se termină, nu este nevoie sa le schimbați, daca mai au pagini”, le-a transmis o învățătoare părinților pe grupul de whatsapp.

Putem folosi și acuarelele de anul trecut, la fel și cariocile, stiloul sau creioanele. Aceasta pentru a evita să cumpărăm toate rechizitele într-o singură lună.

O altă idee ar fi să vizitați marile magazine, precum Kaufland, Carrefour sau Auchan, unde există promoții la rechizite în această perioadă.

ANPC: Prețurile exagerat de mici ale rechizitelor pot ascunde probleme

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sfătuiește oamenii să achiziționeze rechizite și uniforme școlare doar din magazine autorizate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanță fiscală), de care veți avea nevoie în cazul depunerii unei reclamații.

„Uneori un preț exagerat de mic poate ascunde anumite probleme legate de calitatea produselor, acestea putând fi contrafăcute”, spune Sebastian Hotca, președintele interimar al ANPC, citat într-un comunicat al instituției.

În plus, produsele neconforme pot pune în pericol sănătatea copiilor.

Potrivit ANPC, rechizitele școlare (caiete de diferite tipuri, penare, carioci, pixuri, radiere, seturi de markere colorate, acuarele, blocuri de desen, truse geometrice, învelitori caiete și cărți) și ghiozdanele sau rucsacurile trebuie să fie însoțite de elemente de identificare și caracterizare traduse în limba română, respectiv denumire producător/importator sau distribuitor și adresa acestuia, denumire produs, dimensiuni, compoziție sau instrucțiuni de întreținere, după caz.

În România, există aproximativ 3,4 milioane de elevi și studenți, potrivit datelor Institutului Național de Statistică publicate de Agerpres.

Cum e în alte state

În Germania, Biroul național de statistică din Germania a declarat că rechizitele școlare s-au scumpit cu 5- 13% în iulie anul trecut, comparativ cu anul precedent.

Lela Griessbach din Berlin, jonglează cu îngrijirea celor doi copii ai săi și pregătește cursurile universitare.

În fiecare an, ea și soțul ei primesc de la școală o listă cu rechizitele necesare înainte ca copiii lor să se întoarcă la clasă.

Articolele de pe listă costă până la 300 de euro (1500 de lei) pentru un copil. „Prima dată când am văzut lista, am fost șocat pentru că există o mulțime de lucruri (trebuie să cumpărați)”, a spus Griessbach pentru Euronews.

În SUA, Finance Buzz a chestionat 1.000 de adulți pentru a afla cât vor cheltui.

Peste jumătate (51%) dintre cei chestionați au spus că vor cumpăra mărci generice sau mai puțin costisitoare, nu lucruri de firmă. Se estimează că cheltuielile pentru întoarcerea la școală vor ajunge la 41,5 miliarde de dolari.

Electronicele sunt cea mai importantă categorie de buget pentru studenții de la K-12 și de la facultate.

În medie, părinții vor cheltui 890 de dolari (4000 de lei) pe rechizite pentru întoarcerea la școală

În Spania, cumpărăturile vor costa consumatorului spaniol în jur de 450 de euro. Dintre toate articolele, rechizitele înghit cei mai mulți bani, cu o medie de aproape 310 de euro (1550 de lei). În ultimii cinci ani, cheltuielile cu manualele în Spania au crescut semnificativ.

În Marea Britanie, părinții cheltuiesc până la 422 GBP (aproximativ 498,57 EUR- 2400 de lei) ) anual pe uniforme școlare. Această cheltuială este agravată de costurile suplimentare pentru prânzurile la pachet, care pot ajunge la aproximativ 518,70 GBP (aproximativ 612,74 EUR- 3060 lei) pe an.

În Irlanda, cheltuielile totale pentru întoarcerea la școală sunt în medie de aproximativ 1.086 EUR per copil de școală primară și 1.401 EUR per copil de școală secundară. Acest lucru indică o povară financiară semnificativă asupra familiilor, mai ales în contextul creșterii costului vieții