Câți români susțin reintroducerea serviciului militar obligatoriu? Diferență de doar 2% între „pro” și „contra” într-un nou sondaj Avangarde

Un sondaj de opinie realizat la finele anului trecut de firma de sondare Avangarde arată că aproape jumătate dintre români se pronunță în favoarea reintroducerii serviciului militar obligatoriu, însă diferența e atât de mică față de cei care se opun încât rezultatul intră în marja de eroare a sondajului.

Cercetarea sociologică numită de Avangarde „Securitate regională – cerințe și așteptări” arată că 49% se pronunță în favoarea reintroducerii serviciului militar obligatoriu, în timp ce 47% sunt împotrivă. Diferența până la 100% e dată de răspunsurile „nu știu / nu răspund”.

Avangarde a realizat sondajul în perioada 27-30 decembrie 2025, pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de persoane. Marja sa de eroare este de +/- 3,4%.

Sondajul Avangarde arată totodată că reintroducerea serviciului militar obligatoriu se bucură de un sprijin mai mare în mediul urban (57% pentru) față de rural (48%). Procentul celor care s-au pronunțat împotrivă a fost de 39% în urban și 49% în rural.

Marea majoritate a românilor cred că țara trebuie să se înarmeze rapid

O altă întrebare a fost privind nevoia României de a se înarma rapid pentru a-și consolida capacitatea de apărare. Aici 71% dintre respondenți au răspuns că este necesară, 22% s-au pronunțat împotrivă iar 7% au spus că nu știu sau sunt indeciși.

La întrebarea „Dumneavoastră personal considerați că dacă România ar fi atacată de Federația Rusă, țara noastră ar fi apărat de NATO?”, 74% din respondenți au răspuns „da”, 17% „nu”, iar restul „nu știu/nu răspund”. Aici încrederea este mai mare în mediul urban (78% de răspunsuri „da”) față de rural (62%).

Procentul răspunsurilor negative a fost de 12% în mediul urban, respectiv 27% în rural.