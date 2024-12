Ce știm până acum despre prăbușirea avionului Jeju Air în Coreea de Sud. Piloții au transmis un mesaj de pericol după prima încercare de aterizare

Un avion Boeing aparținând companiei aeriene low-cost Jeju Air s-a prăbușit duminică dimineață în sud-vestul Coreei de Sud, o țară obișnuită cu standarde ridicate de siguranță aviatică.

După prăbușirea avionului, au fost doar doi supraviețuitori din cele 181 de persoane aflate la bord, acesta este cel mai grav accident aviatic din istoria țării. Iată ce știm până acum despre tragedie, scrie AFP.

Zborul Jeju Air 2216, care venea de la Bangkok cu 181 de persoane la bord, s-a prăbușit la aterizare pe aeroportul Muan, la aproximativ 290 de kilometri sud de capitala Seul, la ora locală 09:03 (02:03 ora României), potrivit informațiilor oficiale.

Acesta a emis un mesaj de pericol după o primă încercare de aterizare, în timpul căreia turnul de control a avertizat echipajul că aeronava a fost lovită de păsări.

O înregistrare video difuzată de canalul sud-coreean MBC arată avionul aterizând cu fum ieșind din motoare, aparent fără tren de aterizare. Avionul iese de pe pistă și este apoi cuprins de o minge de foc.

A Jeju Air Flight carrying over 180 Passengers has crashed at Muan International Airport in South Korea, with at least 23 Deaths confirmed so far by Authorities. pic.twitter.com/i9Smqi30F6