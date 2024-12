ULTIMA ORĂ Un avion de pasageri cu 181 oameni la bord s-a prăbușit pe un aeroport din Coreea de Sud / Cum s-a produs tragedia – VIDEO / Doar două persoane au supraviețuit, potrivit primelor informații

Cel puțin 85 de persoane au murit duminică după ce un avion Jeju Air care venea de la Bangkok s-a prăbușit și a luat foc la aterizare pe aeroportul Muan din sud-vestul Coreei de Sud, probabil în urma unei coliziuni cu păsări, transmite AFP.

„Până în prezent, doi supraviețuitori, 85 de morți”, au precizat pompierii. Cele două persoane salvate în acest stadiu sunt un pasager și un membru al echipajului, extrași în viață din epava avionului, au spus forțele de pompieri.

Potrivit autorităților, prăbușirea zborului JJA-2216 a avut loc duminică la ora locală 09:03 (02:03 în România).

Avionul transporta 181 de persoane (175 de pasageri, inclusiv doi cetățeni thailandezi, și șase membri ai echipajului) de la Bangkok la Muan, un oraș situat la aproximativ 290 de kilometri sud de capitala Seul.

„Cauza accidentului este presupusă a fi o coliziune cu păsări combinată cu condiții meteorologice nefavorabile. Cu toate acestea, cauza exactă va fi anunțată după o anchetă”, a declarat Lee Jeong-hyun, șeful stației de pompieri din Muan, în cadrul unei conferințe de presă.

O înregistrare video difuzată de canalele locale arată aeronava – un Boeing 737-8AS care a intrat în serviciu în 2009, potrivit site-ului de specialitate Flightradar – aterizând cu fum ieșind din motoare.

Apoi, aeronava pare să lovească un obstacol la capătul pistei și este imediat cuprinsă de flăcări.

Horrifying footage emerging of a Jeju Air Boeing 737-800 (not a Max) with 175 onboard involved in a crash at Muan International Airport in South Korea — video shows the aircraft attempting a ‘belly landing’ (without its landing gear extended) before impacting the perimeter wall pic.twitter.com/C3JCUz8Iw8