Cine va fi gazda Premiilor Oscar 2025

Comediantul, scenaristul, producătorul şi fostul prezentator tv Conan O’Brien, câştigător al premiului Emmy, a fost desemnat să prezinte cea de-a 97-a ediţie a Premiilor Oscar, a anunţat marţi Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice.

Este prima dată când Conan O’Brien este gazda Oscarurilor, după doi ani consecutivi în care Jimmy Kimmel a fost maestru de ceremonii, relatează News.ro. Gala vine, de asemenea, după ce Conan a câştigat un Emmy pentru cea mai bună emisiune specială (în direct), în cadrul unei ceremonii care a avut peste 20 de milioane de telespectatori.

Conan O’Brien a răspuns cu umor la anunţ. „America a cerut-o şi acum se întâmplă: Noul Cheesy Chalupa Supreme de la Taco Bell. În alte ştiri, sunt gazda Oscarurilor”, a spus el.

