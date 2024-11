Ciolacu, despre discuția avută la telefon cu Trump: Am vorbit 20 de minute

Convorbirea a vizat mai multe teme strategice despre Ucraina și despre România, a declarat miercuri Marcel Ciolacu cu privire la conversația avută în ziua precedentă cu președintele ales al SUA Donald Trump. „Au fost vreo 20 de minute de discuții și urmează să mai avem”, a declarat Ciolacu, la Brașov, unde a mers cu primul tren electric cumpărat de România în ultimii 20 de ani.

Ciolacu a fost întrebat de jurnaliști ce anume a discutat cu președintele SUA Donald Trump.

„Mai multe din zona strategică. Am vorbit și despre Ucraina, am vorbit și despre România. Am vorbit de parteneriatul nostru strategic. Am vorbit că, parcă președintele Trump în 2016 a făcut apelul cu alocarea din PIB pentru apărare. Noi am depășit 2%, suntem la 2,5%. Au fost vreo 20 de minute de discuții și urmează să mai avem”, a spus Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, marți, pe Facebook, că a avut „o conversație telefonică foarte bună” cu Donald Trump și a precizat că împărtășește „viziunea pragmatică” a președintelui ales al SUA.

„I-am transmis felicitări pentru victoria istorică și i-am spus că sunt întru totul dedicat dezvoltării Parteneriatului nostru Strategic”, a scris liderul PSD pe Facebook.

Potrivit premierului, Donald Trump a dorit să transmită din partea domniei sale cele mai bune urări poporului român.

„Împărtășesc viziunea pragmatică a președintelui Trump. De aceea, i-am spus că îmi doresc ca Statele Unite să devină principalul investitor și partener comercial al României din afara Uniunii Europene”, a mai precizat Ciolacu.

El spune că i-a transmis președintelui Trump că „am făcut pași semnificativi pentru a răspunde apelului său privind creșterea bugetului militar la 2.5%”, iar „acest lucru demonstrează angajamentul nostru nu doar față de apărarea și securitatea României, ci și față de legăturile noastre transatlantice”.

Marcel Ciolacu s-a declarat convins că, sub administrația Trump, „Parteneriatul Strategic cu SUA va trece la un nou nivel astfel încât marele capital american să vină în economia românească, dar și în modernizarea armatei și dezvoltarea industriei naționale de armament”.

Republicanul Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din Statele Unite și se va întoarce la Casa Albă pentru un nou mandat, după cel din perioada ianuarie 2017 – ianuarie 2021.