Comercianții bulgari: E o nebunie, nu avem euro pentru rest. Taximetrele afișează sume duble după trecerea la euro

„De ce nu v-ați pregătit? De când știați că începând de astăzi, plățile se vor face în noua monedă?”, se plânge un client.

„Nu-mi da euro din ăia că n-am ce să-ți dau rest! Lucrez cu leva!”, îi spune vânzătoarea Nelly, de la singura tarabă deschisă pe 1 ianuarie la piața de pe strada Mladezhka din Plovdiv unui client care vrea să cumpere pere și scoate o bancnotă de 10 euro, scrie 24 Chasa. Clientul lasă bancnota lângă lăzile cu fructe, dar cei din magazin se plâng că nu au monedă europeană. „Lucrez cu leva, domnule”, repetă Nelly politicos, dându-i două pere pentru 3,70 leva.

Clientul este nevoit să scoată din nou mâna în portofel pentru a scoate o monedă de cinci leva. Femeia îi dă înapoi 1,30 leva.

SLegume cu prețul în leva si euro la 1 ianuarie intr-o piata din Sofia. Credit line: Peng Ziyang / Xinhua News / Profimedia

„Speram doar să fac prima mea achiziție în euro și nu s-a întâmplat”, a comentat bărbatul. Nelly – o femeie altfel cu bune maniere – își cere scuze în fața lui.

„Nu suntem pregătiți pentru acest tip de plată. Fiica mea este casieriță într-un magazin din satul Parvenets din Plovdiv. M-a sunat la telefon acum ceva timp: «Mamă, e oribil! O femeie în vârstă face cumpărături astăzi, casa de marcat arată suma de 17 euro și ea îmi dă 17 leva și nu vrea să audă de euro. Ce-o să ne facem?»”, descrie Nelly necazurile cumpărăturilor.

Pe întreaga stradă „Mladezhka” din Plovdiv, aproape toate magazinele sunt închise pe 1 ianuarie. Marele supermarket este deschis. Cu toate acestea, casierii sunt palizi de îngrijorare.

„E o nebunie. Nu avem bancnote euro disponibile. Și suntem obligate să lucrăm cu leva”, explică una dintre femei.

O clientă înmânează 20 de euro pentru cumpărăturile sale și așteaptă restul în aceeași monedă. „De ce nu v-ați pregătit, de când știm că euro va fi moneda oficială în țara noastră de la 1 ianuarie?”, întreabă clienta. Casierul o îndrumă să se adreseze proprietarilor lanțului de supermarketuri.

Colega ei deschide sertarul. „Nu am mai mult de 20-30 de euro în casa de marcat. Sunt câțiva eurocenți, dar nu suntem pregătiți să lucrăm cu ei astăzi”, explică femeia îngrijorată. Recunoaște că le este dificil pentru că nu pot returna clienții care vor să plătească numerar în euro. Apoi sunt necesare calcule complexe despre cum să returneze restul în leva.

Bulgar retrăgând euro de la un bancomat . Credit line: Denislav Stoychev/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Potrivit vânzătoarelor, primele săptămâni și chiar luni vor fi extrem de dureroase. Bărbații comentează cu entuziasm în fața magazinului că e cumva mai ușor în supermarketuri. Casele de marcat sunt concepute să afișeze suma atât în ​​leva, cât și în euro.

„Du-te la piață și cumpără două kilograme de roșii și vezi cum îți calculează restul la tarabă”, sfătuiește unul.

Spre deosebire de magazine și piețe, bancomatele distribuie bancnote euro. Există unele dificultăți cu bancnota de 5 euro.

Trecerea de la leva la euro a creat probleme pentru taximetriști.

Se pare că nu toate mașinile sunt echipate cu noile aparate, unde suma finală este calculată în euro.

Problema mai mare este însă că unele dintre dispozitivele reparate, care arată prețul în euro, aproape dublează kilometrii parcurși, crescând astfel prețul, relatează NOVA, citată de 24Chasa.

Nu există date exacte despre câte dintre mașini au dispozitive adecvate care pot calcula prețul final al călătoriilor în euro. Cu toate acestea, este important de menționat că șoferii care nu au efectuat încă această reparație încalcă legea privind introducerea monedei euro.

Pe 30 decembrie, Martin Dimitrov, un taximetrist, a reparat dispozitivul din mașina sa pentru a se conforma noilor cerințe. În această dimineață, însă, moneda schimbată a creat o altă problemă. „Astăzi, când am început să lucrez, am aflat că există o problemă cu kilometrii parcurși – îi calculează de două ori. În consecință, suma se dublează.

Clienții cred că facem ceva ce nu este legal, dar, de fapt, problema este la dispozitivul în sine sau în cipul care este instalat acum”, spune Martin.

Așa că, în loc să fie cu clienții pe străzile din Sofia, vine la centrul de service al lui Alex Ivanov pentru a-i repara dispozitivul. Proprietarul spune că există șoferi care au sunat tocmai din cauza acestei probleme – dispozitivul numără de două ori.

Noua reparație durează câteva minute, dar îi costă pe șoferi bani și timp.

Producătorul mașinilor a primit deja zeci de taxiuri cu dispozitive defecte. „Există astfel de cazuri. Problema este tehnică, pe care nici noi nu o putem explica”, explică Biser Danov, managerul unei companii de taximetre.

Potrivit oficialilor bulgari, primul euro a fost retras la 20 de secunde după miezul nopții. Retragerea a avut loc de la un bancomat din Sunny Beach.