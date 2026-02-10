Consiliul Concurenței contrazice Guvernul privind prețul gazelor, în cazul liberalizării pieței

Vicepreședintele Consiliul Concurenței, Dan Pascu, susține că prețul gazelor nu va crește de la 1 aprilie 2026, dacă piața se va liberaliza la acest termen, așa cum prevede legislația actuală. Declarațiile sale vin după ce, săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan a anunțat că va propune amânarea cu un an a momentului liberalizării.

„Din toate analizele pe care le avem, nu a reieșit că ar fi un pericol iminent și serios de explozie a prețurilor gazelor. Din ofertele celor mai mari furnizori a reieșit că prețurile ar fi fost în jurul valorii prețului de acum din piață”, a spus Dan Pascu, vicepreședintele Consiliului Concurenței, în cadrul conferinței PRIA Energy.

Dan Pascu. Inquam Photos / George Călin

Prețul gazelor este plafonat încă din anul 2021, la 0,31 bani pe kWh pentru consumatorii casnici. Potrivit legislației în vigoare, plafonarea prețului va înceta la 31 martie 2026.

Pascu a mai spus, în cadrul evenimentului, că propunerea transmisă de instituția de concurență către Guvern este că piața gazelor ar trebui liberalizată la termenul stabilit.

„Avem consumatori în sărăcie energetică, dar ei trebuie ajutați țintit, la fel cum se întâmplă în restul Uniunii Europene, prin politici publice de ajutor social. În România, însă, schemele noastre au fost generalizate, atât la electricitate, cât și la gaze”, a susținut reprezentantul instituției de concurență.

„Noi ne-am fi așteptat și ne așteptăm ca prețurile de gaze să fie liberalizate”, a adăugat el, precizând că fără o piață liberă nu există concurență care să ducă la scăderea prețurilor.

Guvernul a anunțat că liberalizarea pieței gazelor se amână cu un an

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară că liberalizarea pieței gazelor nu va mai avea loc la 31 martie, așa cum era stabilit, ci se amână cu un an.

De atunci până acum, Guvernul nu a venit să explice cum se va face acest lucru.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar trebuie să protejăm și cetățenii României”, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan, referindu-se la prețul gazelor naturale. Șeful guvernului a precizat că anul viitor, când se estimează o supraproducție de gaze, ar fi „un moment potrivit pentru liberalizare”.

„Fiind un an greu este normal să luăm aceste măsuri, dat fiind că din 2027 vom avea noi resurse de gaze ceea ce ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor. Asta înseamnă că anul 2027 ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea”, a spus prim-ministrul, adăugând că propune ca până în martie 2027 să existe o perioadă tranzitorie cu un preț reglementat pentru consumatorii casnici pe tot lanțul.