Contracandidatul lui Marcel Ciolacu la CJ Buzău acuză că este „denigrat” cu AI de partidul „care controlează județul de 20 de ani”

Candidatul PNL-USR la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, susține că se încearcă denigrarea sa printr-un film generat cu inteligența artificială (AI) „în care se rostogolesc exclusiv minciuni”. Moraru susține că în spatele „atacurilor” care îl vizează se află partidul „care controlează județul acesta de 20 de ani”, o aluzie la PSD.

Potrivit News.ro, candidatul distribuise un clip în care un bărbat îl acuză că este doar faţada unei grupări, afirmând: „Noi suntem pe cale să predăm judeţul unui clan de proxeneţi (…) Oameni care au vândut fete minore ne fac acum listele pentru Consiliul Judeţean. Mihai Răzvan Moranu nu e un antreprenor, e faţada”. Imaginile nu mai sunt disponibile.

Reacționând pe rețelele sociale, Mihai Răzvan Moraru a declarat că „mafia politică locală a început o campanie plină de mizerie”.

„După atacurile cu boți, după blocarea paginii mele de Facebook, după încercările de a accesa emailurile colegilor mei și după afișajul ilegal din oraș, am ajuns la următorul nivel: un film generat cu AI, în care sunt denigrat și în care se rostogolesc exclusiv minciuni. Multe minciuni!”, a scris candidatul PNL-USR, luni seară, pe Facebook.

El susține că în spatele „atacurilor” se află PSD

Mihai Răzvan Moraru susține că „aceste minciuni sunt repetate de un domn care se declară «liber prin Buzău», dar care se află pe fluturașul de plată al unui partid”, dar și „prin publicații deținute de oameni din gașca lor apropiată, pe care o regăsim in acționariatul acelor firme”.

„Postarea prin care am scris despre rețelele apropiate de Marcel Ciolacu a deranjat enorm! Am o veste proastă pentru ei – mai am de publicat ! Mai stați un pic! Sunt aceleași laboratoare care scriau mizerii despre mine și acum 5 ani, când am scris tot despre rețeaua lor!”, a continuat Mihai Răzvan Moraru.

El nu a menționat explicit PSD, însă a spus că în „spatele acestor atacuri” se află „exact același care controlează județul acesta de 20 de ani”.

„Le este frică! În primul rând pentru că am expus rețeaua care golește bugetul local și central, prin diverse firme asociate «partidului conducător»! Ei știu că pierd voturile oamenilor care s-au săturat să plătească pentru privilegiile lor. Și de aceea sunt dispuși să folosească orice mijloc, inclusiv manipulări AI, pentru a-și proteja beneficiile obținute din bani publici”, a mai declarat Mihai Răzvan Moraru.