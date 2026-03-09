Copilul este mereu epuizat? 6 analize de bază pentru a afla cauza

Primul pas atunci când copilul are perioade lungi în care spune că este obosit rămâne consultul la medic, nu laboratorul/FOTO: Shutterstock

Un copil care spune zilnic că este obosit, care nu mai are energie pentru școală sau activități obișnuite nu trebuie etichetat rapid drept „leneș” sau „fără chef”. Există situații în care epuizarea persistentă ascunde anemie, tulburări tiroidiene, inflamații sau probleme metabolice. Ce analize recomandă medicii și când este nevoie de ele.

Oboseala de scurtă durată este normală. Poate să apară după o viroză, după o perioadă cu multe teme sau examene, după câteva nopți cu somn insuficient. În astfel de situații, copilul își revine în câteva zile sau săptămâni, odată ce programul se reglează.

Epuizarea continuă este altceva. Vorbim despre o stare de lipsă de energie care persistă săptămâni la rând, afectează performanța școlară, dispoziția și capacitatea de concentrare și nu se explică printr-un eveniment evident. Copilul sau adolescentul pare „fără vlagă”, are dificultăți să se trezească dimineața, renunță la activități care înainte îi făceau plăcere, iar simpla odihnă nu rezolvă problema.

Controlul la medicul de familie – primul pas

Evaluarea unei astfel de situatii trebuie să pornească de la discuția cu medicul și examenul clinic, urmate de analize de prim nivel doar atunci când oboseala este persistentă sau însoțită de alte semne. Un algoritm publicat în Paediatrics & Child Health subliniază că testele trebuie alese țintit, nu „în bloc”, și că oboseala ușoară, de scurtă durată, fără semnale de alarmă, poate fi doar monitorizată.

În paralel, UNICEF atrage atenția că la adolescenți oboseala este frecvent legată de lipsa somnului, presiune școlară și sănătate mintală, dar că deficitul de fier rămâne o cauză importantă, mai ales la fete.

6 analize de bază care pot orienta diagnosticul

Setul de analize de bază este în mare parte același pentru copii și adolescenți, însă prioritățile diferă în funcție de vârstă, sex și simptome asociate.

1. Hemoleucograma completă: primul pas când energia scade

Hemoleucograma completă, analiză de bază pentru evaluarea stării generale de sănătate, este una dintre cele mai frecvente analize recomandate în evaluarea epuizării persistente. Este un test de screening esențial care poate identifica anemii, infecții sau alte tulburări hematologice. Anemia este una dintre cele mai comune cauze medicale ale oboselii la copii și adolescenți. Atunci când nivelul hemoglobinei este scăzut, transportul de oxigen către țesuturi este mai redus, ceea ce se traduce prin oboseală, paloare, dificultăți de concentrare și uneori iritabilitate.

La copiii mici, anemia poate fi legată de alimentație inadecvată sau de perioade rapide de creștere. La adolescenți, în special la fete, poate apărea în contextul menstruațiilor abundente.

Hemoleucograma poate indica și un număr crescut de leucocite, sugerând un proces infecțios sau inflamator. În astfel de situații, oboseala nu este izolată, ci face parte dintr-un tablou mai larg.

Diferența majoră între copilul mic și adolescent este contextul: la copilul școlar, anemia poate influența dezvoltarea și performanța școlară pe termen lung, în timp ce la adolescent poate accentua scăderea randamentului și tulburările de dispoziție.

2. Feritina: deficitul de fier care nu apare mereu în hemoleucogramă

Feritina măsoară depozitele de fier ale organismului și este esențială în evaluarea oboselii persistente. Feritina este, practic, analiza care completează hemoleucograma și ajută la depistarea unui deficit „ascuns”. Un copil poate avea hemoglobina încă în limite normale, dar depozitele de fier scăzute, ceea ce produce simptome precum oboseală, dificultăți de concentrare și performanță școlară redusă.

La copiii mici, deficitul de fier poate apărea în perioadele de creștere accelerată sau în cazul unei diete restrictive. La adolescenți, riscul este mai mare la fete, din cauza pierderilor menstruale. În aceste cazuri, feritina devine una dintre cele mai importante analize.

Este important de menționat că feritina poate crește în context inflamator, de aceea interpretarea trebuie făcută de medic, în corelație cu alte teste.

Diferența între vârste ține de context: la copilul preșcolar, deficitul de fier poate afecta dezvoltarea cognitivă, iar la adolescent poate influența capacitatea de a face față cerințelor școlare și sociale.

3. CRP și VSH: când oboseala poate ascunde inflamație

Proteina C reactivă (CRP) și viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) sunt markeri ai inflamației. Ele nu indică o boală specifică, dar arată dacă există un proces inflamator sau infecțios în organism.

La copii, o inflamație cronică poate fi legată de infecții repetate, boli autoimune sau alte afecțiuni sistemice. La adolescenți, tabloul poate include și boli inflamatorii intestinale sau alte patologii care afectează starea generală. Un marker inflamator crescut nu explică singur oboseala, dar indică faptul că organismul „luptă” cu ceva. În acest context, epuizarea este un simptom, nu o problemă de motivație.

Este esențial ca aceste analize să fie interpretate împreună cu celelalte rezultate și cu simptomatologia clinică.

4. TSH: rolul tiroidei în energia zilnică

TSH (hormonul de stimulare tiroidiană) este testul de primă intenție pentru evaluarea funcției tiroidei. Hipotiroidismul poate debuta insidios, cu oboseală, dificultăți de concentrare, creștere în greutate și constipație. Ghidurile de evaluare a oboselii includ TSH printre analizele de bază.

La copii, tulburările tiroidiene pot afecta ritmul de creștere și dezvoltare. La adolescenți, pot influența starea de spirit și performanța școlară. Deși hipotiroidismul nu este o cauză frecventă de oboseală, este suficient de important pentru a fi exclus atunci când simptomele persistă. Diferența majoră între vârste ține de impact: la copilul mic, poate afecta dezvoltarea fizică, iar la adolescent, poate fi confundat cu depresia sau cu epuizarea legată de stres.

5. Glicemia: semnale timpurii ale tulburărilor metabolice

Glicemia măsoară nivelul glucozei din sânge și poate identifica tulburări ale metabolismului glucidic, inclusiv diabetul. În acest context, de regulă, oboseala este asociată cu sete excesivă, urinări frecvente, scădere în greutate sau apetit crescut. Prezența acestor simptome necesită investigații de urgență. Ghidurile clinice includ glicemia în evaluarea oboselii persistente.

La copilul mic, debutul diabetului poate fi brusc și sever. La adolescent, simptomele pot fi mai subtile la început. Glicemia este o analiză simplă, dar esențială, atunci când oboseala este însoțită de semne sugestive precum cele menționate mai sus.

6. Profil biochimic de bază: ficat și rinichi

Afecțiunile hepatice sau renale nu sunt cauze frecvente ale oboselii la copilul sănătos, dar pot explica epuizarea atunci când sunt prezente. La copii, pot apărea în context infecțios sau metabolic. La adolescenți, pot fi asociate cu alte condiții medicale sau cu medicație.

Un profil biochimic de bază include, de regulă, evaluarea funcției hepatice și renale prin analize precum ALT (TGP), AST (TGO), creatinină și uree. Acest profil completează evaluarea de bază și ajută la excluderea unor cauze organice mai rare, dar relevante.

Când este nevoie de analize și când nu

Nu orice copil obosit are nevoie de analize. Oboseala de scurtă durată, legată de un episod infecțios sau de o perioadă aglomerată, se rezolvă de cele mai multe ori prin odihnă și reglarea programului. În schimb, epuizarea care persistă săptămâni la rând, afectează funcționarea zilnică și nu are o explicație evidentă merită evaluată medical.

Există un nucleu de analize de bază care pot orienta diagnosticul: hemoleucograma, feritina, markerii inflamatori, TSH, glicemia și un profil biochimic general. Lista este în mare parte similară la copii și adolescenți. Diferențele apar mai ales la nivelul cauzelor probabile: la copiii mai mici sunt urmărite mai atent problemele organice sau nutriționale, iar la adolescenți devin frecvente deficitul de fier, lipsa cronică de somn, suprasolicitarea și tulburările emoționale.

Analizele nu pun singure diagnosticul. Ele pot exclude cauze medicale importante. Primul pas rămâne consultul la medic, nu laboratorul.