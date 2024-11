CTP spune că se vede „nevoit” să nu-l mai voteze pe Kelemen Hunor la prezidențiale. Care este motivul / Ce spune despre motivele americanilor care l-au votat pe Trump 

Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune că momentul în care George Simion a intrat intempestiv, marți seară, în emisiunea moderată de Mihai Gâdea, la Antena 3, îi aduce voturi candidatului AUR. Motiv pentru care afirmă că este „nevoit” să renunțe la votul pentru Kelemen Hunor la alegerile prezidențiale, pentru a-l vota pe cel care va avea „șanse mai mari să-l împiedice pe Simion să ajungă în turul 2”.

„«Simion s-a dus peste ei!». Asta rămâne din buzna șefului AUR în emisiunea de la A3 pentru votanții săi. Nu că G. Simion minte porcește la scenă deschisă sau că e omul rușilor. Și nici penibilul monstruos al episodului, în care s-au bălăcit reprezentanții candidaților și moderatorul, căutând fie să stoarcă niște audiență, fie să dea fiecare cu Simion în ceilalți, nu îi va șterge vreun vot lui G. Simion – dimpotrivă”, a scris, miercuri seara, pe Facebook, Cristian Tudor Popescu.

El spune că, după acest episod, se vede „nevoit” să renunțe la votul pentru Kelemen Hunor. Gazetarul anunțase în septembrie că va vota cu candidatul UDMR, „pentru că de doi ani încoace este singurul politician din România care avertizează mereu în legătură cu cea mai gravă problemă a acestei țări – depopularea”.

„Prin urmare, mă văd nevoit să renunț la votul pentru dl Kelemen Hunor și, lăsând la o parte obiecțiile pe care le am în legătură cu fiecare candidat, să-l votez, după o socoteală făcută la rece, pe acela care va avea cele mai mari șanse să-l împiedice pe G. Simion să ajungă în turul 2, caz în care aș fi silit să-l votez pe M. Ciolacu”, explică Cristian Tudor Popescu.

„Anulându-vă buletinul de vot, întăriți decizia luată cu majoritate de cei care au pus ștampila pe un nume sau altul”

El le transmite celor care vor să meargă la vot pentru a-și anula votul că, de fapt, contribuie la legitimitatea celui care va fi ales.

„Mai explic încă o dată ce efect are anularea buletinului de vot în cabina de vot. Nu e același lucru cu a nu te prezenta la secția de votare. Căci votul anulat se adună la cifra de prezență. Cu cât prezența la alegeri e mai mare, cu atât candidatul care câștigă va avea un mandat de președinte mai puternic – una e să câștigi cu 60% prezență și alta cu 35%. Deci, anulându-vă buletinul de vot, întăriți decizia luată cu majoritate de cei care au pus ștampila pe un nume sau altul”, spune acesta.

El atrage atenția și că sondajele făcute până acum cu privire la intenția de vot de la alegerile prezidențiale nu țin cont de românii din diaspora.

„Niciunul dintre sondajele de campanie prezentate până acum nu ține seama de diaspora. Or, influența ei în rezultatul alegerilor ar putea să conteze. Cum vor vota românii din străinătate? N-ar fi de mirare s-o facă pe dos față de diaspora din Republica Moldova, care a ales covârșitor Maia Sandu și Uniunea Europeană”, scrie CTP, aducând aminte declarațiile făcute de Elena Lasconi și Marcel Ciolacu cu privire la românii care trăiesc în diaspora.

„Ar mai putea pleca tinerii din țară pentru că unul dintre ei, în vârstă de 16 ani, urmează să fie înmormântat după ce a agonizat ore în șir într-un spital românesc, fără ca vreun medic să intervină pentru a-l salva”, spune CTP, cu referire la cazul băiatului de 16 ani care a murit luni seară, la câteva ore după ce a ajuns la Spitalul de Urgență din Târgu Jiu.

„Criteriul care înțeleg că a stat la baza votării masive a lui Trump este BUBU”

Cristian Tudor Popescu spune că americanii au votat cu Trump în funcție de un singur criteriu: „BUBU”, adică „buzunarul și burta”.

„D. Trump a anunțat în campania electorală că «îl va da afară în 2 secunde» pe procurorul special Jack Smith, cel care i-a deschis două dosare penale. Smith nu așteaptă asta, va demisiona împreună cu echipa sa. Se întâmplă în Statele Unite, așa-zis cea mai mare democrație a lumii, nu în Republica Mataranga”, scrie gazetarul.

„Criteriul care înțeleg că a stat la baza votării masive a lui Trump este BUBU. Adică, buzunarul și burta. OK, americanii votează liber, au dreptul să judece cum vor. Dar și eu am dreptul să nu mai consider America, din punct de vedere moral și civilizațional, superioară unei țări de lumea a treia, din Africa sau Asia. Căci și acolo criteriul suprem în alegeri este BUBUiala”, concluzionează Cristian Tudor Popescu.