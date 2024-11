VIDEO Imagini cu polițiști olandezi care bat manifestanți pro-palestinieni sunt anchetate de Poliția din Amsterdam după violențele de săptămâna trecută

Autoritățile olandeze au anunțat joi că investighează relatările legate de polițiști care au comis violențe împotriva unor manifestanți pro-palestinieni după ce un miting interzis plănuit miercuri de aceștia a fost dispersat, relatează Reuters.

Poliția din Amsterdam a anunțat într-un mesaj distribuit pe rețeaua „X” că este la curent cu imaginile video apărute în mediul online, care arată cum polițiști lovesc cu bastoanele manifestanți care par să fi fost eliberați după ce au fost escortați de la locul în care intenționau să organizeze protestul.

În total, 281 de manifestanți au fost reținuți după ce au mărșăluit miercuri prin centrul Amsterdamului, sfidând interdicția impusă după ce săptămâna trecută un val de violențe a izbucnit în urma unui meci dintre clubul israelian de fotbal Maccabi Tel Aviv și echipa locală Ajax.

Protestatarii reținuți au fost urcați în autobuze și au fost escortați la periferia Amsterdamului, unde au fost eliberați.

Una dintre înregistrările video apărute în mediul online arată cum câțiva manifestanți sunt loviți cu bastoanele de polițiști îmbrăcați în echipament anti-revoltă. Potrivit informațiilor ce circulă pe rețelele de socializare, manifestanții au fost bătuți după ce au fost eliberați în zona portuară din vestul Amsterdamului.

Agenția Reuters notează că nu a reușit să confirme independent aceste informații.

The world needs to see this. Yesterday around 11 pm pro-Palestinian protestors in Amsterdam got relocated by police to an industrial area. There they got hunted down, beaten up and hunted down again. One protestor is beat up while she’s laying on the ground. Please share! pic.twitter.com/qS8sDYVBCZ