Cum a câștigat licitația pentru serviciile de pază ale Consiliului Județean Călărași o firmă de croitorie fără licență și fără angajați. Președintele CJ Vasile Iliuță: „Bravo lor! Băieți deștepți”

O firmă de confecții s-a reprofilat peste noapte și a câștigat, în urmă cu patru ani, licitația pentru serviciile de pază ale Consiliului Județean Călărași și a instituțiilor subordonate – inclusiv una militară! Sunt date din dosarul de corupție al șefului CJ Călărași, trimis azi în judecată de procurorii DNA, pentru abuz în serviciu.

Vasile Iliuţă (PSD) a obţinut un nou mandat la alegerile din 9 iunie, cu aproape 50% din voturile exprimate, însă a rămas cu probleme penale din precedentul.

Acesta este acuzat de DNA că a favorizat o firmă să câștige serviciile de pază pentru instituțiile din subordine, deși nu îndeplinea condițiile minimale.

Alături de Iliuță au fost trimiși în judecată mai mulți angajați ai CJ Călărași, printre care vicepreședintele instituției, Mihăiță Constantin Beștea și Aurel Paraschiv, secretarul general al județului.

HotNews.ro a obținut rechizitoriul în acest caz și prezintă detaliile din ancheta procurorilor DNA.

Consiliul Județean Călărași avea asigurate serviciile de pază de mai mulți ani de către o societate de profil, SC Protector Guard Star SRL, licențiată și autorizată să asigure și pază înarmată. O condiție obligatorie, având în vedere că printre instituțiile pentru care se contractau serviciile se număra și o instituție militară, Cercul Militar Călărași.

Din 2016, firma care asigura serviciile de pază pentru CJ Călărași și instituțiile din subordine a fost Protector Guard. Contractele se încheiau anual după ce se aproba bugetul județului și se organiza o nouă licitație.

La sfârșitul anului 2020 însă, CJ Călărași nu a mai înștiințat societatea de pază despre prelungirea contractului. A publicat un anunț de achiziție a serviciilor de pază chiar în ajunul Crăciunului.

Două firme s-au înscris la licitație, potrivit datelor din dosar:

Bronic Guard SRL, firmă care exista deja pe piață și oferea prețul de 18,5 lei ora de pază

Nylvyan SRL, o firmă înființată cu doi ani înainte, care oferea prețul de 19 lei ora

Într-o primă fază, reprezentanții CJ Călărași au respins ofertele, consemnând în SEAP: „condiții neacceptate la termen”. La câteva zile distanță, fără nicio explicație, CJ Călărași a acceptat oferta directă cea mai scumpă, cea a societății Nylvyan SRL.

Firma de pază fără angajați, care fusese croitorie

Potrivit rechizitoriului DNA, consultat de HotNews.ro, societatea Nylvyan, înființată în anul 2018, nu avea, la sfârșitul anului 2020, nicio experiență în domeniul pazei și protecției.

Societatea avusese până atunci ca obiect de activitate croitoria și era administrată de Nicoleta Mangiu, care lucrează ca registrator la spitalul județean, însă de derularea activității acesteia se ocupa fratele ei, Marian Țuluc, și soțul ei, Viorel Manciu. Niciunul dintre ei nu lucrase vreodată la o firmă de protecție și pază. Viorel Manciu era ospătar, iar cumnatul său, Marian Țuluc, deținea un magazin de piese auto, dar era cunoscut în zonă ca fiind lăutar.

La audieri, aceștia au declarat că au decis să își schimbe profilul de activitate din confecții în servicii de pază, pentru că au auzit că este mai profitabil.

Niciunul nu știa să folosească aplicația unde se derulează achizițiile publice. Au susținut că au aplicat în SEAP cu ajutorul unui prieten când au văzut anunțul de la CJ Călărași. Au câștigat contractul cu instituția, deși nu aveau licență, și nici angajați care să asigure serviciile de pază. Singurii angajați ai societății erau Nicoleta Mangiu și fratele ei.

Au luat angajații de la firma subcontractoare

Președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță a dat vina pe angajații din subordine, motivând că el semna documentele pregătite de cei care aveau atribuțiile în domeniul achizițiilor. A negat că ar fi fost vorba de o achiziție oferită cu dedicație.

Datele din dosar arată că după ce a achiziționat serviciile de pază, societatea Nylvyan a subcontractat serviciile de pază de la firma care asigura deja paza CJ și a instituțiilor din subordine. Ulterior, la câteva luni distanță, după ce a obținut licența de la poliție, a preluat angajații firmei subcontractoare i-a angajat și a asigurat direct serviciile de pază.

DNA acuză că societatea Nylvyan nu avea cum să câștige această achiziție publică, fără concursul angajaților CJ Călărași și a președintelui Vasile Iliuță care ar fi cerut administratorului societății Protector Guard Star SRL să accepte subcontractarea.

„Pentru că nu voiam ca oamenii să rămână fără loc de muncă am acceptat”, a declarat la audieri administratorul Protector Guard, care a explicat cum societatea fără nicio experiență avea să „îi fure” și angajații.

„Inculpata Manciu Nicoleta a precizat că pe perioada subcontractării, societatea comercială Nylvyan nu a prestat nici un serviciu de pază, pentru că nu avea angajați, iar colaborarea cu Protector Guard a durat aproximativ trei luni, contractele de subcontractare fiind semnate de inculpată (…). A mai declarat că, după expirarea duratei celor trei contracte încheiate cu Consiliul Județean Călărași, acestea au fost prelungite pentru aceleași obiective, existând contracte valabile și în prezent”, se arată în rechizitoriul DNA.

Consiliul Județean Călărași este singura instituție publică client al societății Nylvyan.

Marian Tuluc a recunoscut că în momentul câștigării ofertei de la CJ Călărași firma surorii sale nu deținea licență de pază.

Președintele CJ Călărași a dat vina pe oamenii din subordine

Vasile Iliuță. Foto: Facebook

Pus sub acuzare pentru abuz în serviciu, Vasile Iliuță a negat acuzațiile, aruncând întreaga responsabilitate pe umerii angajaților din subordine.

„Menționez însă faptul că am purtat o discuție la începutul lunii decembrie 2020 cu șeful serviciului Administrativ, Verdunca Anișoara, care mi-a propus să achiziționeze servicii de pază pentru obiectivele Consiliului Județean. Nu am întrebat-o care sunt motivele acestei achiziții, i-am comunicat verbal că sunt de acord cu propunerea acesteia, întrucât în general aprob solicitările Direcției Administrative, fără a le cerceta, cei din Direcția Administrativă fiind responsabili și pentru protejarea bunurilor județului, având o autonomie deplină în luarea deciziilor cu privire la aceste obiective. Consider faptul că această autonomie acordată Direcției Administrative, prin care deciziile acestora le aparțin în totalitate, răspunzând de asemenea, în totalitate pentru consecințele acestora, este în conformitate cu legislația în vigoare, dar nu pot preciza la acest moment un text de lege referitor la acest aspect”, a declarat Vasile Iliuță la audieri.

El a susținut că nu cunoaște condițiile în care s-a desfășurat achiziția serviciilor de pază și că nu cunoștea nimic despre societatea Nylvyan, care a câștigat contractul. Președintele CJ Călărași susține că instituția nu a fost prejudiciată pentru că prețul plătit societății Nylvyan era mai mic cu 2 lei/ora, față de cel achitat societății care câștigase contractele până în 2020.

„Faptul că acele contracte de subcontractare au fost încheiate la un tarif mai mic de către Nylvyan, respectiv cu cca 2 lei/oră, fără ca această societate comercială să presteze vreun serviciu, consider că este un lucru benefic firmei Nylvyan, bravo lor, au fost băieți deștepți, au luat serviciile județului și le-au subînchiriat”, a mai declarat Vasile Iliuță la audieri.

Președintele CJ Călărași a declarat procurorilor că îl cunoștea pe Marian Țuluc, cel care se ocupa de firma Nylvyan: „este lăutar și cântă la petreceri onomastice ale oamenilor de afaceri din județ”.

Trimiși în judecată

Vasile Iliuță a fost trimis în judecată pentru „abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată”.

Acuzați că au încercat să își ajute șeful cu o adeverință din care reieșea că instituția CJ Călărași nu a avut de suferit de pe urma acestei achiziții, au fost trimiși în judecată și vicepreședintele Mihăiță Constantin Beștea și secretarul general al județului, Aurel Paraschiv.

Ei sunt acuzați de uzurparea funcției asimilată infracțiunilor de corupție și favorizarea făptuitorului.

De asemenea au fost trimiși în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual doi consilieri în achiziții publice din cadrul CJ Călărași: Simina Iulia Tudor și Gabriel Dima, dar și societatea care a câștigat achiziția în mod nelegal și administratorul acesteia.