Cum explică climatologii furtuna și dezastrul de pe litoral

Furtuna puternică ce a dus la precipitații record de precipitatii în Mangalia şi staţiunile din sudul litoralului se datorează unui ciclon alimentat și de o suprafață foarte caldă a mării, explică climatologul Roxana Bojariu, potrivit Digi24. Mai mult, potrivit acesteia, dezastrul a fost posibil și pentru că zona nu are în mod natural un sistem hidrografic foarte dezvoltat.

„Acel ciclon, sistem de joasă presiune care a staționat în zona Mării Negre, a fost alimentat și de o suprafață foarte caldă a mării, avem temperaturi record. E o cantitate foarte mare. Problema este că această cantitate mare de precipitații într-o zonă precum Dobrogea și litoral nu are în mod natural un sistem hidrografic foarte dezvoltat care să preia o parte din apă, pe de o parte, pe de altă parte nici bazine, acolo sunt foarte mici. E vorba și de seceta care a fost până acum și lucrul acesta aduce caracteristici în plus, pe un sol foarte tasat și fără resurse. Lucrul ăsta amplifică uneori efectele inundațiilor. E vorba și de contribuția schimbărilor climatice, pentru că suprafața Mării Negre are temperaturi din ce în ce mai mari. Au fost temperaturi de peste 27 grade, foarte mari”, a declarat Bojariu.

Cantitate record de precipitații și sute de case inundate

Administrația „Apele Române” a spus că volumul de apă care s-a adunat pe fondul ploii „a fost mult peste capacitatea normală de gestionare”, iar la nivelul municipiului Mangalia şi staţiunile din sudul litoralului, „s-au înregistrat averse care au depăşit o cantitate record de peste 200 de l/mp, prin acumulare”.

„Noi cantităţi de precipitaţii s-au înregistrat pe litoral în ultimele 24 de ore: Mangalia- 225,9 l/mp, Cerchezu – 83 l/mp, Tuzla – 118 l/mp, 23 August – 145 l/mp, Constanţa- 53,3 l/mp, Ciocârlia- 40 l/mp”, a precizat „Apele Române”, citat de news.ro.

Mai multe localităţi din judeţele Constanţa şi Tulcea s-au aflat vineri şi sâmbătă sub cod roşu de ploi şi instabilitate atmosferică, iar în zona celor două judeţe sunt în vigoare până duminică dimineaţă, la ora 10,00, avertizări de Cod portocaliu şi Cod galben pentru căderi însemnate de apă.

Urmarea a fost dezastruoasă. De vineri seară până sâmbătă după-amiază, au fost înregistrate peste 800 de apeluri la 112 cu privire la diverse situaţii de urgenţă. Mașinile pluteau la propriu în apă, iar sute de case, hoteluri și magazine au fost inundate.

„De seara trecută şi până în prezent, pompierii din Constanţa au intervenit pentru înlăturarea efectelor negative produse de fenomenele meteorologice periculoase, ce au loc la 207 misiuni. Este vorba despre 61 de persoane salvate, evacuate din calea apelor, care au fost aduse în zone de siguranţă, şi 177 de misiuni de evacuare a apei strânse în urma inundaţiilor. Aici este vorba despre imobile, beciuri, subsoluri, gospodării, magazine, hoteluri, autoturisme, surprinse de viitură, copaci căzuţi şi altele”, a precizat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a afirmat că ceea ce s-a întâmplat în sudul litoralului, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu multe zone inundate şi cu pagube materiale produse de ploile torenţiale, reprezintă “nepăsarea a zeci de ani a unei autorităţi locale care nu a făcut nimic pe infrastructura acestor staţiuni”