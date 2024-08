Cinci filme de top care apar în luna august / Serialul „Star Wars” cu Jude Law are acum o dată de lansare / Robert Downey Jr. e ținta unui val de critici

Luna august vine cu nu mai puțin 5 filme de top în cinematografele de la noi, „Star Wars: Skeleton Crew”, serialul „Star Wars” cu Jude Law, are acum o dată de lansare, în timp ce Robert Downey Jr. se confruntă cu un val de critici din cauza unei decii legate de un alt univers cinematografic, cel al Marvel. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți afla noutăți despre viitorul film „Gladiatorul”, dar și următorul lungmetraj „Star Trek”, cu o actriță premiată cu Oscar.

Cinci filme de top care apar în luna august

Luna august vine cu un veritabil festin de filme în cinematografe, nu mai puțin de 5 lungmetraje îndelung așteptate putând fi în sfârșit văzute în sălile de cinema, inclusiv cele din România. Nu o mai lungesc cu introducerea, menționez doar că datele de lansare pe care le precizez aici sunt cele pentru cinematografele de la noi. Atlfel zis, dacă apare altă dată în unele din trailerele pentru filme, nu te lua după ea.

Primul dintre ele, Trap („Capcană misterioasă”) a apărut deja în cinematografe vineri, 2 august. E un nou film de la regizorul american de origine indiană M. Night Shyamalan, supranumit „maestrul suspansului” după ce a regizat Signs, The Village, Split sau The Happening. Ultimul său film, Knock at the Cabin, a reușit anul trecut să detroneze Avatar: The Way of the Water din fruntea box office-ului.

„Un tată și fiica lui adolescență participă la un concert pop, unde realizează rapid că se află în mijlocul unui eveniment sinistru și obscur”, notează descrierea de pe Cinemagia pentru Trap. Prea multe detalii ar însemna „spoilere”, dar aș aminti că Shyamalan a povestit că a convins studioul Warner Bros. să finanțeze Trap cu întrebarea: „Ce ar fi dacă Tăcerea mieilor s-ar întâmpla la un concert Taylor Swift?”.

Al doilea film ce promite multe urmează să apară în cinematografe vinerea viitoare, 9 august. Mă refer la Borderlands, lungmetrajul sci-fi de acțiune-aventură în care actorul de origine română Florian Munteanu joacă alături de nume precum Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black și Ariana Greenblatt. E totodată filmul despre care Blanchett a spus că a salvat-o de „nebunia COVID”.

Borderlands se bazează pe franciza de jocuri video cu același nume, Blanchett urmând să joace în el rolul unei bandite galactice ce strânge o bandă care să o ajute să dea un jaf. Deci avem și un „heist movie”, unul pe care regizorul său, inconfundabilul Eli Roth, îl descrie drept un „western în spațiu”. În cazul în care nu îl recunoști pe Munteanu în trailer asta e fiindcă el e Krieg, personajul cu mască.

Luna aceasta urmează să apară și Alien: Romulus, noul film al francizei Alien și un titlu de neratat pentru fanii a cel puțin două genuri: sci-fi și horror. E un film Alien, așa că nu cred că e nevoie de prea multe prezentări. De menționat ar fi poate că regizorul său nu e Ridley Scott, ci Fede Álvarez, un „superfan” declarat al francizei, care a scris și scenariul pentru Romulus. Apare la cinema pe 16 august.

Începând cu 23 august vom putea vedea și Blink Twice („Clipește de două ori”), debutul regizoral al actriței americane Zoë Kravitz, cunoscută din filme și seriale ca X-Men, Fantastic Beasts, Mad Max: Fury Road sau High Fidelity. De data aceasta Kravitz a rămas strict în spatele camerei, în film jucând în schimb Naomi Ackie, Kyle MacLachlan, Geena Davis, Adria Arjona, Christian Slater și Channing Tatum.

Mai sunt și alții, după cum poți vedea în trailerul de puțin mai jos. „Frida (Ackie), o tânără chelneriță din Los Angeles, a pus ochii pe Slater King (Tatum), antreprenor în domeniul tehnologiei. În timpul unei vacanțe de vis pe insula privată a acestuia, încep să se întâmple lucruri ciudate. Frida va trebui să descopere adevărul dacă vrea să scape cu viață”, ne spune descrierea oficială. Trailerul e edificator, cred:

Nu în ultimul rând, pe 30 august urmează să apară în cinematografe The Crow, un „remake” după 30 de ani al filmului original din 1994, infam fiindcă Brandon Lee a murit în timpul filmărilor după ce a fost împușcat accidental. Din motive care îmi scapă, Vertical Entertainment, firma care distribuie noul film în cinematografele de la noi, a ales să îi traducă titlul drept The Crow: Iubire și răzbunare.

Nu suna destul de atrăgător doar Corbul, simplu? Mă rog, cert e că „remake”-ul se anunță unul de văzut și spun asta nu în mică măsură datorită faptului că rolul titular va fi interpretat de actorul suedez Bill Skarsgård, care a fost foarte apreciat pentru interpretarea sa din cele două filme It bazate pe romanul lui Stephen King, dar și alte lungmetraje apărute recent. El va fi și „fața” viitorului film Nosferatu.

Ridley Scott a folosit A.I. să își satisfacă o dorință mai veche cu filmul „Gladiatorul II”

Ei, și că tot menționam de legendarul regizor britanic puțin mai devreme, el a dezvăluit într-un interviu acordat zilele trecute revistei Empire că nu s-a dat în lături din a folosi inteligența artificială pentru noul său film Gladiatorul II. „Computerizarea și A.I. – trebuie să le accepți”, a declarat el, referindu-se în special la partea de postproducție și efecte speciale. Vom vedea asta într-o scenă antologică din film.

Mai exact, el a povestit cum echipa tehnică a construit un rinocer din plastic „pe 8 roți și condus digital” pentru o scenă în care Paul Mescal, care joacă rolul principal în Gladiatorul II, se luptă cu, ai ghicit, un rinocer. „Pot avea un calculator care să citească fiecare moleculă și cută de pe un rinocer și apoi să o taie într-o bucată groasă de plastic (…) care apoi este croită pe un cadru scheletic”, a explicat el.

Comentariile sale sunt cel puțin surprinzătoare având în vedere că în filme ca Blade Runner și Alien el s-a jucat cu ideea pericolelor reprezentate de roboții umanoizi. În plus, într-un interviu acordat revistei Rolling Stone chiar în noiembrie anul trecut el s-a declarat îngrozit de A.I., o tehnologie pe care a descris-o ca fiind „periculoasă” și pe care a comparat-o cu „o bombă cu hidrogen” tehnologică.

Însă producătorul Doug Wick, care a lucrat cu Scott pentru ambele filme Gladiatorul, a dezvăluit că aclamatul regizor voia să includă scena cu rinocerul încă din lungmetrajul filmat cu aproape jumătate de secol în urmă. Dar tehnologia CGI era prea costisitoare la momentul respectiv pentru o scenă de genul. Vom putea vedea rezultatul începând cu 15 noiembrie, când Gladiatorul II apare în cinematografe.

Serialul „Star Wars” cu Jude Law are acum o dată de lansare

Trecând de la filme la seriale, nici nu s-a încheiat bine The Acolyte și Disney a anunțat acum că și Skeleton Crew, celălalt serial Star Wars nou pe care îl avea în lucru, va fi lansat anul acesta. Star Wars: Skeleton Crew va avea premiera în SUA pe Disney+ în data de 3 decembrie, ceea ce înseamnă probabil că el va fi disponibil pe platforma de streaming a doua zi dimineața, dată fiind diferența de fus orar.

Serialul a fost anunțat în exclusivitate în aprilie 2023 la evenimentul Star Wars Celebration, unde Lucasfilm și Disney au dezvăluit că lucrează la un număr fără precedent de filme și seriale din galaxia foarte, foarte îndepărtată. Întrucât la momentul respectiv nu a fost dezvăluit numele pe care urma să îl aibă seria, el a fost poreclit de fani „serialul Star Wars cu Jude Law” dintr-un motiv cât se poate de simplu:

Actorul britanic în vârstă de 51 de ani e capul de afiș pentru serialul care a fost descris ca un fel de Stranger Things se întâlnește cu Star Wars. Asta fiindcă Jude Law e actorul principal într-o distribuție completată de copii actori. „Patru copii fac o descoperire misterioasă pe planeta lor natală din cauza căreia ajung să se piardă într-o galaxie stranie și periculoasă”, ne spune descrierea oficială a serialului.

„M-am simțit minunat făcând asta (n.r. serialul) cu toți cei implicați”, a declarat Jude Law într-un amplu interviu acordat revistei People, referindu-se la copii. „Mai ales acești patru care au lucrat cu mine foarte îndeaproape au fost pur și simplu atât de distractivi și incredibil de profesioniști și eu mă simt incredibil de mândru să fac parte din echipajul lor”, a adăugat el. Avem acum și primele imagini din film:

Here's your first look at the upcoming Star Wars Original series, #SkeletonCrew, streaming December 3 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/QkMxeE8Kn8 — Star Wars (@starwars) July 31, 2024

„Star Trek: Section 31” se anunță a fi ceva aparte

Dacă Disney nu a binevoit să vină deocamdată cu un trailer pentru Skeleton Crew, nu același lucru poate fi spus și despre cealaltă mare franciză cu „stele” în titlu și Section 31, următorul lungmetraj Star Trek. Ca o paranteză, Section 31 e primul film al francizei Star Trek care a fost produs pentru a fi lansat direct pentru un serviciu video-on-demand, și nu pe marele ecran din cinematografe.

Mai pe românește, în ziua de azi asta înseamnă lansare în streaming, deși cu ani în urmă putea fi vorba de un film produs pentru televiziune sau de închiriat pe casetă (sau apoi CD/DVD). Dar asta nu înseamnă că Section 31 e vreo producție de calitate îndoielnică, lucru demonstrat de faptul că rolul principal e jucat de actrița Michelle Yeoh, care a câștigat Premiul Oscar chiar la gala de anul trecut.

Cu riscul de a-i aliena pe unii dintre cititorii vechi ai rubricii Nerd Alert, trebuie să admit că eu sunt fan Star Wars, nu Star Trek. Merg însă pe mâna celor de la IndieWire, care argumentează că noul film e ceva aparte în universul Star Trek și primul care vine cu o „bad bitch” într-un rol principal. Section 31 nu are deocamdată o dată de lansare, dar ea va fi probabil anunțată în curând (pentru SkyShowtime).

Robert Downey Jr. e ținta unui val de critici

Una dintre cele mai mari surprize anunțate la ediția de anul acesta a Comic-Con, ce a avut loc la sfârșitul lui iulie la San Diego, a fost că Robert Downey Jr. se va întoarce în Universul Cinematografic Marvel după ce l-a jucat în mod faimos pe Tony Stark / Iron Man timp de un deceniu în filmele numite după personajul său și apoi în extrem de populara serie de lungmetraje cu supereroi Avengers.

Ca o paranteză, puțini își mai amintesc probabil că în momentul în care Marvel Studios a pariat pe Downey Jr. cariera sa era pe butuci din cauza problemelor cu abuzul de alcool. Colaborarea avea să se dovedească însă un succes uriaș pentru ambele părți, filmele Avengers dând lovitură după lovitură la box office și transformându-l pe Downey Jr. în unul dintre cei mai bine plătiți actori de la Hollywood.

Marea veste la Comic-Con a fost că actorul acum în vârstă de 59 de ani se va întoarce în universul MCU, dar nu în rolul lui Tony Stark. În schimb, el îl va juca pe Doctor Doom, unul dintre cei mai emblematici antagoniști din benzile desenate cu supereroi Marvel. Downey Jr. îl va juca pe Doctor Doom într-un nou film Avengers care se va numi Doomsday și va fi regizat de frații Russo.

După cum relatează IndieWire, Variety și alte site-uri de specialitate, Sala H de la Comic-Con a izbucnit în aplauze și fanii au început să îi scandeze numele lui Downey Jr. după ce marea dezvăluire a fost făcută în prezența sa. Însă uimirea inițială s-a transformat apoi în nemulțumire și de-a dreptul furie pentru unii fani ai Marvel, care și-au exprimat indignarea unde altundeva decât pe rețelele de socializare.

Evident, nu toată lumea e nemulțumită, dar valul de critici a devenit atât de mare încât inclusiv ziarul financiar Forbes a ajuns să scrie despre situație. Deci, de ce sunt atât de mulți fani supărați? Păi în primul rând că Downey Jr. va trece de la un rol îndrăgit de milioane de fani la unul de antagonist. „Cel mai mare erou al Răzbunătorilor este acum cel mai mare inamic al lor”, a rezumat un fan.

Alții au acuzat că întoarcerea sa în noul rol subminează despărțirea emoționantă față de personajul său în filmul Avengers: Endgame. Unii fani au remarcat că mutarea ar fi un semn de disperare al Disney / Marvel în contextul așa-zisei „oboseli” a publicului în ultimii doi ani față de filmele cu supereroi. Colegii lui Downey Jr. din filmele Avengers s-au declarat și ei uimiți de trecerea sa la rolul lui Doctor Doom.

De exemplu, actorul Jeremy Renner, care l-a jucat pe Hawkeye, a dezvăluit că Downey Jr. a ținut vestea un secret față de ceilalți membri ai echipei Răzbunătorilor. Gwyneth Paltrow, care a interpretat-o pe Pepper Potts încă din primul film Iron Man din 2008, s-a arătat la fel de surprinsă. „Nu înțeleg, asta înseamnă că ești răuț acum?”, i-a scris ea lui Downey Jr. la postarea de pe Instagram în care actorul a făcut anunțul.

“New mask, same task.”



Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o poți găsi aici: