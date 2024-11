Daniel Spoerri, artistul elvețian născut în România ce a devenit părintele „Eat-Art”, a murit la vârsta de 94 de ani

Artistul vizual elveţian Daniel Spoerri, figură marcantă a mişcării artistice „Nouveau Réalisme” („Noul Realism”) şi părintele „Eat-Art”, care constă în fixarea urmelor unei mese într-o operă de artă, a încetat din viaţă, a anunţat miercuri Centrul Pompidou din Paris.

„Suntem profund întristaţi de moartea lui Daniel Spoerri, figură emblematică şi membru fondator al Noului Realism”, a declarat pe reţeaua socială X muzeul francez de artă modernă şi contemporană, potrivit AFP și Agerpres.

„Perspectiva sa unică asupra artei, prin ‘tablourile-capcană’ şi asamblajele sale neaşteptate, a surprins momentul, obişnuitul şi surprinzătorul. Moştenirea sa va rămâne o sursă de inspiraţie şi de reflecţie unică”, a continuat Centrul Pompidou.

Nous sommes profondément attristés par la disparition de Daniel Spoerri, figure emblématique et membre fondateur du Nouveau Réalisme. Son regard unique sur l’art, à travers ses “tableaux-pièges” et ses assemblages inattendus, a su capturer l’instant, l’ordinaire et le surprenant.… pic.twitter.com/Q8iz7xCMQR