VIDEO Danny DeVito spune la 80 de ani că ultimii doi i-au adus cele mai mari bucurii, datorită unui singur lucru

Danny DeVito alături de Lucy DeVito, una dintre cele două fiice ale sale, la deschiderea din noiembrie 2023 a unei piese de teatru în New York, FOTO: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia Images

Ajuns la vârsta de 80 de ani, legendarul actor Danny DeVito spune că ultimii doi ani i-au adus cele mai multe bucurii fiindcă este extrem de încântat să fie bunic și să-i învețe pe copiii săi lecții despre rolul de părinte, relatează revista People.

Într-un scurt interviu video distribuit recent de Asociația Americană a Persoanelor Pensionare (AARP), DeVito a vorbit despre experiența sa ca bunic pentru cei doi nepoți ai săi, dar și cum i-a schimbat acest lucru relația cu copiii propri.

Fiica sa cea mare, Lucy Chet DeVito, în vârstă de 41 de ani, a adus pe lume un fiu, pe nume Carmine, împreună cu logodnicul său, în iulie 2024.

Rhea Perlman, fosta parteneră a lui DeVito de care acesta nu a divorțat oficial niciodată, a dezvăluit într-un episod al podcastului Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus din în iunie 2023 că a doua lor fiică, Grace „Gracie” Fan DeVito, în vârstă de 39 de ani, a devenit mamă, având o fiică pe nume Sinclair Lucille DeVito.

Perlman, în vârstă de 76 de ani, și DeVito sunt, de asemenea, părinții lui Jacob „Jake” Daniel DeVito, în vârstă de 37 de ani.

„În doi ani, fiicele mele au avut fiecare un bebeluș, și de când s-au născut acești copii trebuie să mă calmezi la capitolul bucurie. Pur și simplu dau pe dinafară”, a declarat Danny DeVito în înregistrarea video distribuită de AARP.

„Există acea zicală, o oală vegheată nu dă niciodată în clocot. Așa că aplic asta cu copiii mei. Mă uit la ei tot timpul, fiindcă nu vreau să dea în clocot. Vreau să nu se grăbească și să crească firesc”, a explicat el.

Danny DeVito a vorbit despre relația cu familia sa

Actorul veteran a relatat că oferă același sfat și fiicelor sale.

„Le spun asta și copiilor mei. Nu ratați niciun lucru. Nu vă întoarceți privirea. Fiindcă atunci când vă uitați în urmă, acel copil va face tumbe”, a relatat acesta.

DeVito, care a împlinit 80 de ani în noiembrie anul trecut, a declarat de asemenea că familia sa în creștere și prietenii pe care și i-a făcut de-a lungul anilor sunt cel mai important lucru în viață pentru el.

„Indiferent ce se întâmplă în viața ta, lucrul principal este că ai familie și prieteni. Practic, asta e tot ce avem: oameni pe care ne putem baza în viețile noastre, cu care putem vorbi și cărora ne putem confesa. Eu sunt foarte norocos. Am fost binecuvântat din plin și vă doresc asta tuturor”, a subliniat el.

În ce filme și seriale a mai jucat actorul veteran

Deși el a acordat interviul pentru Asociația Americană a Persoanelor Pensionare, DeVito rămâne cât se poate de activ în viața profesională.

În afară de serialul său de cursă lungă It’s Always Sunny in Philadelphia („Sub soarele Philadelphiei”), difuzat în streaming de Disney+, el a jucat în două filme apărute anul trecut: Beetlejuice Beetlejuice al lui Tim Burton și A Sudden Case of Christmas („Crăciun cu scântei”), un lungmetraj produs de Netflix.

Recent el a mai jucat în Agatha All Along („Agatha – De la bun început”), un alt serial de pe Disney+, și și-a dat vocea pentru filmul de animație pentru toată familia Migration.

Ca întotdeauna, poți citi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în ultima rubrică Nerd Alert publicată de HotNews.ro în fiecare weekend: