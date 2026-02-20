Data vizată de NASA pentru cea mai îndepărtată călătorie umană în spațiu, după succesul de la testele din această săptămână

Oficialii NASA au anunțat vineri că instituția vizează 6 martie ca dată pentru lansarea a patru astronauți în jurul Lunii și înapoi, în cadrul misiunii Artemis II, după ce au depășit probleme legate de alimentarea cu combustibil a rachetei într-un al doilea exercițiu cheie, desfășurat în această săptămână. Aceștia au avertizat, totuși, că lucrările pregătitoare care au mai rămas de făcut ar putea necesita mai mult timp, potrivit Reuters.

În cadrul misiunii Artemis II, patru astronauți vor porni într-o călătorie de 10 zile în jurul Lunii, dar fără o aselenizare propriu-zisă. Echipajul este alcătuit din canadianul Jeremy Hansen și americanii Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch.

Dacă misiunea se va concretiza, va fi primul echipaj uman care zboară în jurul Lunii în mai bine de 50 de ani și va fi totodată cea mai îndepărtată călătorie spațială a omenirii din istorie, potrivit BBC.

Joi noapte, instituția spațială americană a încheiat un exercițiu de aproape 50 de ore, fără să se confrunte cu scurgerile de hidrogen care au marcat exercițiul de luna trecută, au spus oficialii NASA într-o conferință de presă de vineri.

O misiune de 10 zile

Echipajul își va începe călătoria la bordul mega-rachetei lunare Space Launch System (Sistem de Lansare Spațială), cu o înălțime de 98 de metri. SLS a mai zburat o singură dată, în noiembrie 2022, în cadrul misiunii Artemis I, însă atunci a fost fără oameni la bord.

Echipajul va sta în capsula Orion, care se află în vârful rachetei.

Interiorul navei spațiale are dimensiunea unui microbuz și este locul în care cei patru vor locui, vor mânca, vor lucra și vor dormi în timpul misiunii de 10 zile.

În prima zi, călătoria se va desfășura pe orbita Pământului, iar dacă totul merge conform planului astronauții se vor îndrepta spre Lună.

Echipajul va ajunge cel mai departe de Pământ dintre toate misiunile spațiale, pentru că se va afla la peste 6.000 de km de fața îndepărtată a Lunii.

Totuși, unii experți susțin că NASA riscă viața echipajului de la bordul Orion, din cauza scutului termic. „NASA este pe punctul de a trimite oameni către Lună într-o capsulă despre care nu toată lumea crede că este sigură pentru zbor”, a scris CNN.