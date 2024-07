Din cauza caniculei, mai multe localități din țară rămân fără apă, mai multe ore pe zi

Ministrul Mediului spune că toate prognozele pe termen lung arată că partea estică şi cea sudică a ţării vor avea parte de o scădere cu 20% a resurselor de apă disponibile, scrie News.ro. Aflat la o reuniune internațională, Mircea Fechet a subliniat că România este afectată în fiecare an de inundaţii şi secetă sau de o combinaţie a acestor fenomene extreme.

„Promovarea rezilienţei la apă este vitală şi, prin urmare, sprijinim orice iniţiativă de a dezvolta o politică europeană specifică în acest sens. Aspectele privind seceta şi deficitul de apă trebuie mai mult abordate de politicile viitoare şi corelate cu gestionarea mai înţeleaptă şi mai atentă a apei”, a declarat ministrul.

În mai multe localități din țară, operatorii regionali au anunțat locuitorii că opresc apa din cauza unei scăderi foarte mari a apei din bazinele locale.

În județul Prahova, vineri și sâmbătă, locuitorii din comuna Fulga și comuna Mănești nu vor avea apă în intervalul 10:00-14:00 și 23:00-04:00, cu posibilitatea de prelungire, conform unui anunț făcut de HIDRO Prahova.

În comuna Alma, județul Sibiu, apa este oprită începând de joi, între orele 22:00-06:00 și 08:00-16:00. Restricțiile sunt instituite până în momentul în care nivelul apei din rezervorul de înmagazinare revine la un nivel optim pentru asigurarea distribuției, transmite Apa Tavernei Mari.

Seceta afectează și rezervele de apă din Vâlcea. Într-un comunicat al APAVILA, operatorul a anunțat joi că va lua măsura întreruperii furnizării apei potabile în zonele afectate, până la refacerea rezervelor, fără a menționa însă localitățile vizate.

Cea mai mare parte a țării va fi vineri sub cod portocaliu de caniculă, iar restul României sub cod galben, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Valul de căldură se va intensifica sâmbătă și duminică, cu 28 de județe și Bucureștiul sub cod roșu de caniculă.

Temperaturile foarte ridicate vor continua și după aceea, iar începutul săptămânii viitoare ar putea reprezenta vârful actualului episod de caniculă, a declarat directorul executiv al ANM, Elena Mateescu.

„Este o situaţie fără precedent, niciodată nu am avut un cod roşu la nivelul ariei de extindere, aşa cum este acum, cum arată harta pentru zilele de sâmbătă şi duminică. Luni, marţi şi miercuri, din nou atenţie, pentru că, cu siguranţă, vom prelungi acest cod”, a spus Mateescu.

