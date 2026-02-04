Directorul de la Grup Feroviar Român, pus sub control judiciar pe cauţiune. Cristian Rădulescu e acuzat de o mită de 500.000 de euro

Directorul general al Grup Feroviar Român, Cristian Rădulescu, a fost plasat de DNA sub control judiciar în schimbul unei cauţiuni de 500.000 de lei, în dosarul de dare de mită, în care au avut loc percheziţii marţi seară.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 03 februarie 2026, față de inculpatul R.C., director general al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită”, a transmis miercuri DNA, într-un comunicat.

Este vorba despre Cristian Rădulescu, directorul general al Grup Feroviar Român, parte din grupul Grampet, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Cristian Rădulescu are la dispoziţie trei zile pentru a depune cauţiunea de 500.000 de lei.

Acuzațiile DNA

Potrivit surselor Agerpres, Cristian Rădulescu este acuzat că i-a dat 500.000 de euro mită unui practician în insolvenţă pentru obţinerea unui imobil situat pe Bulevardul Lacul Tei din Capitală.

Imobilul respectiv aparţine unei societăţi aflate în procedura de concordat preventiv din Grupul Grampet. Grupul Grampet este cel mai mare transportator feroviar privat de marfă din Europa Centrală şi de Sud-Est, fiind deţinut de afaceristul Gruia Stoica.

„În cursul anului 2025, una dintre societățile pe acțiuni din grupul de firme în care este director și inculpatul R.C., a intrat în procedura de concordat preventiv, motiv pentru care, în dosarul deschis pe rolul instanței, a fost desemnată de către Curtea de Apel București o societate de practicieni în insolvență care să asigure supravegherea activității debitorului, analizarea situației economico-financiare, întocmirea și monitorizarea planului de redresare, precum și relația procedurală cu creditorii și instanța, în vederea implementării măsurilor necesare pentru restructurarea obligațiilor și evitarea stării de insolvență”, a transmis DNA.

Astfel, în perioada iunie 2025 – ianuarie 2026, Rădulescu este acuzat că i-a promis practicianului în insolvență să supravegheze concordatul preventiv al societății (martor în cauză) foloase necuvenite constând în suma de 500.000 de euro, precum și suplimentarea onorariului profesional, dacă s-ar fi deschis insolvența și pentru o altă firmă din același grup.

Aceste promisiuni ar fi fost făcute direct în legătură cu atribuțiile oficiale ale practicianului, iar scopul ar fi fost ca grupul de firme să obțină mai rapid un imobil din București, aflat în patrimoniul societății aflate în concordat, potrivit DNA.

„În acest context, inculpatul R.C. ar fi urmărit ca administratorul concordatar să își îndeplinească în mod defectuos obligațiile sale profesionale, în special în ceea ce privește întocmirea planului de restructurare, susținerea apărării în fața judecătorului-sindic, declararea și motivarea apelului împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță, precum și derularea procedurilor de executare silită asupra bunurilor societății”, explică DNA.