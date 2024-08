Doi medici de la Spitalul Sf. Pantelimon, reținuți pentru omor calificat și tentativă de omor în dosarul deceselor suspecte: „Au conceput și pus în executare un plan ce consta în reducerea bruscă a dozei de noradrenalină”

Doi medici de la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală au fost reținuți miercuri de procurorii Parchetului Tribunalului București. Ei sunt acuzați că „au conceput și pus în executare un plan ce consta în reducerea bruscă a dozei de Noradrenalină” pentru pacienți care necesitau terapie intensivă, dar cu privire la care „apreciau că nu mai este oportună menținerea în viață”. Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Colegiul Medicilor București au făcut propriile anchete în acest caz, în urma cărora anunțaseră, în aprilie, că nu au fost găsite nereguli.

Ministrul Alexandru Rafila spunea, în aprilie, că sesizările formulate de către angajații spitalului privind reducerea dozei de Noradrenalină „au la bază o comunicare defectuoasă între conducerea unității și persoanele în cauză”, în timp ce Colegiul Medicilor din București susținea că „nu a existat ideea că echipa medicală nu a făcut tot ce putea mai bine pentru pacient”.

Amintim că ancheta a fost deschisă de Parchet după ce directorul de îngrijiri al unității medicale a acuzat că în perioada 4-7 aprilie la Secția de Anestezie-Terapie Intensivă au decedat 17 pacienți după ce le-a fost redusă doza de Noradrenalină, medicament care îi ține în viață pe bolnavii intubați.

Parchetul Tribunalului București a anunțat reținerea a două doctorițe (M.M.A. și P.M.), medici specialiști Anestezie și Terapie Intensivă la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” București, ele urmând să fie duse în instanță cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Unul dintre medici (M.M.A.) este cercetat pentru tentativă de omor calificat (cu premeditare și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei) și omor calificat (cu premeditare, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei și de către o persoană care a săvârșit anterior o tentativă de omor). Celălalt medic, P.M., este cercetată pentru omor calificat (cu premeditare și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei), precizează Parchetul.

Surse judiciare au declarat pentru HotNews.ro că este vorba despre medicii Maria Miron și Mirela Păiuș.

Ele sunt acuzate de procurori că au provocat moartea unui pacient în vârstă de 54 ani, aflat în stare gravă, prin scăderea dozei de Nonadrenalină, în două zile diferite, ceea ce a dus la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului.

„Au conceput și pus în executare un plan ce consta în reducerea bruscă a dozei de noradrenalină”

Acuzațiile aduse de procurori:

„Având ca scop provocarea decesului unor pacienți care necesitau terapie intensivă, dar cu privire la care inculpatele apreciau că nu mai este oportună menținerea în viață, acestea au conceput și pus în executare un plan ce consta în reducerea bruscă a dozei de noradrenalină (substanță esențială în terapie intensivă, cu rol în menținerea tensiunii arteriale), cu consecința scăderii tensiunii arteriale, urmată de stop cardio-respirator.

În sensul celor arătate mai sus, la data de 26.03.2024, ora 16:45, cu premeditare și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei (pacient în vârstă de 54 de ani, în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 49/29 mm/Hg), inculpata M.M.A. a încercat să suprime viaţa pacientului prin reducerea bruscă a dozei de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 15ml/h, la valoarea de 1ml/h (valoare minimală care a fost menţinută o perioadă considerabilă de timp), însă decesul victimei nu s-a produs ca urmare a intervenţiei unei asistente medicale care a suplinit deficitul de noradrenalină prin perfuzie.

La data de 04.04.2024, ora 13:17, inculpatele M.M.A. și P.M., profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei (același pacient de 54 de ani, aflat în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 60/36 mm/Hg), acţionând cu intenţia de a suprima viaţa pacientului, i-au redus doza de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 20 ml/h, la valoarea de 1ml/h, fapt ce a condus, 58 de minute mai târziu, la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului declarat la ora 15:00”.

O asistentă medicală, reținută și ea

În același dosar, a fost reținută și o asistentă medicală (C.M) de la Secția ATI a Spitalului, acuzată de mărturie mincinoasă în formă continuată. Conform surselor judiciare citate, este vorba despre asistenta medicală Mariana Călin.

„În sarcina acesteia s-a reținut că în datele de 26.04.2024, 06.06.2024 și 19.06.2024, fiind ascultată în calitate de martor cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor ce face obiectul prezentei cauze, a dat declarații mincinoase și nu a spus tot ce știe cu privire la aspecte esențiale ale cauzei”, spun procurorii.

Directorul Spitalului Pantelimon a demisionat miercuri, la cererea lui Rafila, după noile percheziții

Miercuri dimineață, procurorii au făcut percheziții la locuințele cadrelor medicale vizate.

După apariția informațiilor privind noile percheziții, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, le-a cerut demisia managerului și a directorului medical al Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”, „având în vedere funcționarea defectuoasă și neîncrederea publică generată de evenimentele din ultimele luni și de anchetele aflate în derulare”: „Accesul la servicii medicale de calitate în spitalele de urgență este esențial pentru reușita reformelor și investițiilor derulate de Ministerul Sănătății, iar atitudinile care pun în pericol aceste obiective importante pentru sistemul de sănătate sunt de neacceptat”.

Ulterior, managerul Spitalului Sf. Pantelimon, Bogdan Socea, aflat în funcție din octombrie 2021, a declarat, pentru Libertatea, că își va depune „demisia de onoare”.

Anchetele Ministerului Sănătății, Colegiului Medicilor și spitalului nu au găsit nico problemă

Scandalul de la Spitalul Sf. Pantelimon a izbucnit pe 11 aprilie, când Ministerul Sănătății a anunțat că a decis trimiterea Corpului de Control la unitatea medicală, unde „managerul spitalului a fost informat în scris de către directorul de îngrijiri că există informații provenite de la un asistent medical (nenominalizat) că în perioada 4-7 aprilie în Secția de Anestezie-Terapie Intensivă ar fi decedat 20 de pacienți printr-o administrare incorectă a unui medicament”.

În urma acuzațiilor, pe lângă cercetările începute de Parchet au fost deschise alte trei anchete:

Ancheta Corpului de Control al ministrului Sănătății;

Ancheta internă a spitalului;

Ancheta Colegiului Medicilor din București;

Toate acestea s-au încheiat fără să identifice nereguli.

În 17 aprilie, Corpul de Control al Ministerului Sănătății a concluzionat că „sesizările formulate de către angajații spitalului au la bază o comunicare defectuoasă între conducerea unității și persoanele în cauză”.

La rândul său, Comisia internă de analiză a Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Bucureşti nu a constatat „nicio abatere profesională”, subliniind că s-au respectat toate protocoalele şi procedurile terapeutice existente, iar „datele apărute în presă sunt generate de o stare conflictuală permanentă atât la nivelul conducerii spitalului, cât şi a Secţiei ATI”.

otrivit instituției conduse de Alexandru Rafila, verificările făcute de către Corpul de Control al ministrului, precum și cele ale comisiei interne a Spitalului Clinic de Urgență Sf. Pantelimon din București „au vizat numai activitatea din punct de vedere administrativ derulată la nivelul spitalului, aspectele de natură penală fiind atributul exclusiv al unității de Parchet competente. Atât Ministerul Sănătății, cât și Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon București au pus la dispoziția unității de Parchet toate datele și documentele solicitate de către aceasta.”

O zi mai târziu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a spus că nu are niciun motiv să creadă că rezultatele anchetei interne de la Spitalul Sfântul Pantelimon „nu au fost obiective”: „Nu am niciun motiv să consider că aceste rezultate ale anchetei interne nu au fost obiective. Mai mult, acolo a fost şi o echipă a Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii, am dat şi noi un scurt comunicat”.

Colegiul Medicilor: „Nu a existat nicio clipă vreo dovadă că s-a intervenit nemedical asupra medicației pe care o aveau pacienții”

Ultima anchetă a fost cea a Colegiului Medicilor din București. „Nu a existat nicio clipă, nici documentată și nici din afirmațiile medicilor, vreo dovadă că s-a intervenit nemedical asupra medicației pe care o aveau pacienții”, a declarat Lucian Negreanu, vicepreședintele Colegiului Medicilor din București, în 1 mai, când a prezentat concluziile anchetei făcute în acest caz.

„În unele dintre aceste cazuri s-au făcut niște eforturi supraomenești, iar echipele medicale au făcut tot ceea ce ținea de ele. Mortalitatea într-o secție ATI ține de o multitudine de lucruri (…) Am văzut niște doctori epuizați, care și-au făcut treaba cum au putut mai bine și asupra cărora planează aceste acuzații”, spunea Lucian Negreanu.

„În absolut toate cele 17 cazuri nu a existat niciun fel de suspiciune că a existat vreo abatere de la protocoalele medicale sau că cineva ar fi făcut vreun act deliberat de a suprima sau a reduce, în scop criminal, un astfel de drog”, declara atunci și Liana Pleș, președintele Comisiei de Disciplină din cadrul Colegiului Medicilor București.

În cazul în care și ancheta Parchetului va stabili că nu a fost vorba despre greșeli medicale, Colegiul Medicilor va fi „intransigent” cu persoana care a lansat aceste acuzații, spunea Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din Capitală.

Răspunzând întrebării unui jurnalist, președintele Colegiului Medicilor București a admis însă faptul că ancheta Colegiului nu a putut verifica efectiv ce doze au primit pacienții, ci se bazează pe declarațiile medicilor și analiza documentelor din spital.

În urmă cu opt ani, jurnaliștii Cătălin Tolontan, Mirela Neag, Marius Mărgărit și Răzvan Luțac publicau o investigație privind situația de la Spitalul Sfântul Pantelimon, acolo unde șefa de atunci a secției ATI, Laura Constantinescu, a fost înregistrată de un alt medic în timp ce le explica celorlalți medici pe cine preferă să salveze, în condițiile în care medicamentele nu ar fi fost suficiente. Ulterior, șefa ATI și asistenta șefă au fost suspendate din funcție.