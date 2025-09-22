Donald Trump, discurs dur la funeraliile lui Charlie Kirk: „Aici nu am fost de acord cu el”

Donald Trump și-a susținut discursul de la funeraliile lui Charlie Kirk protejat de pereți antiglonț, FOTO: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia Images

Președintele Donald Trump l-a elogiat duminică pe activistul conservator ucis Charlie Kirk drept un „martir pentru libertatea americană” și a promis la funeraliile sale că îi va continua munca, acuzând din nou ceea ce el a numit „stânga radicală” pentru asasinarea lui Kirk, transmite agenția Reuters.

„Violența vine în mare parte din partea stângii”, a spus Trump fără să citeze vreo dovadă în timpul unui discurs care a minimalizat violența politică din partea dreptei și a devenit adesea puternic politic, în contrast cu tonul mai sobru adoptat de majoritatea celorlalți vorbitori.

Trump a dat vina pe stânga americană pentru împușcarea mortală a lui Kirk chiar înainte ca un suspect să fie identificat. Reuters notează că noile sale comentarii au reflectat natura duală a funeraliilor lui Kirk, care a părut o combinație între o adunare religioasă și un miting „Make America Great Again” (MAGA).

Ceremonia ce a avut loc sub egida Turning Point USA, organizația conservatoare pentru tineri fondată de Kirk, a adunat zeci de mii de persoane îmbrăcate în roșu, alb și albastru, care au umplut stadionul State Farm din Glendale, Arizona.

Participanți la evenimentul organizat pe arena State Farm din statul Arizona, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Trump, discurs de campanie la funeraliile lui Kirk

Discursul lui Trump a fost cel mai deschis diviziv, el atacând în mod repetat „stânga radicală” și reluând acuzații din campania electorală. În timp ce unii vorbitori, inclusiv Miller, directoarea serviciilor naționale de informații Tulsi Gabbard și influencerul conservator Jack Posobiec, au intrat pe teren politic, majoritatea și-au concentrat discursurile pe cinstirea memoriei lui Kirk, fără a atribui vină.

La un moment dat, președintele a părut să contrazică sprijinul lui Kirk pentru dezbateri publice – el provoca adesea studenți cu opinii opuse să „demonstreze că greșește” la evenimentele universitare – cu propria sa politică de confruntare totală.

„El nu își ura adversarii”, a spus Trump. „Aici nu am fost de acord cu Charlie. Eu îmi urăsc adversarii”.

După discurs, Trump a adus-o pe scenă pe Erika Kirk, care l-a îmbrățișat, în timp ce peste difuzoare răsuna „America the Beautiful”.

Donald Trump alături de văduva lui Charlie Kirk, Erika, FOTO: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia Images

Soția lui Charlie Kirk a preluat conducerea Turning Point USA

Prieteni și colegi conservatori ai lui Kirk l-au lăudat ca pe un creștin inspirațional care a pus bazele unei mișcări politice pe care au promis să o ducă mai departe.

Soția sa, Erika, care a preluat conducerea Turning Point USA, i-a adus un omagiu puternic soțului său decedat, ridicând privirea spre cer și rostind fără glas „Te iubesc”, înainte de a vorbi despre devotamentul lui față de creștinism, familie și activism. Cei doi au doi copii mici.

„Vreau ca toți să știți: chiar dacă Charlie a murit mult prea devreme, era pregătit să moară”, a spus ea. „A părăsit această lume fără regrete. A făcut 100% din ceea ce putea în fiecare zi”, a subliniat ea/

Erika Kirk a spus de asemenea că l-a iertat pe Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea lui Kirk, invocând relatarea biblică potrivit căreia Iisus Hristos și-a îndemnat ucenicii să-i ierte pe cei care l-au torturat pe cruce.

„Soțul meu, Charlie, voia să salveze tineri, exact ca cel care i-a luat viața”, a spus ea printre lacrimi, în timp ce mulțimea aplauda.

Peste 60.000 de persoane au participat la eveniment

Unii politicieni au prezentat moartea lui Kirk ca pe un moment de cotitură în mișcarea conservatoare, îndemnându-i pe susținători să ducă la capăt munca începută de el, uneori folosind un limbaj agresiv.

„Îi vom purta pe Charlie și pe Erika în inimă în fiecare zi și vom lupta cu atât mai mult din cauza a ceea ce ne-ați făcut”, a declarat într-un discurs aprins Stephen Miller, unul dintre cei mai influenți consilieri ai președintelui Trump la Casa Albă. „Nu aveți idee ce dragon ați trezit. Nu aveți idee cât de hotărâți vom fi să salvăm această civilizație, să salvăm Occidentul, să salvăm republica”, a continuat Miller.

Ceremonia a inclus numeroși artiști de muzică rock creștină, dându-i pe alocuri aerul unui serviciu religios duminical organizat la o megabiserică neoprotestantă. În timp ce muzica răsuna în arenă, unii participanți închideau ochii, ridicau brațele și se legănau, cu lacrimi șiroind pe obraji.

Persoane fotografiate în timpul ceremoniei de comemorare a lui Charlie Kirk, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Arena cu o capacitate normală de 63.000 de locuri, părea plină. Mulțimi de oameni, mulți purtând ținute MAGA, au sosit înainte de zori pentru a-și asigura locuri în interiorul stadionului, unde au trecut prin detectoare de metale și o securitate strictă.

Alți vorbitori au fost secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth, dovadă în plus a influenței politice a lui Kirk.

Vicepreședintele JD Vance i-a atribuit lui Kirk meritul de a-l fi ajutat pe Trump să câștige alegerile prezidențiale de anul trecut, mobilizând tinerii alegători.

„Întreaga noastră administrație este aici, dar nu doar pentru că l-am iubit pe Charlie ca prieten – deși l-am iubit – ci pentru că știm că nu am fi fost aici fără el”, a spus Vance.

Vicepreședintele american JD Vance la funeraliile lui Charlie Kirk, FOTO: Jon Putman / AFP / Profimedia Images

Temeri crescânde privind violența politică în SUA

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost ucis cu un singur glonț în timp ce răspundea la o întrebare a unui participant la un eveniment universitar în Utah. Un fost student de 22 de ani de la un colegiu tehnic din Utah a fost inculpat pentru uciderea lui.

Ancheta este în desfășurare, dar motivul comiterii faptei rămâne neclar. Autoritățile verifică presupuse mesaje trimise de suspect unui prieten și inscripții gravate pe patru gloanțe. Experții au spus că acestea ar putea face referire atât la grupări de stânga, cât și de dreapta.

Organizațiile pentru drepturi civile l-au criticat pe Kirk pentru retorica sa, indicând numeroase exemple pe care le-au descris ca fiind rasiste, anti-imigrație, transfobe sau misogine. Susținătorii lui afirmă însă că el a fost un apărător al valorilor conservatoare și un campion al libertății de exprimare.

Moartea sa a alimentat temeri legate de frecvența tot mai mare a violenței politice în SUA, de-a lungul întregului spectru ideologic, adâncind totodată diviziunile între democrați și republicani.

Discursul lui Trump de duminică este puțin probabil să liniștească temerile criticilor că intenționează să folosească asasinarea lui Kirk pentru a intensifica represaliile împotriva adversarilor săi politici.

În intervenția sa, Gabbard a legat uciderea lui Kirk de ceea ce ea a descris drept un model istoric în care „fanaticii politici” recurg, în cele din urmă, la violență pentru a-și apăra idealurile.

„Își ucid și își terorizează adversarii, sperând să îi reducă la tăcere”, a spus ea. „Dar în acest rău pe care l-am trăit – pe care Charlie l-a înfruntat – ideologia lor greșită este expusă, pentru că, încercând să-l reducă la tăcere pe Charlie, vocea lui este acum mai puternică ca niciodată”, a continuat ea.

Săptămâna trecută, rețeaua ABC a companiei Walt Disney l-a scos de pe post pe prezentatorul Jimmy Kimmel după ce șeful Comisiei Federale pentru Comunicații din administrația Trump a amenințat televiziunea din cauza unor comentarii făcute de Kimmel despre moartea lui Kirk, pe care unii conservatori le-au considerat ofensatoare.