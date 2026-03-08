Donald Trump laudă disponibilitatea Giorgiei Meloni de a ajuta în războiul SUA-Israel-Iranul: „O lideră excelentă și prietena mea”

Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat-o pe prim-ministrul italian Giorgia Meloni și a spus că aceasta este dispusă să ajute Statele Unite și Israelul în războiul lor cu Iranul, a relatat duminică ziarul italian Corriere della Sera.

Într-o convorbire telefonică cu ziarul, Trump a descris-o pe Meloni ca fiind „o mare lideră” și a spus că Italia face tot ce poate pentru a ajuta.

„Iubesc Italia, cred că este o lideră extraordinară”, a declarat Trump despre Meloni, potrivit Corriere della Sera.

„Întotdeauna încearcă să ajute, este o lideră excelentă și este prietena mea”, a spus Trump, potrivit ziarului italian.

Italia intenționează să trimită ajutor pentru apărarea aeriană țărilor din Golf în fața atacurilor aeriene iraniene, a declarat joi Meloni.

O navă a marinei italiene se pregătește să navigheze spre Cipru, a declarat vineri un purtător de cuvânt al marinei, ca parte a unei misiuni europene comune de protejare a insulei după ce aceasta a fost atacată de Iran.