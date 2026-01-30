Dr. Alexandru Cristescu, neurochirurg la Ponderas, despre cazul unui pacient operat și reoperat pentru hernie de disc: „Când a intrat în cabinet, mi-a spus că are dureri și că vrea o abordare diferită”

Intervenția chirurgicală pentru rezolvarea herniei de disc este frecventă și considerată banală. Uneori însă pacienții au nevoie de intervenții și reintervenții pentru că, în fapt, afecțiunea de bază a rămas nedepistată și prin urmare netratată. Este și cazul unui pacient care, până la vârsta de 40 de ani suferise mai multe intervenții chirurgicale asupra coloanei vertebrale, care se dovediseră reușite din punct de vedere chirurgical, dar după care, în mod paradoxal, pacientul nu se simțea mai bine. Din fericire, la Ponderas Academic Hospital, parte din Rețeaua de Sănătate Regina Maria, unde pacientul a ajuns în cele din urmă, există și tehnologiile necesare și echipele multidisciplinare care realizează intervențiile chirurgicale pentru întreaga patologie a coloanei vertebrale. Dr. Alexandru Cristescu, medic primar neurochirurg la Ponderas Academic Hospital, este cel care l-a operat pe bărbat printr-o tehnică minim invazivă și i-a rezolvat problema.

În practica operatorie, dr. Alexandru Cristescu s-a întâlnit și cu pacienți operați și reoperați pentru patologii simple, dar care nu reușiseră să-și rezolve problema de sănătate. Un astfel de pacient care a ajuns la dr. Cristescu suferise, până la 40 de ani, mai multe intervenții chirurgicale pentru hernie de disc și, cu toate acestea, problema tot reapărea. „Pacientul nu avea operații nereușite chirurgical, dar ele nu duseseră la rezultatul scontat. Această evoluție fără succes ne-a dus către concluzia că avea, de fapt, o problemă de fond și anume o instabilitate a coloanei care nu era chiar evidentă prin investigațiile obișnuite, nefiind foarte avansată, dar nici suficient de nesemnificativă ca să nu-i pună probleme. Și această stare «pe muchie de cuțit», aș spune, a făcut ca intervențiile pe care le avusese – vreo trei sau patru – să aibă rezultate parțiale sau deloc”, explică dr. Cristescu.

„Pregătim în amănunt fiecare caz”

Prin abord minim invaziv, echipa medicală a reușit o fixare vertebrală prin două incizii mai mici decât operațiile pe care pacientul le avusese înainte și care au rezolvat problema complet și imediat, pe termen nedefinit, subliniază medicul neurochirurg: „Îmi amintesc că, atunci când a intrat în cabinet, mi-a spus că are dureri. Și caută o soluție pentru problema aceasta recurentă. Că vrea o abordare diferită pentru că înțelesese că tot ce se făcuse pentru el până atunci nu fusese potrivit. Și că a auzit de noi, așa că a venit la Ponderas. Pacientul a acceptat să facă o operație în teorie mai amplă, care presupunea mai multe implanturi față de ceea ce avusese, tocmai pentru a rezolva problema, de care efectiv avea sentimentul că nu mai scapă”.

Experiența echipei în rezolvarea unor astfel de cazuri e foarte importantă, subliniază dr. Cristescu. Este esențial să știi să rezolvi o problemă, fără să a aduce un deficit suplimentar pacientului: „De fiecare dată când simțim că este prea riscant pentru a obține rezultatul scontat, alegem să facem un compromis, să spunem, pentru a proteja alte funcții ale pacientului. Dar lucrul acesta se întâmplă destul de rar, tocmai pentru că pregătim în amănunt fiecare caz în parte”.

Problemele discurilor intervertebrale, cele mai frecvente

Dr. Alexandru Cristescu spune că în comparație cu intervențiile clasice, tehnicile minim invazive reduc riscul de infecții, sângerări la locul operației sau de probleme musculare

Cele mai frecvente probleme de coloană vertebrală sunt cele la nivelul discurilor care o alcătuiesc. Și așa ajungem să avem hernii de disc, stenoze ale canalului vertebral – adică îngustarea canalului vertebral cu compresia nervilor în ambele situații – sau nealinieri între vertebre, instabilități segmentare la nivelul coloanei, care au nevoie de proceduri mai ample de fixare vertebrală cu implanturi. „Momentul în care trebuie să ne adresăm neurochirurgului este acela în care durerile persistă, în ciuda măsurilor simple, conservatoare, de gestiune, respectiv fizioterapie, repaus, kinetoterapie. Aceste dureri persistente, mai intense, ne arată că există o problemă structurală la nivelul coloanei. De tipul deformărilor acesteia, deshidratărilor discale sau afectării discurilor intervertebrale, inflamației articulațiilor dintre vertebre”, subliniază dr. Alexandru Cristescu.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, apar deformări naturale ale coloanei vertebrale care, atâta vreme cât se produc într-un ritm așteptat, permit organismului să se adapteze acestor modificări. „Și, mai mult decât atât, odată cu înaintarea în vârstă, nivelul nostru de activitate scade, astfel că aceste modificări pot să nu fie problematice. Neplăcerile apar tocmai atunci când avem deformări mai mari care se produc mai brusc sau mai timpuriu în viață. Și în acest sens putem vedea des, chiar destul de des, probleme structurale. Modificări structurale ale coloane vertebrale la tineri după vârsta de 30 de ani, în unele situații, chiar și mai repede”, atrage atenția medicul neurochirurg.

„Cauzele care determină aceste probleme ale coloanei sunt de mai multe feluri și acționează în proporții diferite de la o persoană la alta. Unele dintre ele sunt în afara controlului nostru și țin, de exemplu, de calitatea genetică a țesuturilor, de conformația noastră, de cum suntem noi clădiți. Dar sunt și lucruri care sunt în controlul nostru și pe care, fie le facem exagerat, fie nu le facem suficient. Și anume stilul de viață din ziua de astăzi predispune la tensionarea cronică a coloanei fără un suport adecvat al acesteia”.

Alimentația și obiceiurile proaste duc la scăderea masei musculare la modul general, dar preponderent la musculatura de suport a coloanei vertebrale: „Practic, amplifică problemele de conformație pe care le avem, degenerând într-o situație mai amplă care să necesite intervenție chirurgicală. Întotdeauna este un mix de mai multe lucruri care se întâlnesc în proporții diferite. Uneori, este vorba pur și simplu și de neșansă, de faptul că am făcut o mișcare nepotrivită, pe un teren nepotrivit, într-o poziție nepotrivită. Dar, de cele mai multe ori, este vorba despre o degradare progresivă a coloanei într-un loc sau în altul, la care vine picătura care umple paharul. Adică, o mișcare, un efort punctual, care definitivează problema”, completează specialistul.

Durerile persistente, cele care ar trebui să atragă atenția

Pacientul nu ajunge la medicul neurochirurg în funcție de cât de tare îl doare coloana vertebrală, mai spune medicul, pentru că, fiind vorba de nervi, durerile pot fi mari și la probleme mici. Persistența durerii este cea care face diferența. „Dacă vorbim de o inflamație sau de o iritație la nivelul coloanei, într-un timp relativ scurt, cu un tratament conservator, lucrurile pot fi depășite complet. Atunci când durerile sunt mai mult sau mai puțin intense, dar persistă perioade lungi de timp, în ciuda tratamentului conservator, trebuie să ne adresăm medicului neurochirurg, pentru că cel mai probabil este vorba de o problemă mecanică, care are nevoie de o rezolvare mecanică”, subliniază dr. Cristescu.

Durerea este un semnal trimis de corp care nu ar trebui ignorat. „Dar, de multe ori, alegem să ignorăm acest semnal luând un tratament împotriva durerii. Și atunci problema se dezvoltă și, dacă trece suficient de mult timp ignorând problema, ea nu mai poate fi gestionată simplu și este nevoie de o corectură chirurgicală”.

Cele mai frecvente afecțiuni neurochirurgicale

Herniile de disc și stenoza de canal vertebral sunt, de departe, cele mai frecvente afecțiuni care au nevoie de intervenție chirurgicală la nivelul coloanei: „Acestea sunt și problemele cele mai ușoare. Dar sunt, de asemenea, și deformări ale oaselor, ale vertebrelor, secundare osteoporozei sau demineralizări osoase, dezechilibrele, instabilitățile vertebrale care necesită fixări segmentare”, mai spune dr. Cristescu.

În multe situații, abordul clasic pentru rezolvarea acestor probleme de sănătate nu mai reprezintă o opțiune viabilă pentru pacienți, pentru că, pe lângă disconfortul chirurgical și postchirurgical implică și o recuperare mai grea și mai lungă. Pe lânga asta, intervențiile minim invazive au beneficii și în limitarea apariției unor instabilități la nivelul coloanei vertebrale, care pot apărea în urma unei intervenții clasice. „Beneficiul principal este dat mai degrabă de o protecție la nivelul coloanei pe viitor, după rezolvarea chirurgicală prin tehnicile minim invazive. Aceste tehnici impun aborduri cât mai limitat posibile, pentru a putea face exact ceea ce medicul neurochirurg și-a propus. Adică, nu e un compromis în sensul de a face o operație mai mică, pentru a avea probleme mai puține. Este vorba de a avea aceeași rezolvare, aceeași țintă finală, dar printr-un deranj cât mai mic. Acesta ar fi, dacă vreți, principiul minim invazivității când vine vorba de coloană și nu numai”, argumentează neurochirurgul.

Tehnicile minim invazive impun folosirea unei aparaturi de ultimă generație, în principal microscop operator și endoscop pentru imagistică intraoperatorie, care permit localizarea extrem de precisă a problemei, vizualizare și iluminare mult mai bune. „Și, de asemenea, folosim și tehnici de monitorizare a funcțiilor nervilor periferici în timpul intervenției chirurgicale”, completează neurochirurgul.

Comparativ cu intervențiile clasice, tehnicile minim invazive reduc riscul de infecții, sângerări la locul operației sau de probleme musculare, instabilitate la nivelul coloanei sau chiar reapariția problemei în zona operată sau într-o zonă adiacentă. Chiar dacă prezente și la intervențiile minim invazive, aceste riscuri sunt semnificativ mai mici.

Impactul major al echipelor multidisciplinare

Cele mai complicate cazuri sunt, însă, acelea în care problema este la nivelul măduvei spinării. Pentru că, în cadrul aceleiași intervenții, trebuie efectuate atât manevre care implică partea osoasă, pentru stabilizarea coloanei vertebrale, adică o intervenție mai mecanică, precum și în interiorul măduvei, gesturi care trebuie să fie extrem de delicate, efectuate sub microscop, în care neurochirurgul, practic, navighează printre cordoanele măduvei pentru a îndepărta o tumoră, de exemplu. „În astfel de cazuri, avem nevoie de ajutorul neurologului în sala de operație, care să monitorizeze electrofiziologic în timp real funcțiile nervoase ale pacientului, pe care noi, prin manipularea țesuturilor de lângă ele, le punem la risc. Această monitorizare oferă un confort care se traduce într-o eficiență mai mare a gestului chirurgical”, consideră neurochirurgul.

Cazurile complicate impun echipe medicale multidisciplinare, mai ales dacă originea problemei de bază nu este neurochirurgicală. „De exemplu, când vorbim despre leziuni tumorale sau metastaze care afectează coloana, măduva, nervii și așa mai departe. Punctul lor de plecare poate nu este la nivelul coloanei vertebrale, ci undeva în regiunea abdominală sau toracică. Dar, prin extensia lor, ajung să implice și structuri ale coloanei vertebrale și structuri nervoase de la nivelul acesteia, îndepărtarea acestor leziuni fiind o problemă pe care o abordează mai multe specialități. Atunci e nevoie de echipe multidisciplinare care să gestioneze situația”, explică neurochirurgul.

Un lucru esențial pe care pacienții trebuie să-l știe este acela că intervenția chirurgicală nu-i face „ca noi”. „Chirurgia te duce tot la nevoia de a-ți adapta stilul de viață și a face mai puțin din lucrurile care-ți dăunează la nivelul coloanei. Nu îți oferă o coloană de 18 ani, pentru că mulți așa percep situația și ignoră durerea difuză până când nu se mai poate. Pe principiul că lasă că mă operez și resetez ceasul de la zero, însă lucrurile nu funcționează așa. Chirurgia vine și te aduce înapoi la momentul de dinaintea depășirii limitei. Dar nu te aduce la linia de start”, conchide dr. Alexandru Cristescu.

Articol susținut de Regina Maria