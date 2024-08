„Echipele medicale au făcut tot ceea ce ținea de ele”. Ce spuneau ministrul Rafila și șefa Colegiului Medicilor București după anchetele privind decesele de la Spitalul Pantelimon. Ce reacții au acum

Anunțul de miercuri al procurorilor privind reținerea a doi medici de la Spitalul Sf. Pantelimon pentru omor calificat și tentativă de omor în dosarul celor 17 decese suspecte din luna aprilie vine la 4 luni după ce atât Ministerul Sănătății, cât și Colegiul Medicilor București, au făcut propriile anchete la spital și au anunțat că nu au găsit niciun fel de nereguli.

Personajele cheie din lumea medicală care au anunțat public că nu au găsit nereguli la Pantelimon evită astăzi discuțiile despre caz

În luna aprilie, și spitalul a făcut o anchetă internă, în urma căreia a anunțat că nu a găsit nimic. Managerul spitalului este singurul care urmează să își piardă funcția, dintre cei care au susținut atunci public că acuzațiile legate de moartea pacienților nu stau în picioare. Astăzi, Bogdan Socea a anunțat că urmează să își dea demisia, la solicitarea ministrului Rafila.

La 4 luni de când a trimis la Pantelimon Corpul de Control și a afirmat public că nu a găsit nereguli și că „este de nepermis să compromiți medici pentru mize personale”, sugerând că acuzațiile ar fi luat naștere în urma unui conflict intern între medici și că nu au fundament, Alexandru Rafila a trimis presei, miercuri la prânz, un comunicat în care cerea demisia managerului spitalului:

„Ministrul Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, solicită demisia managerului și a directorului medical al Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon, având în vedere funcționarea defectuoasă și neîncrederea publică generată de evenimentele din ultimele luni și de anchetele aflate în derulare.

Accesul la servicii medicale de calitate în spitalele de urgență este esențial pentru reușita reformelor și investițiilor derulate de Ministerul Sănătății, iar atitudinile care pun în pericol aceste obiective importante pentru sistemul de sănătate sunt de neacceptat”.

El a transmis acest comunicat după ce Parchetul a anunțat că procurorii fac percheziții acasă la angajați ai spitalului în dosarul celor 17 decese suspecte și după ce premierul Ciolacu i-a cerut să vină cu explicații.

Miercuri dimineață, Marcel Ciolacu a fost întrebat de jurnaliști dacă poate oferi mai multe informații despre acest caz. Ciolacu le-a răspuns jurnaliștilor că ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, va ieși în cursul zilei să ofere clarificări.

După anunțul de miercuri seară făcut de procurori privind reținerea celor două doctorițe, HotNews a încercat să îl contacteze pe ministrul Sănătății pentru mai multe explicații în acest caz, însă acesta a fost de negăsit.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a avut o reacție seara târziu la Digi24, precizând că este șocat de învinuirile aduse de procurori. „Sunt acuzații extrem de grave și dacă se confirmă, sunt fără precedent. Trebuie sancționate ca atare”, a spus Rafila.

Întrebat despre anchetele făcute de Corpul de Control și de Colegiul Medicilor din București, ministrul Sănătății a precizat că la control au participat „conomiști sau juriști”.

„Problemele au fost mai multe, legate de medici, asistenți de la ATI. Trebuie să înțelegem anumite lucruri: Ministerul poate verifica proceduri administrative, din punct de vedere al tratamentului nu au specializare, sunt acolo economiști sau juriști, au verificat modul în care organizarea internă a spitalului a respectat procedurile, a verificat situația care a dus la informația că pacienții au putut să fie tratați necorespunzător”, a spus Rafila.

Ce spune șefa Colegiului Medicilor București

Cătălina Poiană, șefa Colegiului Medicilor București, a fost singura care a răspuns apelului HotNews.

În dialogul cu reporterul HotNews, a spus doar că ancheta CMB și concluziile prezentate atunci s-au bazat strict pe mijloacele la care Colegiul a avut acces: foile de observație ale pacienților decedați și declarațiile medicilor. Acestea nu au ridicat niciun semn de întrebare, spune șefa CMB. Consideră și că era de datoria Colegiului Medicilor București să clarifice public acuzațiile aduse personalului de la Spitalul Pantelimon.

Cătălina Poiană a spus, miercuri seară, că va putea da detalii în cursul zilei de joi, după ce va citi cu atenție ce acuzații aduc procurorii în acest caz și va putea formula un punct de vedere mai clar.

Medicii Liana Pleș, președintele Comisiei de Disciplină din cadrul Colegiului Medicilor București, și Lucian Negreanu, vicepreședintele Colegiului, care coordonează Departamentul Jurisdicție profesională și litigii, au ieșit public, pe 1 mai, alături de Cătălina Poiană, în conferința de presă în care anunțau că ancheta CMB nu a identificat „niciun fel de suspiciune că a existat vreo abatere de la protocoalele medicale”.

HotNews a încercat să îi contacteze miercuri atât pe Liana Pleș, cât și pe Lucian Negreanu, însă fără succes.

„Datele apărute în presă sunt generate de o stare conflictuală permanentă atât la nivelul conducerii spitalului, cât şi al Secţiei ATI”

În luna aprilie, când a izbucnit acest scandal, au deschis anchete Corpul de Control al ministrului Sănătății, Spitalul Pantelimon și Colegiul Medicilor din București. Toate acestea s-au încheiat fără să identifice vreo problemă.

Corpul de Control al Ministerului Sănătății a concluzionat că „sesizările formulate de către angajații spitalului au la bază o comunicare defectuoasă între conducerea unității și persoanele în cauză”.

La rândul său, Comisia internă de analiză a Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Bucureşti nu a constatat „nicio abatere profesională”, subliniind că s-au respectat toate protocoalele şi procedurile terapeutice existente, iar „datele apărute în presă sunt generate de o stare conflictuală permanentă atât la nivelul conducerii spitalului, cât şi a Secţiei ATI”.

„Nu am niciun motiv să consider că aceste rezultate ale anchetei interne nu au fost obiective. Mai mult, acolo a fost şi o echipă a Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii, am dat şi noi un scurt comunicat”, a declarat la acel moment Alexandru Rafila, precizând că Ministerul Sănătății a verificat doar aspectele administrative, nu și pe cele profesionale.

„Ancheta amănunţită, din punct de vedere profesional, va fi cea a Colegiului Medicilor. Acolo sunt nişte etape procedurale care trebuie respectate, se ajunge cu raportul la Comisia de Disciplină care judecă acest dosar”, a mai spus atunci ministrul Sănătăţii.

Colegiul Medicilor București a dat asigurări că „niciunul dintre doctori nu a avut o eroare în a administra sau prescrie dozele”

Colegiul Medicilor din București a anunțat rezultatele anchetei în 1 mai, într-o conferință de presă susținută de președinta instituției, Cătălina Poiană, de Liana Pleș, președintele Comisiei de Disciplină din cadrul Colegiului Medicilor București, și Lucian Negreanu, vicepreședintele Colegiului Medicilor, care coordonează Departamentul Jurisdicție profesională și litigii din cadrul Colegiului.

Ce spuneau atunci cei trei reprezentanți ai Colegiului Medicilor:

Lucian Negreanu:

„Nu a existat nicio clipă, nici documentată și nici din afirmațiile medicilor, vreo dovadă că s-a intervenit nemedical asupra medicației pe care o aveau pacienții.

Nu a existat, la vreunul din cazuri, ideea că echipa medicală nu a făcut tot ce putea mai bine pentru pacienți și nici intenția ca personalul medical să facă vreun rău pacienților.

În unele dintre aceste cazuri s-au făcut niște eforturi supraomenești, iar echipele medicale au făcut tot ceea ce ținea de ele. Mortalitatea într-o secție ATI ține de o multitudine de lucruri.

Am văzut niște doctori epuizați, care și-au făcut treaba cum au putut mai bine și asupra cărora planează aceste acuzații.

Niciunul dintre doctori nu a avut o eroare în a administra sau prescrie dozele”.

Liana Pleș:

„În absolut toate cele 17 cazuri nu a existat niciun fel de suspiciune că a existat vreo abatere de la protocoalele medicale sau că cineva ar fi făcut vreun act deliberat de a suprima sau a reduce, în scop criminal, un astfel de drog.

Din punct de vedere medical, nu știm de ce s-a făcut această sesizare.

Sunt pacienți care au beneficiat de tratament maximal, oameni în vârstă, cu neoplazii avansate.

Au fost analizate documentele, care însumează mai mulți metri cubi de foi de observație. Au fost 17 decese într-o secție de 25 de paturi. Rolul nostru și al dumneavoastră este să aducem adevărul la lumină”.

Cătălina Poiană:

„Suntem în fața dumneavoastră pentru transparență.

Este o situație fără precedent, o situație care a adus grave prejudicii relației de încredere medic-pacient.

Considerăm că în condițiile în care actul medical se dovedește unul corect, este responsabilitatea noastră față de corpul medical și față de familiile pacienților să facem public acest lucru. Este o cercetare disciplinară făcută cu toată responsabilitatea.

Noi nu influențăm în niciun fel ancheta Parchetului. Sunt jurisdicții paralele, care nu sunt neapărat legate între ele.”

În cazul în care și ancheta Parchetului va stabili că nu a fost vorba despre greșeli medicale, Colegiul Medicilor va fi „intransigent” cu persoana care a lansat aceste acuzații, a mai afirmat atunci Cătălina Poiană.

„Toată această situație dramatică pe care o trăim de o lună zdruncină profund încrederea în actul medical și în corpul medical, iar acest lucru este mai mult decât regretabil. Aici, la Colegiul Medicilor București, susținem medicii care își desfășoară activitatea cu devotament și cu empatie”, a adăugat președintele Colegiului Medicilor din București.

Potrivit surselor HotNews din lumea medicală, Cătălina Poiană, de profesie medic endocrionolog, se pregătește să candideze, luna viitoare, la șefia Colegiul Medicilor din România, după ce a condus, timp de 4 ani, Colegiul Medicilor București. Ea ar urma să fie principala contracandidată a lui Daniel Coriu, actualul președinte al CMR.