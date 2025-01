Elena Lasconi: „Dacă e să ne luăm după sondaje, eu câștigam alegerile prezidențiale”. Ce-i reproșează șefa USR lui Nicușor Dan

Președinta USR Elena Lasconi a afirmat, într-o intervenție la Digi24, că nu are încredere în datele pe care le-a prezentat Nicușor Dan dintr-un sondaj care ar fi fost realizat de echipa primarului general. Plasarea ei într-o postură nefavorabilă în sondajul invocat de primarul Capitalei ar reprezenta o încercare de scoatere din joc a sa, susține șefa USR.

Invitată să comenteze procentele din sondajul prezentat de către Nicușor Dan, după care Elena Lasconi ar obține doar 7-8% la un scrutin prezidențiale, președinte USR a spus: „Nu am încredere în sondaje. Înainte de alegeri nimeni nu-mi dădea nicio șansă, dar am certitudinea că am fost votată de 1,7 milioane de români. Voturi concrete, nu sondaje de opinie.”

„Nu pot să fac un pas înapoi”

Elena Lasconi a adăugat că acest sondaj este în realitate doar o simplă declarație, întrucât detaliile cercetării sociologice nu au fost date publicității.

„Dacă e să ne luăm după sondajele de opinie, eu câștigam alegerile prezidențiale. Aveam sondaje făcute inclusiv în dispora, iar decizia CCR a fost pentru a mă scoate pe mine din cursa prezidențială” a spun Lasconi, adăugând că este dispusă să publice sondajele relizate înainte de turul II al alegerilor prezidențiale.

Din acest motiv, Lasconi a exclus renunțarea la candidatura sa la prezidențialele din acest an. „Eu am o mare responsabilitate, cele 1,7 milioane de voturi. Nu pot să fac un pas înapoi, este a șasea încercare de a mă scoate din joc”, a spus Elena Lasconi, fără să detalieze celelalte încercări de eliminare a ei din cursa prezidențială.

Întrebată dacă s-a întâlnit recent cu Nicușor Dan, care afirmase anterior că va discuta cu șefa USR privind o eventuală susținere din partea Uniunii a candidatuii primarului Bucureștilor, Lasconi a răspuns negativ.

„Nu a existat nicio întâlnire cu Nicușor Dan. Nu m-a contactat, după cum nu m-a contactat nici atunci când și-a anunțat candidatura și a spus că vorbise cu liderii partidelor (…) Aștept să-mi facă o invitație, sunt deschisă dialogului”, a precizat liderul USR.

În ce privește discuțiile privind susținerea candidaturii lui Crin Antonescu de către coaliția de guvernământ, Lasconi a spus că „o intuiție” a ei este că se pregătește lansarea candidaturii lui Marcel Ciolacu, cu acordul tacit al lui Klaus Iohannis

„Este un joc pe care-l fac foarte bine politicienii care ne conduc. Mă gândesc că acum o să vină salvatorul: dacă nu o să fie Crin Antonescu, o să se sacrifice Marcel Ciolacu”, a conchis Elena Lasconi.

Un sondaj contestat

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale din acest an, a dat detalii, luni, despre sondajul de opinie realizat de echipa sa. El susține că în toate scenariile testate Călin Georgescu are peste 40% intenţie de vot. „E un sondaj făcut serios, numai că sondajele sunt influențate de evenimente externe și în preajma sărbătorilor nu e cel mai bun moment ca să faci un sondaj pentru că lumea e cu gândul la alte lucruri”, a declarat Nicușor Dan.

Primarul Capitalei a susținut că, în cercetarea făcută, Călin Georgescu are intenție de vot de peste 40% în toate scenariile testate: „Călin Georgescu în toate scenariile pe care le-am testat noi este peste 40 în intenție de vot, la încredere are 35-38%”.

Următorul clasat în sondaj este Crin Antonescu, cu o intenție de vot între 22-24%, procentul variind în funcție de o candidatură a Elenei Lasconi.

„Dacă va candida, Elena Lasconi va obține undeva la 7-8%, pe locul 4. Nicușor Dan este între 17-18%. Dar este o campanie electorală care abia începe. (…) Distanța între Crin Antonescu și mine ar fi mult mai mică, de 2-4%, dacă nu ar candida Elena Lasconi, dar tot Crin Antonescu ar fi pe locul doi”, a spus Nicușor Dan.

Ulterior, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că ceea ce face Nicușor Dan, care a anunţat un procent de 40% în intențiile de vot pentru Călin Georgescu, este „iresponsabil”, pentru că nu asta arată sondajele reale.

„Călin Georgescu NU are peste 40% în sondaje. Ce face Nicușor Dan este iresponsabil. El poate crede că lansarea publică a acestor informaţii este „strategie electorală”. A procedat la fel la alegerile locale, când a spus (în aprilie 2024) că Piedone are… peste 40% în intenţia de vot”, a scris Remus Pricopie pe Facebook.

El susține că, astfel, Nicușor Dan „promovează de fapt un politician pro-rus, cu discurs şi acţiuni legionare şi, în acelaşi timp, încearcă să arunce în nerelevanţă alţi candidaţi serioşi”.