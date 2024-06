Elena Lasconi va candida la șefia USR: „Îmi asum și candidatura la prezidențiale” – UPDATE

Elena Lasconi, primarul reales al orașului Câmpulung, a anunțat că-și depune candidatura pentru funcția de președinte al USR. Într-o postare pe Facebook, Lasconi afirmă că nu poate rămâne cu mâinile în sân și „să privesc cum se duce de râpă democrația din țara asta”.

UPDATE 17.18 Surse din USR au declarat că deputatul Cristian Seidler are și el intenția să candideze la șefia partidului, urmând ca un anunț oficial să fie făcut duminică seara.

UPDATE 16.05 Primarul reales al Bacăului, Lucian Stanciu-Viziteu, și-a arătat susținerea față de candidatura Elenei Lasconi, printr-o postare pe Facebook. „O susţin pe Elena deoarece cred că în acest moment este cea mai bună soluţie pentru USR. Elena are energia şi dorinţa de a reconstrui partidul, are legitimitatea votului şi notorietatea necesară pentru a începe campania cu motoarele turate”, a scris Stanciu-Viziteu.

UPDATE 15.56 Într-un mesaj intern adresat membrilor de partid, Elena Lasconi a precizat că este dispusă să-și asume și o candidatură la alegerile prezidențiale din partea USR. „Ştiu că putem deveni o echipă şi astfel îmi asum şi candidatura la alegerile prezidenţiale (…) Nu sunt singură, aşa cum se spune. Am alături de mine mulţi colegi care au adus cinste partidului nostru prin munca şi rezultatele lor”, a scris Lasconi, potrivit News.ro.

„După alegerile din 9 iunie nici nu am apucat să mă bucur de rezultate. M-am trezit într-o situație în fața căreia nu pot să rămân spectator. Refuz să stau cu mâinile în sân și să privesc cum se duce de râpă democrația din țara asta pe care o iubim cu toții”, a scris Elena Lasconi într-o postare pe Facebook.

USR, „singura alternativă” la PSD

Lasconi susține că PSD este pe cale să devină partid-stat întrucât România a devenit „roșie” după alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie.

„Avem și o alternativă: USR, echipa din care fac parte. Mă doare să văd mesajul electoratului la nivel național. Românii au întotdeauna dreptate. Mesajul românilor nu trebuie ignorat, ci ascultat. Așa că am decis să-mi depun candidatura pentru președinția USR. Motivul: reconstrucția partidului, singura alternativă în fața partidului-stat”, a afirmat Elena Lasconi.

În postarea sa, Lasconi nu s-a referit la o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale, dar a lăsat de înțeles că își dorește să continue activitatea ca primar la Câmpulung.

„Aici la Câmpulung continuăm cu fapte. Vă rog să aveți încredere: cuvântul meu e contract! Să fim sănătoși, liberi, uniți și să ne bucurăm unii de alții!”, a încheiat Elena Lasconi.

Ascensiunea primarilor în USR

Până acum, Dominic Fritz, și el reales la Timișoara, și-a mai anunțat intenția de a candida pentru funcția de președinte al USR.

„O să îmi asum o candidatură pentru preşedinţia USR la următorul congres. Voi propune un nou birou naţional, o nouă conducere colectivă a acestui partid, cu mine ca preşedinte, şi dacă voi primi susţinerea pentru această misiune grea, dar frumoasă, o voi accepta”, declara Fritz, luni, într-o conferinţă de presă.

Lasconi nu a anunțat imediat după alegeri intenția de a candida, dar a spus că unii membri din conducerea actuală nu ar mai trebui să se regăsescă în noile foruri de conducere.

Printre cei care ar trebui să nu mai fie în conducerea formațiunii politice în opinia Elenei Lasconi se numără și Cristian Ghinea, actual coordonator al Departamentului de Politici Publice al USR.

„El este unul dintre ei (Ghinea) dar asta nu înseamnă că trebuie să plece acasă, trebuie să lucrăm împreună, doar să facă un pas în spate de la conducere. Să nu-i mai vedem în biroul național. În Moșteanu am încredere, e cel mai muncitor om pe care-l cunosc, o să-l susțin și la parlamentare, m-a susținut mult și când am decis să intru în USR am avut condiția să nu încerce să mă controleze pentru că o să știe toată țara și să mă ajute”, a spus, marți, Elena Lasconi la Digi 24.