Elon Musk a început angajările pe X pentru Departamentul de „eficientizare a guvernului”, unde Trump l-a numit șef Trump: „Avem nevoie de revoluţionari libertarieni cu un IQ foarte mare”

Elon Musk, nominalizat în urmă cu câteva zile de către preşedintele ales Donald Trump să ocupe o funcție de conducere într-un nou Departament însărcinat cu „eficientizarea guvernului”, este pe cale să-şi formeze echipa şi a lansat pe X un apel la depunerea de candidaturi pentru a găsi persoane care să-i semene, scrie News.ro.

„Le suntem foarte recunoscători miilor de americani care şi-au manifestat interesul să ne ajute la DOGE”, a scris el joi pe profilul oficial de pe X al departamentului, care are deja 1,4 milioane de abonaţi.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s…